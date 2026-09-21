Artistas y gestores culturales hicieron plantón frente al Ministerio de las Culturas: protestan por decisión del Gobierno de cancelar los estímulos al arte

Artistas y gestores culturales realizaron un plantón en Bogotá para exigir al Ministerio de Cultura que proteja el sector de recortes presupuestales y de la cancelación de estímulos - crédito @@IngridLiluT/X

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Las recientes decisiones tomadas por el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, hacia el Ministerio de Cultura tomó un nuevo rumbo después de que artistas y trabajadores del sector convocaran a un plantón frente a las instalaciones de la cartera en el centro de Bogotá.

Desde las 11:00 a. m. decenas de actores, actrices y gestores culturales se acercaron a la sede ministerial para exigir a la ministra Paola Holguín proteger el sector cultura de recortes presupuestales y cancelación de estímulos para el desarrollo de proyectos artísticos.

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En especial, el sector cuestiona al Gobierno nacional por cuenta de la decisión de cancelar la definición de los Premios y Reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos de 2026. La medida deja sin desenlace una convocatoria que, por primera vez en 27 años, no entregará esos apoyos económicos.

La decisión impide que 1.308 propuestas habilitadas accedan a la evaluación de jurados y a los estímulos previstos en las modalidades de Premios Nacionales y Reconocimientos. El Ministerio atribuyó el freno a la falta de personal, dificultades administrativas y restricciones de caja, por lo que no habrá ganadores durante 2026.

La senadora Jennifer Pedraza cuestionó a Abelardo de la Espriella y a Paola Holguín por el manejo del Ministerio de Cultura y criticó la falta de diálogo con el sector cultural - crédito X

Entretanto, el plantón fue apoyado por la senadora Jennifer Pedraza que, a través de su cuenta de X, explicó las posibles faltas que estaría cometiendo el Ministerio de Cultura contra los artistas y gestores del sector.

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“Lo que Abelardo de la Espriella y Paola Holguín están haciendo con el Ministerio de Cultura parece una obra de terror para el sector cultural. Y quienes van a pagar los platos rotos no solo son los artistas sino la sociedad en general”, señaló la congresista.

Pedraza aseguró que el Gobierno nacional habría cometido un ‘error’ al nombrar a Holguín como cabeza del ministerio, especialmente por su supuesta poca experiencia en el tema.

La cancelación del Programa Nacional de Estímulos 2026 dejó sin evaluación a 1.308 propuestas habilitadas en las modalidades de Premios Nacionales y Reconocimientos- crédito X

“Primera escena: nombran en el ministerio una persona alejada y desconectada del sector cultural, que tiene mínima experiencia en asuntos relacionados y lo primero que hace es liberar los puestos de libre remoción dejando procesos administrativos a la deriva”, señaló.

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Asimismo, criticó que el Ministerio de Cultura, tras la decisión de suspender el programa de estímulos, optara por citar al sector para ofrecer una explicación que, entre otras, solo implicaría una serie de enunciados sin posibilidad de abrir espacios de diálogo y negociación.

“Llaman a gestores del sector a un “diálogo” que en realidad es un monólogo porque hasta en la carta de invitación dejan claro que van es a escuchar lo que dice la Ministra. ¡Qué farsa!“, comentó la senadora.

La Resolución 1887 del 14 de septiembre de 2026 formalizó la suspensión de los reconocimientos del Ministerio de Cultura antes del vencimiento del plazo para publicar resultados - crédito X

Qué pasó con los reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos

La decisión quedó formalizada en la Resolución 1887 del 14 de septiembre de 2026. El documento se expidió un día antes de que venciera el plazo establecido para publicar los actos administrativos con los resultados.

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De las iniciativas afectadas, 351 pertenecían a los Premios Nacionales y 957 a los Reconocimientos. La cartera descartó tanto la selección de beneficiarios como la entrega de los recursos asociados.

La convocatoria abrió en febrero y luego amplió su plazo de inscripción. Tras la revisión de requisitos, las propuestas que superaron esa fase debían pasar al análisis de jurados.

Pero esa evaluación no comenzó. El Ministerio tampoco alcanzó a emitir las resoluciones necesarias para nombrar a quienes debían calificar los proyectos.

De las iniciativas afectadas por la decisión del Ministerio de Cultura, 351 correspondían a Premios Nacionales y 957 a Reconocimientos - crédito @@IngridLiluT/X

El cronograma había tenido modificaciones en marzo y junio. A pesar de esos ajustes, el 15 de septiembre continuaba como fecha límite para comunicar a los ganadores de ambas modalidades.

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La resolución sostuvo que el Grupo Interno de Trabajo de Convocatorias y Estímulos “no cuenta con el personal técnico especializado ni con la capacidad institucional” para asumir la revisión de las postulaciones.

Según el documento, el equipo concentró sus labores en cierres administrativos y financieros, reclamaciones, acciones de tutela, derechos de petición y acompañamiento a beneficiarios de otras convocatorias.

Paola Holguín respondió a las protestas de artistas

De forma simultánea al plantón programada en el centro de Bogotá, la ministra de Cultura, Paola Holguín, emitió un pronunciamiento oficial en que entregó detalles de la decisión de suspender los premios programados para el 2026.

Según explicó, todo se debe presuntos manejos irregulares del gobierno anterior que, entre otras cosas, habría dejado una fuerte deuda a la cartera, lo que imposibilita la ejecución de los programas de estímulos.

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La funcionaria aseguró que la cancelación de los premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos se dio como consecuencias de malas administraciones financieras del gobierno de Gustavo Petro - crédito MinCultura

La funcionaria sostuvo que encontró retrasos administrativos cuando asumió el cargo, el 7 de agosto. También responsabilizó a la administración anterior por compromisos financieros que, según afirmó, impedían continuar el proceso.

La ministra dijo que la convocatoria fue abierta en febrero de 2026 y que la designación de jurados debió quedar lista el 15 de julio. Esa instancia era necesaria para revisar las postulaciones y definir quiénes recibirían los reconocimientos.

“No teníamos 900 millones que valen los jurados”, afirmó Holguín. La funcionaria agregó que esa falta de recursos impedía cumplir con la publicación de los ganadores prevista para el 15 de septiembre.

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Según su versión, al llegar a la cartera encontró obligaciones superiores a 185.000 millones de pesos. De ese monto, señaló que más de 75.000 millones correspondían a premios de convocatorias anteriores que aún no habían sido pagados.

Holguín indicó que la entrega de los estímulos requería cerca de 9.000 millones de pesos. De esa suma, 7.200 millones debían desembolsarse entre el cierre de septiembre y los primeros días de octubre.

“No teníamos 9.000 millones, que era lo que costaban los premios. Es mejor decir la verdad que no continuar engañando a un sector tan importante como los artistas, los gestores culturales y los creadores. Por eso tomamos la decisión que tomamos”, concluyó Holguín.

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