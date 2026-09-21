Representante Comercial de EEUU llama a México “socio pragmático” en revisión del T-MEC y advierte por aluminio chino

La declaración de Jamieson Greer ocurre mientras Washington mantiene la alerta por el uso del territorio mexicano como vía para mercancías chinas y vietnamitas hacia su mercado, según una entrevista con Bloomberg

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México recibe el reconocimiento del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, quien calificó al país como un socio “bastante pragmático” en la relación comercial bilateral, mientras Washington mantiene la alerta sobre el uso del territorio mexicano como puente para productos chinos y vietnamitas hacia el mercado estadounidense.

Greer hizo las declaraciones en entrevista con Bloomberg, el mismo día en que la Secretaría de Economía puso en marcha el nuevo Monitor de Comercio de Aluminio (MoCAL-MX), una herramienta que el funcionario citó como ejemplo del comportamiento mexicano.

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Greer destaca la diplomacia discreta de México

El elogio del representante comercial de Estados Unidos no vino acompañado de concesiones arancelarias; el acero y el aluminio mexicanos siguen gravados al 50% bajo la Sección 232, lo que revela los límites de la diplomacia discreta. REUTERS/Raquel Cunha/Foto de archivo

El funcionario estadounidense atribuyó los avances recientes al canal de comunicación reservado que mantienen ambos gobiernos. “Hemos tenido muchas conversaciones silenciosas. No conducimos nuestras negociaciones en público”, dijo Greer al medio Bloomberg.

Esa dinámica, según el representante comercial, ha permitido a México adoptar ajustes concretos sin exponer el proceso de negociación. “Han hecho muchos cambios. Justo hoy anunciaron que van a tener un sistema de monitoreo de aluminio”, dijo Greer al medio Bloomberg.

El elogio de Greer llega en un momento sensible: Estados Unidos decidió en julio no renovar el T-MEC por un nuevo periodo de 16 años, lo que dejó al tratado sujeto a revisiones y renegociaciones anuales entre las tres partes.

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El nuevo monitor busca rastrear el origen real del aluminio

En Palacio Nacional, nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en beneficio de ambos pueblos. (@Claudiashein)

La Secretaría de Economía presentó el MoCAL-MX junto con una actualización del Monitor de Comercio de Acero (MoCA-MX), ambos vigentes desde el 18 de septiembre. El sistema permite identificar el país donde el metal fue fundido y colado, no solo el último punto de tránsito antes de su exportación.

La herramienta forma parte del Plan México, la estrategia de industrialización de la presidenta Claudia Sheinbaum. Opera mediante una notificación automática de importación creada por un cambio de reglas publicado en el Diario Oficial el 2 de abril, que cubre 42 fracciones arancelarias del capítulo 76 correspondiente al aluminio.

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Los importadores presentan esa notificación a través de VUCEM, la ventanilla digital de comercio exterior. Desde el 25 de mayo, citar el número de aviso en el pedimento aduanal es obligatorio, lo que dificulta que metal transbordado se declare como de origen mexicano.

Washington vincula el gesto mexicano al combate a la triangulación

Jamieson Greer declara ante el Comité de Finanzas del Senado que espera resultados en contenidos regionales y en la vigilancia de compromisos laborales y ecológicos durante las conversaciones con México y Canadá en curso

Greer enmarcó la cooperación de México dentro de una preocupación más amplia de Estados Unidos: evitar que productos chinos y vietnamitas ingresen a Norteamérica disfrazados como manufactura regional. “Lo que intentamos hacer en nuestros acuerdos, en cualquier renegociación del T-MEC, es asegurar que el mercado norteamericano esté protegido”, dijo Greer al medio Bloomberg.

El funcionario detalló el escenario que Washington busca prevenir en territorio mexicano y canadiense. “Nos preocupa Canadá. Nos preocupa México. Si China o Vietnam envían productos a Canadá y México, los transforman en productos adicionales y los envían a Estados Unidos, aprovechando el T-MEC, ese no es un buen resultado para nosotros”, dijo Greer al medio Bloomberg.

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La magnitud del problema tiene cifras concretas: la Oficina de Política Comercial y Manufacturera de Estados Unidos estimó que 67,000 millones de dólares en mercancías con destino a ese país fueron transbordadas a través de China vía México, India y Vietnam durante 2025.

El pragmatismo mexicano no exime los aranceles vigentes

Jamieson Greer, representante comercial especial de Estados Unidos, se reunirá con Sheinbaum. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

Pese al reconocimiento de Greer, México continúa bajo el arancel del 50% que Estados Unidos aplica a las exportaciones de acero y aluminio bajo la Sección 232. El gobierno mexicano ha usado el argumento de la trazabilidad reforzada para presionar por el retiro de esa medida.

La Secretaría de Economía sostiene que ambos monitores reúnen información de fuentes oficiales en un formato único de consulta, con el objetivo declarado de mejorar la transparencia en los flujos comerciales de acero y aluminio en el país.

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El contexto de cooperación bilateral coincide, además, con el aplazamiento de una ronda de negociación entre ambos países prevista para finales de septiembre. El retraso se dio tras una llamada entre Sheinbaum y el presidente Donald Trump, de acuerdo con reportes especializados en comercio exterior.

En paralelo, el gobierno de Sheinbaum envió al Senado, el 28 de agosto, una iniciativa para crear un esquema de revisión de seguridad nacional sobre inversión extranjera en sectores sensibles, sin excepciones para inversionistas de Estados Unidos o Canadá pese a su condición de socios del T-MEC.