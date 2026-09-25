República Dominicana

Abinader anunció 300 becas para jóvenes dominicanos que residen en Nueva York

El programa incluirá cupos universitarios, de posgrado y tecnológicos, con una selección basada en el rendimiento académico de estudiantes

Presidencia de la República Dominicana, Luis Abinader, Becas
El presidente Luis Abinader anunció la entrega de 300 becas para jóvenes dominicanos residentes en Nueva York. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)
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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció este jueves 300 becas para jóvenes dominicanos residentes en Nueva York, distribuidas entre estudios de grado, posgrado y formación tecnológica en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA). La medida fue comunicada durante un encuentro con integrantes de la diáspora en Washington Heights, según informó la Presidencia.

El plan contempla 100 becas de posgrado, otras 100 para carreras de grado y 100 plazas destinadas a programas tecnológicos del ITLA. Las oportunidades de grado y posgrado serán coordinadas por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), el Consulado General de República Dominicana en Nueva York y el Ministerio de la Presidencia.

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Abinader señaló que los fondos para esas 200 becas provendrán de recursos especializados de la Presidencia. También anticipó que las autoridades comunicarán más adelante las condiciones para acceder a los programas y el calendario de inscripción.

Presidencia de la República Dominicana, Luis Abinader, Becas
Según Abinader, la asignación de las becas dependerá exclusivamente de las notas y los méritos académicos de los postulantes.(Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

El criterio será estrictamente académico”, sostuvo el mandatario, de acuerdo con el comunicado oficial. “Ustedes no necesitan ni cuña ni conocer a nadie; solamente sus notas y sus méritos”, añadió ante los jóvenes que participaron del panel.

Las becas tecnológicas incluirán formación en República Dominicana

Las 100 becas de tecnología permitirán que jóvenes de la comunidad dominicana de Nueva York viajen a República Dominicana para cursar programas en el ITLA. Abinader indicó que conversó con la dirección del instituto para habilitar esas plazas y fomentar el contacto de los beneficiarios con el país de origen de sus familias.

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El presidente afirmó que la estancia académica podría servir para ampliar conocimientos, crear redes con estudiantes dominicanos y reforzar los vínculos con la isla. Según la Presidencia, el mandatario destacó que el ITLA cuenta con equipos tecnológicos y programas de capacitación orientados a sectores con demanda laboral.

Durante la actividad, Abinader también planteó la creación de un foro que reúna a jóvenes dominicanos destacados en el exterior con estudiantes y profesionales residentes en el país. La propuesta apunta a generar intercambios sobre educación, innovación, negocios, salud y otras iniciativas que puedan desarrollarse con apoyo estatal.

“Yo les propongo que estos jóvenes destacados participen en un foro especial con jóvenes destacados de la República Dominicana”, expresó el jefe de Estado. La iniciativa, según explicó, buscará facilitar contactos profesionales y espacios de discusión sobre aportes de la diáspora al desarrollo nacional.

Presidencia de la República Dominicana, Luis Abinader, Becas
Los beneficiarios de los programas del ITLA viajarán a República Dominicana para completar su capacitación tecnológica. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

El encuentro abordó inteligencia artificial, educación y salud

El anuncio se realizó durante el panel “Juventud Dominicana en el exterior; una generación de impacto”, celebrado en la Alianza Dominicana Cultural Center, en Washington Heights. La actividad contó con la participación de la periodista Génesis Suero; el ingeniero y matemático Juan Vargas, fundador de Factor Blockchain, y el médico Ángel Rosario, residente de Cirugía General en NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center.

Abinader respondió preguntas sobre sargazo, educación, inteligencia artificial, tecnología y oportunidades para la diáspora. En materia educativa, sostuvo que la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas resulta necesaria para el acceso de los jóvenes a nuevos empleos.

El mandatario afirmó que República Dominicana exporta USD 2,800 millones en dispositivos médicos y que el Gobierno trabaja en una estrategia vinculada al ensamblaje de semiconductores. Además, mencionó la existencia de una estrategia nacional de inteligencia artificial y el programa RD Aprende, orientado a la alfabetización básica en esa área.

Sobre las inversiones en criptomonedas, Abinader recomendó actuar con cautela y evitar colocar dinero en instrumentos que no se comprendan. “No inviertan en lo que no conozcan, en lo que no entiendan y en lo que no comprendan”, afirmó.

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