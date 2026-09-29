Pacto Histórico rechazó el acercamiento del gobierno de Abelardo de la Espriella al FMI: “Nos dejó una deuda en la pandemia”

Pacto Histórico rechazó el acercamiento del gobierno de De la Espriella al FMI - crédito @delaespriella_style/Instagram/@PactoHistorico/X

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció que Colombia iniciará conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para afrontar el deterioro de las finanzas públicas y las crecientes necesidades de financiamiento del Estado. La decisión fue comunicada el domingo 27 de septiembre de 2026, sin que exista por ahora un nuevo crédito aprobado ni un programa de ajuste acordado.

“El saldo está en rojo”, afirmó el mandatario durante una alocución televisada, señalando que el país atraviesa “la más crítica de toda nuestra historia” en materia fiscal. De la Espriella señaló que el Estado tiene dificultades para cumplir al mismo tiempo con el servicio de la deuda y los gastos de funcionamiento.

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Por lo anterior, ordenó al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y al equipo económico encabezar el contacto con el organismo multilateral. El objetivo planteado es alcanzar una “salida negociada a la crisis”.

El Gobierno pide al FMI adelantar la visita de su equipo técnico a Colombia para evaluar el país - crédito Jim Lo Scalzo/EFE

En reacción, el Pacto Histórico en un comunicado rechazó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella busque apoyo del FMI para financiar el Preduúesto General de la Nación (PGN) 2027 y planteó una reforma tributaria como alternativa a una deuda externa que, según la organización, trasladaría costes sociales a la población.

La colectividad sostuvo que el acercamiento al organismo multilateral no responde a una necesidad técnica, sino a una definición política que evita elevar la carga fiscal sobre los sectores de mayores ingresos. También afirmó que Colombia no tiene actualmente obligaciones pendientes con el Fondo Monetario Internacional.

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El Pacto Histórico vinculó esa decisión con una eventual expansión del endeudamiento hasta el 66,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y anunció que no respaldará el PGN que atribuye al actual Gobierno. Para el partido, ambas medidas afectarían a quienes se beneficiaron de las reformas sociales del Gobierno del Cambio.

La organización recordó el crédito obtenido durante la administración de Iván Duque a través de la Línea de Crédito Flexible. Según su pronunciamiento, esa operación dejó una deuda de USD5.600.000.000, equivalente a $22 billones, que debía pagarse en tres años durante la administración Petro.

El Pacto Histórico propone recaudar recursos internos para cerrar el déficit fiscal

El Pacto Histórico propone recaudar recursos internos para cerrar el déficit fiscal - crédito Pacto Histórico

El Pacto Histórico afirmó que el país debe financiar sus compromisos con recursos propios y no con préstamos externos sujetos a condiciones. Al exponer su posición frente al presupuesto de 2027, señaló: “Colombia no necesita ‘entregarse’ al FMI para financiar el presupuesto de 2027. Necesita voluntad política para cobrarle más a quien más tiene, y dejar de usar al pueblo como garantía de la deuda de los más ricos”.

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La colectividad presentó la reforma tributaria progresiva como su respuesta al déficit fiscal. En ese planteamiento, sostuvo: “La alternativa es clara y está sobre la mesa: una reforma tributaria progresiva, soberana y justa, que cierre el déficit fiscal con recursos internos y evite la deuda externa condicionada a recortes y costes sociales”.

El partido también cuestionó la experiencia del Fondo Monetario Internacional en América Latina y aseguró que sus intervenciones han servido para aplicar políticas que, a su juicio, profundizaron la pobreza y la desigualdad. En efecto, relacionó esa estrategia con la llamada doctrina del shock, que describió como una fórmula para justificar privatizaciones y reducir el gasto público y social.

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Sobre ese punto, manifestó que la doctrina se ha aplicado bajo argumentos neoliberales y una presunta ortodoxia económica. La organización sostuvo que ese esquema busca crear una situación de inviabilidad estatal que habilite la venta de activos y recortes en programas sociales.

La coalición defendió las cifras económicas del Gobierno del Cambio

La coalición defendió las cifras económicas del Gobierno del Cambio - crédito Pacto Histórico

En el comunicado, el partido de oposición negó que la economía colombiana atraviese una crisis y defendió el balance entregado por el gobierno de Gustavo Petro. La organización aseguró que la inflación bajó de 13,5% a 6%, que el desempleo llegó a su nivel más bajo en 30 años y que la pobreza cayó a los mínimos de este siglo.

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La colectividad también afirmó que esos resultados corresponden a cuatro años de crecimiento sostenido y a una gestión macroeconómica que calificó como verificable. En su análisis, rechazó que el país dependa prioritariamente de las exportaciones de cocaína y sostuvo que esa afirmación carece de sustento técnico y estadístico.

El Pacto Histórico respondió además a la alocución del pasado 27 de septiembre de 2026, en la que se acusó a integrantes del gobierno anterior de haberse “robado todo”. La organización calificó esas acusaciones como parte de una estrategia del “fascismo reaccionario” para sembrar dudas sobre lo que definió como una estructura criminal de poder presente en varios países de América Latina.

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