América Latina

Chile: gremios aplauden plan de empleo presentado por el gobierno de Kast

El programa “Chile Despega” busca crear 100 mil nuevos empleados de aquí a fin de 2027, con una inversión de más de USD 1.000 millones

Chile: el Gobierno de Kast lanzó un plan para crear 100 mil nuevos empleos
Kast presentó este lunes su programa pro-empleo desde La Moneda.
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Los diversos gremios productivos chilenos valoraron el plan “Chile Despega” presentado este lunes por el presidente José Antonio Kast desde La Moneda, el que busca combatir los ingentes índices de cesantía que actualmente rozan el 9,5% creando más de 100 mil empleos hacia fines de 2027, con una inversión de más de USD 1.000 millones.

Según una minuta publicada por el Gobierno, el plan tiene como objetivo acelerar obras e inversiones entrampadas, fomentar la contratación directa, facilitar financiamiento a las empresas para mantener y generar empleo, y establecer mecanismos de control y seguimiento dichas medidas.

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Una vez anunciado el programa, Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), aplaudió que la iniciativa “considere la descentralización y el seguimiento en los territorios, para que los recursos se traduzcan pronto en inversión y empleos”, según consigna una nota de Emol.

Eso sí, la dirigenta sostuvo que aunque la meta de 100 empleos “puede sonar ambiciosa”, lo cierto es que “con cerca de un millón de personas buscando empleo, diría que incluso tenemos que aspirar a mucho más”.

La cesantía en Chile roza el 9,5%. En la foto, trabajadores portuarios revisan un cargamento de cobre en el puerto de Valparaíso.
La cesantía en Chile roza el 9,5%. En la foto, trabajadores portuarios revisan un cargamento de cobre en el puerto de Valparaíso.

Por su parte, Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), valoró que el Gobierno “esté haciendo un esfuerzo fiscal importante, destinando recursos concretos para enfrentar la crisis de desempleo y acelerar la contratación y la inversión (...) Esperamos que estas medidas se implementen con rapidez y se traduzcan pronto en nuevos empleos”.

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De la misma opinión fue José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), quien señaló que “concordamos en que la recuperación del empleo vaya en la línea de una agenda más amplia, que combine estos incentivos con mayores grados de adaptabilidad y certeza para contratar”.

Pakomio recordó que aún hay iniciativas pendientes - como el contrato por horas-, y a su juicio ahora el desafío es “generar condiciones para que contratar formalmente sea más sencillo y predecible”, según el medio citado.

Finalmente, Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, enfocada en las pequeñas y medianas empresas (pymes), elogió la capitalización del Fogape (fondo estatal administrado por BancoEstado que garantiza un porcentaje de los créditos para pymes que no tienen suficientes garantías), pero sostuvo que “necesitamos que estos recursos lleguen efectivamente a las pequeñas empresas, con condiciones accesibles y sin barreras que dejen fuera a quienes más necesitan capital de trabajo”.

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