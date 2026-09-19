Embajada de Estados Unidos alerta a sus ciudadanos tras apagón total en Cuba

La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una alerta de seguridad por el apagón en Cuba y advirtió sobre fallas en las comunicaciones. (EFE/Ernesto Mastrascusa)

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Cuba sufrió un apagón total este 18 de septiembre tras el colapso de su red eléctrica. Por ende, la Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una alerta de seguridad advirtiendo las interrupciones en las comunicaciones y recomendó a sus ciudadanos tomar previsiones ante una restitución del servicio cuyo plazo todavía se desconoce.

La representación diplomática indicó que la caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ocurrió a las 13:57, hora del este de EE.UU. El aviso señaló que las autoridades investigan las causas de la falla y que no existía una estimación oficial sobre el momento en que podría normalizarse el suministro en la isla.

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La embajada pidió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Cuba, así como a quienes tienen previsto viajar al país, que sigan las novedades y ajusten sus planes a las condiciones provocadas por el apagón. También informó que se registraron problemas en los servicios de telefonía móvil y de internet.

El corte dejó sin electricidad a todo el territorio cubano, de acuerdo con información divulgada por el Ministerio de Energía y Minas y recogida por Reuters. el colapso afectó a una isla con cerca de nueve millones de habitantes y se produjo en medio de dificultades persistentes para sostener la generación y la distribución de energía.

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La embajada pidió a los ciudadanos estadounidenses en Cuba y a quienes planean viajar que sigan las novedades y ajusten sus planes al apagón. (AP)

La alerta remarcó que la red eléctrica cubana presenta una inestabilidad creciente. El texto recordó que la isla sufrió varios apagones nacionales durante los últimos meses y que los cortes programados ya forman parte de la rutina diaria en distintas provincias.

“La red eléctrica cubana es cada vez más inestable”, señaló la embajada, que además alertó que las interrupciones no programadas ocurren en todo el país. El organismo sostuvo que la vulnerabilidad del sistema deriva en cortes más frecuentes y de mayor duración.

El mensaje recomendó revisar los partes diarios de la Unión Eléctrica (UNE) y sus canales oficiales en redes sociales. La empresa estatal comunica a diario la capacidad de generación disponible, la demanda prevista y las zonas que podrían quedar afectadas por déficits de generación.

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La embajada también sugirió monitorear los medios locales, mantener el contacto con familiares y amigos, y prever dificultades para acceder a servicios básicos si el apagón se prolonga. En ese contexto, aconsejó mantener cargados los teléfonos móviles y las baterías portátiles, además de contar con linternas y pilas de repuesto.

Las recomendaciones incluyen reservas de agua, alimentos y alternativas médicas

La alerta señaló que la red eléctrica cubana muestra una inestabilidad creciente y que los apagones nacionales y los cortes programados ya forman parte de la rutina. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Entre las medidas de preparación, la sede diplomática recomendó almacenar agua y alimentos no perecederos. También pidió a los ciudadanos prever alternativas para necesidades médicas que dependan de la electricidad, como equipos de asistencia sanitaria o medicamentos que requieran refrigeración.

La alerta adquiere relevancia ante el deterioro de la infraestructura energética de Cuba, donde las termoeléctricas presentan averías recurrentes y el déficit de combustible limita el funcionamiento de centrales de generación distribuida. Los cortes afectan hogares, comercios, transporte, comunicaciones y la conservación de alimentos.

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Reuters informó que el apagón del viernes fue el séptimo de gran alcance registrado en Cuba en lo que va de 2026. La Unión Eléctrica y el Ministerio de Energía y Minas no habían informado aún un cronograma completo para el restablecimiento del servicio en todo el país.