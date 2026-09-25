Un adolescente fue atacado por un grupo de 10 personas: sigue en terapia intensiva mientras continúa la investigación

La denuncia por la agresión fue radicada en la Comisaría 49, que intervino tras el hecho (Fuente: LM Neuquén)

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Un adolescente identificado como Tiziano Mercau fue atacado por un grupo de personas con piedras y ladrillos en una vivienda del barrio Ruca Luhé, en Vista Alegre Sur, provincia de Neuquén. Durante la agresión recibió un golpe con un ladrillo en la cabeza y permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Castro Rendón.

El episodio ocurrió cerca de las 21:00 del miércoles 17 de septiembre, en una vivienda situada junto al playón deportivo del barrio. Según la reconstrucción informada por LM Neuquén, el adolescente estaba sentado con un amigo cuando se acercó un joven acompañado por dos mujeres.

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De acuerdo con el relato incorporado a la denuncia, el joven habría amenazado de muerte a Mercau y comenzó a arrojarle piedras. La situación escaló pocos minutos después, cuando otras personas llegaron al domicilio y se sumaron a la agresión.

Tiziano Mercau permanece internado en terapia intensiva tras la agresión

Según el relato, al menos diez personas -que serían familiares del primer agresor- se presentaron en el lugar y continuaron con el ataque. Además de arrojar piedras, el grupo habría ingresado al patio de la vivienda y golpeado a Tiziano con un ladrillo en la cabeza.

La agresión también provocó daños en una motocicleta Motomel verde estacionada en el domicilio. El ataque se detuvo luego de que un vecino interviniera y lograra que los involucrados se retiraran.

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Tras el episodio, el adolescente fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén. Allí recibió asistencia médica por lesiones en distintas partes del cuerpo, con especial compromiso en la zona de la cabeza, y quedó alojado en terapia intensiva.

El adolescente recibe atención médica en el Hospital Castro Rendón de Neuquén por las lesiones sufridas en el ataque

La gravedad de su estado llevó a su familia a reclamar respuestas de las autoridades judiciales y policiales. Su madre, Jorgelina, presentó la denuncia en la Comisaría 49 por el ataque sufrido por su hijo.

“Terminó golpeado de un ladrillazo en la cabeza, a mi niño lo tengo en terapia”, expresó la mujer en declaraciones recogidas por LM Neuquén. También sostuvo que necesita que la Justicia y la Policía intervengan frente a amenazas y hechos de violencia que, según afirmó, no serían nuevos.

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La Fiscalía de Actuación Genérica tomó intervención en el caso y ordenó medidas para reconstruir lo ocurrido e identificar a todas las personas que habrían participado del ataque. Entre las acciones dispuestas figura el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona, entrevistas a la víctima y rondines policiales en el domicilio de la familia.

La causa es investigada como lesiones graves y, hasta el momento, uno de los presuntos agresores fue identificado por la Justicia. Aún resta que se lleve a cabo la audiencia de formulación de cargos.

La pesquisa continúa para determinar quiénes fueron los demás participantes del ataque. La información disponible señala que los involucrados pertenecerían a una misma familia, aunque la Fiscalía aún debe establecer el grado de responsabilidad individual de cada persona y reunir los elementos probatorios correspondientes.

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Ante la internación de Tiziano y el avance de la investigación, su madre convocó a una movilización para reclamar justicia y pedir la detención de los responsables. La concentración fue anunciada para el viernes 25, a las 9, en la plaza Susana Teixé de Vista Alegre.

Jorgelina afirmó que su hijo es un joven tranquilo, que trabajaba con ella como ayudante de albañil y tenía proyectos vinculados al boxeo y al fútbol. “Mi niño tenía sueños de boxear, su equipo de fútbol lo espera”, dijo al pedir que el caso avance y que se garantice la seguridad de la familia.

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La convocatoria está dirigida a vecinos de Vista Alegre y de la cercana localidad de Centenario. El reclamo se centra en el esclarecimiento del ataque, la identificación del resto de los sospechosos y la situación de salud del adolescente, que continúa bajo atención médica intensiva en el hospital neuquino.