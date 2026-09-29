Colombia

Imitadora de Selena Quintanilla cantó en ‘Yo Me Llamo’ dos días después de la muerte de su madre: hizo llorar a los jurados

La participante reveló al terminar su actuación que atravesaba un duelo de dos días y recibió una ovación de Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán Díaz

Imitadora de Selena Quintanilla reveló su duelo en 'Yo Me Llamo': así reaccionó el jurado - crédito captura de pantalla Caracol Televisión
Imitadora de Selena Quintanilla reveló su duelo en 'Yo Me Llamo': así reaccionó el jurado - crédito captura de pantalla Caracol Televisión
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La imitadora de Selena Quintanilla subió al escenario de Yo Me Llamo apenas dos días después de la muerte de su madre y dedicó su presentación a su memoria.

La concursante reveló su situación personal al finalizar la interpretación, lo que provocó que los integrantes del jurado se levantaran para aplaudirla en medio de lágrimas.

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La imitadora se presentó ante los jurados y fue al finalizar que todo el panel se puso de pie en medio de la emisión; fue entonces cuando Amparo se encargó de explicar el motivo de las lágrimas y admiración.

“Eres impresionante, perdiste a tu mami hace dos días, está en el cielo y la tienes en el corazón. Eres tan fuerte, ellas nos dan una fortaleza tan grande que hiciste tu performance hermoso (...) Yo sé que es perder a la mamá y tener que continuar el show, te admiro, te aplaudo, ellas quieren que triunfemos”, dijo Amparo Grisales en medio del llanto.

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Después de recibir la devolución de Amparo, contó que atravesaba un duelo reciente. La concursante explicó que su madre había fallecido dos días antes de la emisión y que decidió dedicarle su paso por el escenario. “Ella quería que yo estuviera aquí, estaba muy orgullosa y la última palabra fue: ‘Hija, te amo’, y por eso estoy aquí, porque si fuera por mi fuerza no estaría, ella quería que yo estuviera aquí”, reveló la imitadora.

La revelación modificó el clima habitual de la competencia. Los jueces reaccionaron con una ovación, mientras Grisales se acercó a la artista para abrazarla. La jurado destacó que hubiera decidido cumplir con su presentación pese a la situación que enfrentaba fuera del programa.

“Yo tengo que abrazar a esta mujer y admirar esa fortaleza (...) Ella siempre va a estar contigo, siempre te va a dar luz, lo hiciste hermoso”, le dijo Amparo a la imitadora en medio del abrazo.

Después fue el turno de Elder Dayan para su devolución: “La gente lo que siempre ve es lo más bonito, las risas, los cantos, pero detrás tenemos un mundo que nadie se imagina, pero hoy lo hiciste haciéndole un honor a tu madre (...) Sacaste fuerzas no sé de dónde y tu mamá tiene que estar bailando en el cielo viéndote”, dijo el cantante en medio del llanto.

Por su parte, César Escola también destacó la fuerza que tuvo la imitadora en el escenario pese al duelo por el que está pasando. “El escenario es un universo único que nos conecta con los que se fueron (...) Aprovecha este escenario para conectarte todas las veces que quieras con tú mamá”, dijo el jurado argentino.

El momento también desató la emoción de las presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez, que se dejaron llevar por las emociones y lloraron la muerte de la madre de la imitadora.

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