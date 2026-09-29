América Latina

Ex hombre fuerte del gobierno de Piñera dijo que recibió pagos en efectivo de parte del fallecido presidente

El abogado Luis Hermosilla señaló en su última declaración ante la fiscalía que el ex mandatario “tomó la decisión de pagarnos una cantidad que no recuerdo exactamente cuánto era”

Comenzó la formalización de los 20 imputados por el caso de corrupción más grande de los últimos años en Chile
Hermosilla declaró que nunca entregó una boleta de honorarios por los montos recibidos y que los pagos se extendieron incluso una vez terminado el segundo gobierno de Piñera.
Guardar

Un reportaje de Teletrece reveló la noche de este lunes que Luis Hermosilla, ex hombre fuerte de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, recibió pagos en efectivo de parte del fallecido exmandatario, que Andrés Chadwick, exministro de Interior, le informó sobre estos pagos, y que nunca entregó una boleta de honorarios por los montos recibidos, según reza su última declaración incluida en la carpeta investigativa de la fiscal Claudia Perivancich.

El abogado, cuyo teléfono celular dio pie al Caso Audios, la trama de corrupción y tráfico de influencias más grave de los últimos años en el país que salpicó a empresarios, políticos y provocó un verdadero terremoto en el Poder Judicial, arriesga actualmente 17 de años de cárcel acusado por delitos tributarios reiterados, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias, juicio oral que comenzará el próximo martes 3 de octubre.

PUBLICIDAD

El primer indicio de estos dineros -entregados por mano de dos asesores de Piñera -, apareció en abril de 2025 cuando un reportaje de The Clinic filtró una conversación de marzo de 2022 con el ex asesor de Piñera, Andrés Sotomayor, alojada en el Iphone 14 de Hermosilla.

“Hola Lucho, ¿Cómo estás? Tengo los honorarios de abril-mayo-junio”, escribió Sotomayor.

Consultado por dicho pago por la fiscal Perivancich, el penalista declaró el pasado 27 de agosto, tal como consta en el documento al que accedió el medio citado, que fue el propio Piñera quien generó “una coordinación entre su persona y algunos abogados que ejercíamos la defensa penal de las más altas autoridades políticas del país”.

PUBLICIDAD

Uno de esos abogados era Samuel Donoso, querellado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el delito de soborno en el nombramiento del juez Antonio Ulloa en la Corte de Apelaciones de Santiago, quien además es el actual defensor de Andrés Chadwick, mejor amigo de Hermosilla, primo hermano de Sebastián Piñera, ex ministro de Interior de su segundo gobierno y quien también está imputado en una arista separada al Caso Audios.

La Fiscalía mantiene abierta una indagatoria contra Andrés Chadwick, mejor amigo de Hermosilla y exministro de Interior - y primo hermano-, de Sebastián Piñera. (REUTERS)
La Fiscalía mantiene abierta una indagatoria contra Andrés Chadwick, mejor amigo de Hermosilla y exministro de Interior - y primo hermano-, de Sebastián Piñera. (REUTERS)

“Fue una iniciativa del Presidente que quería estar informado al detalle del desarrollo de estos procesos (...) El Presidente tomó la decisión de pagarnos una cantidad que no recuerdo exactamente cuánto era, que puede haber sido de 100 UF mensuales (unidad de medida chilena que se reajusta diariamente según la inflación para mantener el valor del dinero a lo largo del tiempo), a Samuel Donoso Boassi y a mí, cada uno recibía 100 UF mensuales” (USD 3.600 al valor actual), prosiguió Hermosilla.

Dichos pagos eran en efectivo y se hicieron entre 2020 hasta mediados de 2022, se acumulaban para ser cobrados de manera trimestral, eran entregados por mano por Sotomayor y otro ex asesor de Piñera, Benjamín Salas Kantor, y por ellos “no emití boleta de honorarios”, admitió Hermosilla.

¿La prueba? Varias conversaciones extraídas del celular de Hermosilla, como ésta:

Benajamín Salas: Tengo vuestras gratificaciones trimensuales jajaja.

B.S: Te deje con tu secretaria personal nuestra deuda.

B.S: Para que te vayas a Miami jajaja.

El expresidente de Chile Sebastián Piñera, habría tomado la decisión de hacer estos pagos.
El expresidente de Chile Sebastián Piñera, habría tomado la decisión de hacer estos pagos.

Decisión presidencial

Hermosilla reconoció también que estos pagos eran aparte del sueldo que recibía como abogado del Ministerio de Interior, que no tiene registros de ellos y que “se hacían en efectivo y nos eran entregados indistintamente a Samuel Donoso o a mí. Normalmente Samuel recibía el dinero y me entregaba mi parte. Estos dineros nunca se pagaron con transferencia bancaria o depósito. Estos pagos se acumulaban y se pagaban de manera trimestral, y me los entregaba Benjamín Salas Kantor y cuando Benjamín se fue del Gobierno, nos los entregaba luego Andrés Sotomayor”.

El defenestrado legista aclaró, eso sí, que “sobre estos pagos nunca conversé directamente con el Presidente Piñera, no sé si Samuel Donoso habrá conversado sobre estos pagos con Piñera, pero lo dudo. Fue una iniciativa del Presidente hacernos estos pagos por las gestiones judiciales que estábamos haciendo, no hubo negociación con él, ni contrato suscrito con el Presidente ni con nadie”.

“Esta información sobre los pagos que nos haría llegar, nos llegó de manera indirecta, fue Andrés Chadwick o Benjamín Salas, quienes nos informaron de estos pagos que se nos haría a Samuel y a mí, pero no recuerdo exactamente quién fue”, afirmó, y agregó que desconoce totalmente de “dónde provenían estos dineros. Desconozco completamente su origen”.

