El Salvador

Jornada laboral en El Salvador: qué propuestas estudia el Gobierno y qué cambios legales exigen

La comisión técnica estudia fórmulas para concentrar las 44 horas legales de trabajo en menos días, aunque cualquier cambio requerirá consenso entre Gobierno, empresas, sindicatos y una reforma normativa

Población salvadoreña en el Centro Histórico de San Salvador
Una de las propuestas plantea concentrar la semana laboral entre lunes y jueves para habilitar tres días continuos de descanso. /(Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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El Consejo Superior del Trabajo (CST) de El Salvador analiza actualmente diferentes propuestas para redistribuir la jornada laboral semanal. La discusión no contempla, por ahora, reducir ni ampliar el límite de 44 horas semanales que establece la legislación para la jornada diurna.

El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, ha informado que la comisión técnica creada el 20 de agosto recibió planteamientos de representantes de la Iglesia, organismos internacionales, la academia, la empresa privada y organizaciones de trabajadores. El funcionario sostuvo que el proceso busca actualizar la organización del tiempo de trabajo según las particularidades de cada actividad económica.

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La comisión está integrada por delegados del Gobierno, empleadores y trabajadores. Según Castro, aún no existe un modelo definitivo, ya que el grupo continúa con las consultas y el análisis de alternativas.

En una entrevista televisiva del 17 de septiembre, el ministro señaló que había cerca de 10 propuestas sobre la mesa. Sin embargo, hay tres que concentran la discusión, según se ha conocido en diferentes espacios de entrevistas.

Población salvadoreña en el Centro Histórico de San Salvador
La comisión técnica reúne a representantes del Gobierno, el sector empleador y organizaciones de trabajadores. /(Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

En ese sentido, las principales propuestas que se conocen son:

  • Trabajar 11 horas diarias de lunes a jueves: bajo ese formato, las personas completarían las 44 horas semanales y tendrían libre el viernes, sábado y domingo.
  • Trabajar 10 horas de lunes a jueves y una jornada de cuatro horas el viernes: con esa distribución, el descanso se mantendría durante el fin de semana, aunque no incluiría el viernes.
  • Turnos rotativos y horarios flexibles: esta modalidad estaría orientada a actividades que requieren continuidad operativa o ajustes según sus ciclos de producción. El análisis incluye sectores como las maquilas y la industria textil, donde los horarios pueden variar según la demanda y los procesos de manufactura.

Castro ha reiterado en distintas ocasiones que el debate está centrado en la distribución de las horas y no en una modificación del total semanal. Hasta el momento, ha indicado, ningún sector presentó una propuesta técnica para bajar el máximo de 44 horas ni para elevarlo.

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El Código de Trabajo fija un máximo de ocho horas por día

La eventual aplicación de una modificación en la jornada laboral requeriría cambios legales, ya que el Código de Trabajo de El Salvador establece límites diarios para la jornada ordinaria.

Rolando Castro preside la comisión del Consejo Superior del Trabajo que analiza la reorganización de los horarios laborales en El Salvador. /(Prensa Ministro de Trabajo)
Rolando Castro preside la comisión del Consejo Superior del Trabajo que analiza la reorganización de los horarios laborales en El Salvador. /(Prensa Ministro de Trabajo)

El artículo 161 dispone que la jornada ordinaria diurna no puede superar ocho horas diarias ni 44 horas semanales. La jornada diurna comprende el período entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche.

Para el trabajo nocturno, la norma establece un límite menor: siete horas diarias y 39 horas semanales. El horario nocturno va desde las 7:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana del día siguiente.

La legislación también contempla regímenes especiales. El Código regula condiciones particulares para labores peligrosas o insalubres y permite ciertas modalidades de distribución horaria bajo requisitos específicos. Entre ellas, figura la posibilidad de añadir una hora diaria para compensar las cuatro horas del sexto día de trabajo y descansar sábado y domingo, siempre bajo los mecanismos previstos por la normativa.

El fraccionamiento de la jornada y algunos horarios especiales pueden requerir la intervención de la Dirección General de Trabajo, en especial cuando no hay acuerdo entre empleadores y trabajadores.

¿Qué falta para implementar una modificación?

Para que alguna de las propuestas avance, la comisión técnica del Consejo Superior del Trabajo deberá alcanzar acuerdos entre los sectores representados. El resultado de esa negociación deberá definir si existe una fórmula común para reorganizar los horarios sin afectar derechos laborales vigentes.

Cualquier modificación que exceda el límite diario vigente requerirá reformas legales y el trámite correspondiente ante la Asamblea Legislativa./ (Radio YSKL)
Cualquier modificación que exceda el límite diario vigente requerirá reformas legales y el trámite correspondiente ante la Asamblea Legislativa./ (Radio YSKL)

Después, la propuesta tendría que ser remitida a la Presidencia de la República para su revisión. Si el acuerdo exige modificar el Código de Trabajo o disposiciones de mayor jerarquía, deberá pasar por los procedimientos correspondientes en la Asamblea Legislativa.

El Ministerio de Trabajo ha sostenido que cualquier cambio debe preservar garantías como el pago de horas extraordinarias, el descanso semanal, las vacaciones, los asuetos, las cotizaciones al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y las protecciones vinculadas con maternidad y lactancia.

Mientras continúe la discusión, la jornada máxima de ocho horas diarias y 44 horas semanales para el trabajo diurno sigue vigente en El Salvador.

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