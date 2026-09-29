Fue baleado ‘Jhon Calzones’, el exalcalde de Yopal que había sido enviado a la cárcel por vender ilegalmente lotes de narcos

El exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres, fue herido varias veces con arma de fuego - crédito redes sociales

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El exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres, más conocido como “Jhon Calzones” ingresó en horas de la mañana del 29 de septiembre de 2026 al Hospital Regional de la Orinoquía tras recibir cuatro impactos de arma de fuego en un hecho ocurrido en un sector de la ciudadela La Bendición.

El ataque permanece bajo investigación. Según la información disponible en algunmos medios locales, algunas de las heridas se localizaron en el pecho y habrían comprometido órganos vitales, por lo que el también urbanizador fue trasladado al área de reanimación del centro asistencial.

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Las autoridades aprehendieron a un menor de edad que estaría relacionado con el atentado. Otro sujeto presuntamente implicado huyó del lugar.

Por ahora, no se han precisado las circunstancias del ataque ni los posibles responsables. La atención médica de Torres continúa a cargo de los galenos del Hospital Regional de la Orinoquía.

El gobernador de Casanare, César ortiz Zorro, confirmó la noticas por medio de un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, en el se, se puede leer:

Gobernador de Casanare lamento el atentado contra el exalcalde de Yopal - crédito @cesarortizzorro/Instagram

“He recibido por parte de la Policía Nacional la lamentable noticia del atentado contra el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres. Según la información entregada por las autoridades, ya se encuentra capturado un presunto responsable de estos hechos.

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Elevamos nuestras oraciones a Dios por la pronta recuperación de Jhon Jairo y pedimos fortaleza para su familia en este difícil momento."

Torres asumió la Alcaldía de Yopal tras ganar las elecciones de 2015. En 2017, un juzgado lo sentenció a 45 meses de prisión por urbanización ilegal, debido a su relación con el desarrollo y la promoción de la Ciudadela La Bendición.

Recuperó la libertad y asumió el cargo en 2016, pero su elección fue suspendida en 2017 debido a su situación judicial.

El exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres, más conocido como “Jhon Calzones” ingresó al Hospital Regional de la Orinoquía tras recibir cuatro impactos de arma de fuego en un hecho ocurrido en un sector de la ciudadela La Bendición - crédito redes sociales

El caso judicial estuvo relacionado con la parcelación y venta de cerca de 10.000 lotes en un predio de unas 140 hectáreas que había sido incautado por el Estado en 2012. Según la investigación, los terrenos fueron comercializados a familias de bajos recursos sin contar con los requisitos urbanísticos exigidos.

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Además de la pena de prisión, impuso una inhabilidad para ocupar cargos públicos y una multa.

La Corte Suprema de Justicia confirmó después la decisión al inadmitir el recurso de casación que presentó la defensa del exalcalde.

Torres fue mencionado también en indagaciones por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos vinculados con la venta de predios. Algunos de esos bienes fueron objeto de procesos de extinción de dominio.

En ese contexto, la Alcaldía de Yopal anunció reuniones con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para analizar el futuro del hotel campestre La Bendición y de los terrenos donde se construyó la urbanización homónima.

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Ataques a funcionarios públicos en Colombia en 2026

Murió Renato Solano, subdirector de la cárcel de Neiva, luego de más de una semana de estar hospitalizado por un atentado el 13 de enero - crédito redes sociales

El atentado contra Jhon Jairo Torres, conocido como “Jhon Calzones”, ocurrió en un contexto de otros hechos de violencia registrados en Colombia contra funcionarios públicos y miembros de instituciones estatales durante 2026. Entre ellos figura el ataque contra el director y el subdirector de la cárcel de Rivera, en Huila, ocurrido el 13 de enero, que dejó muerto al hijo de 11 años del director del penal y heridas de gravedad al subdirector.

También se reportaron ataques contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en distintas regiones. En agosto, el cabo Efraín Quesada fue asesinado en Girón, Santander; el inspector Wilson Puentes fue atacado a tiros frente a su vivienda, y otro funcionario resultó herido junto con su hermano en Ibagué.

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A estos casos se sumaron atentados contra estaciones de Policía y bases militares en departamentos como Norte de Santander, Cauca, Cesar y Antioquia. Las autoridades atribuyeron varios de esos hechos a grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)