El contraataque de Luis Hermosilla: denunció a los fiscales que lo investigan por la filtración de sus chats.
El juicio oral contra Hermosilla y todos los involucrados en el Caso Audios comenzará el próximo martes 3 de octubre.

Los chats con Sotomayor

Tal como se lee en las conversaciones a las que tuvo acceso el reportaje de Teletrece, los pagos llegaron incluso cuatro meses después de que el segundo gobierno de Piñera se había acabado, en marzo de 2022. En julio de ese año, Sotomayor escribió:

-Sotomayor: Hola Lucho. Tengo el pago de julio-septiembre. Podría llevarlo esta semana a tu oficina.

-Hermosilla: Hola Andrés. Te lo agradezco, puede ser antes de las 11?

–Sotomayor: Hola Lucho, perdona pero se me complicó la mañana por reuniones no planificadas. Puedo llevártelo mañana a la hora que más te acomode. Por supuesto también puedes mandar a buscarlo a mi oficina (estoy al lado de Samuel).

Hermosilla remató su declaración asegurando que los pagos “se extendieron después que el Presidente Piñera hubiera dejado la Moneda en marzo de 2022, porque el encargo era de él. Por eso, Sotomayor en estos whatsapp hace referencias a su oficina particular en el Cerro El Plomo en Comuna de las Condes, y no en La Moneda, porque ya no estaba vigente el Gobierno del ex presidente Sebastián Piñera”.

Temas Relacionados

ChileCaso AudiosLuis HermosillaAndrés ChadwickSebastián PiñeraAndrés SotomayorSamuel DonosoBenjamín Salas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las demandas de la OEA a Nicaragua: Desde la liberación de presos políticos hasta la salida de potencias extranjeras

El borrador presentado ante el organismo continental demanda liberar a los prisioneros políticos, restituir la ciudadanía a los exiliados y revertir los cambios constitucionales que consolidaron el control del poder ejecutivo

Las demandas de la OEA a Nicaragua: Desde la liberación de presos políticos hasta la salida de potencias extranjeras

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Los artículos sugeridos abarcan identificaciones personales, suministros básicos, iluminación, comunicación, abrigo, prendas y líquido potable, elementos pensados ante una salida inesperada desde la vivienda con mayor previsión inicial

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Las lluvias desbordaron cuatro ríos en Ecuador

Los desbordamientos se registran en Guayas y Manabí, mientras otras provincias continúan con inundaciones y emergencias

Las lluvias desbordaron cuatro ríos en Ecuador

Quién es quién: la lista de los trece bolivianos vetados para ingresar a Estados Unidos

El Gobierno de Donald Trump negó la visa a 13 bolivianos, entre los que figura el fiscal general, un exministro y un jefe policial que hace cuatro meses se había reunido con la DEA, entre otros

Quién es quién: la lista de los trece bolivianos vetados para ingresar a Estados Unidos

Cinco cuentas, terrenos y viajes al exterior: los movimientos de dinero que se atribuyen a la hija de alias Fito

Michelle Macías fue detenida en Colombia y deberá enfrentar un juicio por lavado de activos en Ecuador

Cinco cuentas, terrenos y viajes al exterior: los movimientos de dinero que se atribuyen a la hija de alias Fito
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Despenalización del aborto en México es tema de los estados: Sheinbaum se deslinda de legalización de la interrupción del embarazo

Despenalización del aborto en México es tema de los estados: Sheinbaum se deslinda de legalización de la interrupción del embarazo

“No puedo hablar de eso”: Lola Cortés responde sobre el supuesto altercado de Mariana Treviño en Mentiras All Stars

Cinco plantas ideales para decorar tu baño: ayudan a controlar la humedad y aportan un toque natural a una de las zonas menos decoradas del hogar

Luis Fernando Tena está de regreso: el DT mexicano que goleó a El Salvador y busca clasificar por primera vez a Guatemala a un Mundial

Elecciones municipales y regionales 2026: Conoce la forma correcta de votar, cuidado con estos errores que invalidan tu voto

DEPORTES

Vojvoda habló tras su salida de Racing: el clima interno, el trato de Milito y los tres goles de cabeza que sufrió ante Boca

Vojvoda habló tras su salida de Racing: el clima interno, el trato de Milito y los tres goles de cabeza que sufrió ante Boca

Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa mientras negocia su futuro en la selección argentina

El luchador brasileño de jiu-jitsu que quedó paralizado por un golpe prohibido dejó el hospital: “Todavía intento procesar todo”

Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente

Se confirmó la nueva pelea del argentino Kevin Vallejos en UFC: por qué podría ser un punto de inflexión en su carrera

ENTRETENIMIENTO

Los secretos del divorcio de Gisele Bündchen y Tom Brady: 11 días en Bahamas, una drástica pérdida de peso y la astrología

Los secretos del divorcio de Gisele Bündchen y Tom Brady: 11 días en Bahamas, una drástica pérdida de peso y la astrología

Hija de Bruce Willis comparte enternecedora foto con el actor en medio de su enfermedad

Zahara Marley Jolie: la tercera hija de Brad Pitt que elimina su apellido en medio de acusaciones de “alienación”

Netflix comparte el primer adelanto del documental de Matthew Perry: las luces y sombras de uno de los rostros más queridos de la TV

“No me imagino formando parte de otra serie de Taylor Sheridan”: Zoe Saldaña detalló la exigencia de protagonizar “Lioness”