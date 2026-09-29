Ex hombre fuerte del gobierno de Piñera dijo que recibió pagos en efectivo de parte del fallecido presidente

Hermosilla declaró que nunca entregó una boleta de honorarios por los montos recibidos y que los pagos se extendieron incluso una vez terminado el segundo gobierno de Piñera.

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Un reportaje de Teletrece reveló la noche de este lunes que Luis Hermosilla, ex hombre fuerte de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, recibió pagos en efectivo de parte del fallecido exmandatario, que Andrés Chadwick, exministro de Interior, le informó sobre estos pagos, y que nunca entregó una boleta de honorarios por los montos recibidos, según reza su última declaración incluida en la carpeta investigativa de la fiscal Claudia Perivancich.

El abogado, cuyo teléfono celular dio pie al Caso Audios, la trama de corrupción y tráfico de influencias más grave de los últimos años en el país que salpicó a empresarios, políticos y provocó un verdadero terremoto en el Poder Judicial, arriesga actualmente 17 de años de cárcel acusado por delitos tributarios reiterados, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias, juicio oral que comenzará el próximo martes 3 de octubre.

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El primer indicio de estos dineros -entregados por mano de dos asesores de Piñera -, apareció en abril de 2025 cuando un reportaje de The Clinic filtró una conversación de marzo de 2022 con el ex asesor de Piñera, Andrés Sotomayor, alojada en el Iphone 14 de Hermosilla.

“Hola Lucho, ¿Cómo estás? Tengo los honorarios de abril-mayo-junio”, escribió Sotomayor.

Consultado por dicho pago por la fiscal Perivancich, el penalista declaró el pasado 27 de agosto, tal como consta en el documento al que accedió el medio citado, que fue el propio Piñera quien generó “una coordinación entre su persona y algunos abogados que ejercíamos la defensa penal de las más altas autoridades políticas del país”.

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Uno de esos abogados era Samuel Donoso, querellado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el delito de soborno en el nombramiento del juez Antonio Ulloa en la Corte de Apelaciones de Santiago, quien además es el actual defensor de Andrés Chadwick, mejor amigo de Hermosilla, primo hermano de Sebastián Piñera, ex ministro de Interior de su segundo gobierno y quien también está imputado en una arista separada al Caso Audios.

La Fiscalía mantiene abierta una indagatoria contra Andrés Chadwick, mejor amigo de Hermosilla y exministro de Interior - y primo hermano-, de Sebastián Piñera. (REUTERS)

“Fue una iniciativa del Presidente que quería estar informado al detalle del desarrollo de estos procesos (...) El Presidente tomó la decisión de pagarnos una cantidad que no recuerdo exactamente cuánto era, que puede haber sido de 100 UF mensuales (unidad de medida chilena que se reajusta diariamente según la inflación para mantener el valor del dinero a lo largo del tiempo), a Samuel Donoso Boassi y a mí, cada uno recibía 100 UF mensuales” (USD 3.600 al valor actual), prosiguió Hermosilla.

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Dichos pagos eran en efectivo y se hicieron entre 2020 hasta mediados de 2022, se acumulaban para ser cobrados de manera trimestral, eran entregados por mano por Sotomayor y otro ex asesor de Piñera, Benjamín Salas Kantor, y por ellos “no emití boleta de honorarios”, admitió Hermosilla.

¿La prueba? Varias conversaciones extraídas del celular de Hermosilla, como ésta:

Benajamín Salas: Tengo vuestras gratificaciones trimensuales jajaja.

B.S: Te deje con tu secretaria personal nuestra deuda.

B.S: Para que te vayas a Miami jajaja.

El expresidente de Chile Sebastián Piñera, habría tomado la decisión de hacer estos pagos.

Decisión presidencial

Hermosilla reconoció también que estos pagos eran aparte del sueldo que recibía como abogado del Ministerio de Interior, que no tiene registros de ellos y que “se hacían en efectivo y nos eran entregados indistintamente a Samuel Donoso o a mí. Normalmente Samuel recibía el dinero y me entregaba mi parte. Estos dineros nunca se pagaron con transferencia bancaria o depósito. Estos pagos se acumulaban y se pagaban de manera trimestral, y me los entregaba Benjamín Salas Kantor y cuando Benjamín se fue del Gobierno, nos los entregaba luego Andrés Sotomayor”.

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El defenestrado legista aclaró, eso sí, que “sobre estos pagos nunca conversé directamente con el Presidente Piñera, no sé si Samuel Donoso habrá conversado sobre estos pagos con Piñera, pero lo dudo. Fue una iniciativa del Presidente hacernos estos pagos por las gestiones judiciales que estábamos haciendo, no hubo negociación con él, ni contrato suscrito con el Presidente ni con nadie”.

“Esta información sobre los pagos que nos haría llegar, nos llegó de manera indirecta, fue Andrés Chadwick o Benjamín Salas, quienes nos informaron de estos pagos que se nos haría a Samuel y a mí, pero no recuerdo exactamente quién fue”, afirmó, y agregó que desconoce totalmente de “dónde provenían estos dineros. Desconozco completamente su origen”.

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El juicio oral contra Hermosilla y todos los involucrados en el Caso Audios comenzará el próximo martes 3 de octubre.

Los chats con Sotomayor

Tal como se lee en las conversaciones a las que tuvo acceso el reportaje de Teletrece, los pagos llegaron incluso cuatro meses después de que el segundo gobierno de Piñera se había acabado, en marzo de 2022. En julio de ese año, Sotomayor escribió:

-Sotomayor: Hola Lucho. Tengo el pago de julio-septiembre. Podría llevarlo esta semana a tu oficina.

-Hermosilla: Hola Andrés. Te lo agradezco, puede ser antes de las 11?

–Sotomayor: Hola Lucho, perdona pero se me complicó la mañana por reuniones no planificadas. Puedo llevártelo mañana a la hora que más te acomode. Por supuesto también puedes mandar a buscarlo a mi oficina (estoy al lado de Samuel).

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Hermosilla remató su declaración asegurando que los pagos “se extendieron después que el Presidente Piñera hubiera dejado la Moneda en marzo de 2022, porque el encargo era de él. Por eso, Sotomayor en estos whatsapp hace referencias a su oficina particular en el Cerro El Plomo en Comuna de las Condes, y no en La Moneda, porque ya no estaba vigente el Gobierno del ex presidente Sebastián Piñera”.