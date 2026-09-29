América Latina

Ecuador dio 18 meses a las grandes industrias para producir electricidad: el plazo vence en diciembre

El Gobierno prepara una alternativa más costosa para las empresas que no consigan abastecerse por sus propios medios

08/09/2024 Red eléctrica en Ecuador POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD ECUADOR (CENACE)
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Las grandes industrias de Ecuador se acercan al vencimiento de un plazo que cambiará la forma en que se abastecen de electricidad. A mediados de diciembre de 2026 deberán estar en capacidad de generar la energía necesaria para cubrir su propia demanda, una exigencia establecida hace más de un año y cuyo cumplimiento todavía representa dificultades para una parte importante del sector productivo.

La disposición consta en el Decreto Ejecutivo 32, expedido por el presidente Daniel Noboa en junio de 2025. La norma concedió 18 meses a los clientes de tarifa de alto voltaje que no contaban con sistemas propios de generación para implementarlos. El Gobierno ha situado el vencimiento operativo el 15 de diciembre de 2026.

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La medida comprende a los consumidores clasificados como Alto Voltaje 1 y Alto Voltaje 2, categorías en las que se encuentran algunas de las operaciones industriales de mayor tamaño del país, incluidas actividades mineras, siderúrgicas, cementeras, camaroneras y manufactureras.

El cumplimiento, sin embargo, está lejos de ser generalizado. Juan Carlos Navarro, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, aseguró en una entrevista con Teleamazonas que únicamente 47 empresas disponen de autogeneración capaz de cubrir el 100% de su consumo. Varias de ellas habían realizado esas inversiones antes de la expedición del decreto e incluso antes de la crisis eléctrica de 2024.

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Según Primicias, unas 135 empresas de alto consumo todavía no disponen de generación propia suficiente y tendrían que recurrir a una alternativa planteada por el Gobierno para evitar quedar desconectadas cuando expire el plazo.

FOTO DE ARCHIVO-Soldados patrullan las calles mientras el Gobierno implementa un apagón nacional por mantenimiento en el sistema eléctrico del país durante la noche del miércoles, en Guayaquil, Ecuador. 18 de septiembre de 2024. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
FOTO DE ARCHIVO-Soldados patrullan las calles mientras el Gobierno implementa un apagón nacional por mantenimiento en el sistema eléctrico del país durante la noche del miércoles, en Guayaquil, Ecuador. 18 de septiembre de 2024. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

Instalar nueva capacidad tampoco puede resolverse inmediatamente. De acuerdo con proveedores y especialistas consultados por ese medio durante Expo Energy Ecuador 2026, una solución termoeléctrica industrial puede costar entre USD 500.000 y USD 600.000 por megavatio. Solo importar determinados equipos requiere alrededor de cuatro meses y una instalación puede necesitar un mínimo de seis meses antes de comenzar a operar.

El vencimiento de diciembre coincide con otra intervención sobre los grandes consumidores. Desde el 22 de septiembre, 185 empresas AV1 y AV2 participan en un esquema temporal que reduce durante una jornada semanal la electricidad que toman del Sistema Nacional Interconectado. Pueden disminuir carga, utilizar generación propia o reorganizar sus procesos productivos.

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, informó que la medida busca optimizar aproximadamente 3.100 megavatios hora: 1.000 MWh correspondientes al segmento AV1 y 2.100 MWh al AV2. En los primeros días de aplicación, la reducción observada estuvo entre 135 y casi 200 megavatios.

La estrategia busca preservar las reservas hidroeléctricas mientras Ecuador atraviesa el estiaje. Blum ha reconocido un déficit de generación de entre 1.000 y 1.200 megavatios y señaló que proyectos térmicos previstos para cubrir esa brecha no llegaron a concretarse durante 2026.

Fotografía del embalse Mazar en Sevilla de Oro (Ecuador). Las Fuerzas Armadas de Ecuador tomaron el control sobre el segundo mayor embalse del país antes de que comiencen una serie de apagones a nivel nacional ante la imposibilidad de abastecer la demanda interna de electricidad por una grave sequía que afecta a sus principales centrales hidroeléctricas. EFE/ Robert Puglla
Fotografía del embalse Mazar en Sevilla de Oro (Ecuador). Las Fuerzas Armadas de Ecuador tomaron el control sobre el segundo mayor embalse del país antes de que comiencen una serie de apagones a nivel nacional ante la imposibilidad de abastecer la demanda interna de electricidad por una grave sequía que afecta a sus principales centrales hidroeléctricas. EFE/ Robert Puglla

Frente a la posibilidad de que numerosas industrias lleguen a diciembre sin capacidad suficiente de autogeneración, el Ejecutivo prepara una segunda opción. Las compañías podrían continuar tomando electricidad del sistema, pero pagando una tarifa que incorpore los costos de generación térmica.

Dos nuevas barcazas, Emre Bey y Eri Sultan, comenzaron a aportar alrededor de 200 megavatios desde el 21 de septiembre. Según explicó Blum a Primicias, esa generación podrá abastecer desde diciembre a empresas que no hayan alcanzado el 100% de autogeneración, pero su costo será trasladado a esos consumidores.

Antes de esa fecha habrá otro cambio. El Gobierno anunció una nueva tarifa para los segmentos AV1 y AV2 desde el 1 de octubre. Actualmente pagan alrededor de USD 0,12 por kilovatio hora y la Agencia de Regulación y Control de Electricidad deberá determinar el nuevo valor. Blum estimó que podría ubicarse alrededor de USD 0,30 o USD 0,31 por kWh y señaló que el ajuste tendrá carácter permanente.

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