México

Jorge Máynez critica encuestas de Morena y acusa dedazo en elección de candidatos a gubernaturas: “La persona ganadora era otra”

El emecista aseguró que una encuesta que realizó su partido, dio otros resultados

Jorge Álvarez Máynez
El representante de Movimiento Ciudadano hizo un llamado a Claudia Sheinbaum ante lo ocurrido en Jalisco. (CUARTOSCURO)
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Luego de que Morena completara la lista de sus candidatos a las 17 gubernaturas que se elegirán durante las elecciones de 2027, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, acusó de dedazo y aseguró que su partido realizó “encuestas serias y a profundidad” y que las personas ganadoras eran otras.

A través de una publicación en redes sociales, el dirigente emecista afirmó que los nombrados por Morena como coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, especialmente de Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León, Baja California Sur y San Luis Potosí, fueron elegidos únicamente por dedazo.

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Máynez señaló diferencias entre las encuestas y los nombramientos de Morena

La acusación de Máynez plantea que los perfiles finalmente seleccionados por Morena no fueron necesariamente quienes encabezaron las preferencias internas. El dirigente emecista resumió su señalamiento con una frase: “Morena = Dedazo”, expresión con la que cuestionó la transparencia del procedimiento y sugirió que las decisiones respondieron a criterios políticos ajenos a los resultados de las encuestas.

X: @AlvarezMaynez
X: @AlvarezMaynez

La crítica se produjo después de que Morena completara el pasado 29 de septiembre, en una jornada histórica, el nombramiento de sus coordinadores estatales. El proceso incluyó encuestas internas, sondeos telefónicos y, en Nayarit, un ajuste de género que modificó el resultado inicial para favorecer a Jasmine María Bugarín Rodríguez, quien fue designada pese a que Héctor Santana había obtenido el primer lugar en la medición.

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La publicación de Máynez sostiene que los resultados de Movimiento Ciudadano identificaron a otros ganadores en siete entidades —aunque no explica qué métodos o a través de qué encuestas sostiene esas afirmaciones.

Morena definió coordinadores en 17 estados que participarán en las próximas elecciones

Tras una larga jornada, Morena finalmente designó a los últimos coordinadores estatales —la figura previa a candidatos a la gubernatura— en los estados restantes.

Lorenia Iveth Valles Sampedro en Sonora, Verónica Díaz Robles en Zacatecas, Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua, Clara Luz Flores Carrales en Nuevo León, Jasmine María Bugarín Rodríguez en Nayarit, Julieta Andrea Ramírez Padilla en Baja California y Elí César Eduardo Cervantes Rojas en San Luis Potosí.

De senadoras con licencia a un fiscal que investigó el asesinato de Carlos Manzo, estos son los perfiles completos de los 17 coordinadores que Morena designó para disputar las gubernaturas de 2027. (CUARTOSCURO/Redes sociales)
De senadoras con licencia a un fiscal que investigó el asesinato de Carlos Manzo, estos son los perfiles completos de los 17 coordinadores que Morena designó para disputar las gubernaturas de 2027. (CUARTOSCURO/Redes sociales)

La figura de coordinador estatal funciona como el paso previo a la candidatura formal. Aunque los nombramientos todavía no equivalen legalmente a la postulación para la gubernatura, los perfiles elegidos quedaron posicionados como los principales representantes de Morena para competir en los comicios estatales de 2027.

En Sonora, Valles superó a cinco aspirantes, entre ellos el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano; Célida López Cárdenas; María Dolores del Río Sánchez; Omar del Valle Colosio y Froylán Gámez Gamboa. Durante el acto de designación, una asistente gritó: “¡Va a perder!”, mientras otros participantes respaldaron a la nueva coordinadora.

En Zacatecas, Díaz quedó al frente del proceso pese a los cuestionamientos de Saúl Monreal, quien también buscaba la coordinación y señaló que la participación de la senadora con licencia podía entrar en conflicto con las reglas internas de Morena contra el nepotismo. Díaz estuvo casada con Luis Enrique Monreal Ávila, hermano del gobernador David Monreal y de otros integrantes de esa familia política.

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