Colombia

Artistas y gestores culturales hicieron plantón frente al Ministerio de las Culturas: protestan por decisión del Gobierno de cancelar los estímulos al arte

La concentración comenzó a las 11:00 a. m. frente a la sede de la cartera y busca que la ministra Paola Holguín garantice recursos y continuidad de incentivos tras el freno a la convocatoria 2026

Artistas y gestores culturales realizaron un plantón en Bogotá para exigir al Ministerio de Cultura que proteja el sector de recortes presupuestales y de la cancelación de estímulos - crédito @@IngridLiluT/X
Artistas y gestores culturales realizaron un plantón en Bogotá para exigir al Ministerio de Cultura que proteja el sector de recortes presupuestales y de la cancelación de estímulos - crédito @@IngridLiluT/X
Guardar

Las recientes decisiones tomadas por el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, hacia el Ministerio de Cultura tomó un nuevo rumbo después de que artistas y trabajadores del sector convocaran a un plantón frente a las instalaciones de la cartera en el centro de Bogotá.

Desde las 11:00 a. m. decenas de actores, actrices y gestores culturales se acercaron a la sede ministerial para exigir a la ministra Paola Holguín proteger el sector cultura de recortes presupuestales y cancelación de estímulos para el desarrollo de proyectos artísticos.

PUBLICIDAD

En especial, el sector cuestiona al Gobierno nacional por cuenta de la decisión de cancelar la definición de los Premios y Reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos de 2026. La medida deja sin desenlace una convocatoria que, por primera vez en 27 años, no entregará esos apoyos económicos.

La decisión impide que 1.308 propuestas habilitadas accedan a la evaluación de jurados y a los estímulos previstos en las modalidades de Premios Nacionales y Reconocimientos. El Ministerio atribuyó el freno a la falta de personal, dificultades administrativas y restricciones de caja, por lo que no habrá ganadores durante 2026.

La senadora Jennifer Pedraza cuestionó a Abelardo de la Espriella y a Paola Holguín por el manejo del Ministerio de Cultura y criticó la falta de diálogo con el sector cultural - crédito X
La senadora Jennifer Pedraza cuestionó a Abelardo de la Espriella y a Paola Holguín por el manejo del Ministerio de Cultura y criticó la falta de diálogo con el sector cultural - crédito X

Entretanto, el plantón fue apoyado por la senadora Jennifer Pedraza que, a través de su cuenta de X, explicó las posibles faltas que estaría cometiendo el Ministerio de Cultura contra los artistas y gestores del sector.

PUBLICIDAD

Lo que Abelardo de la Espriella y Paola Holguín están haciendo con el Ministerio de Cultura parece una obra de terror para el sector cultural. Y quienes van a pagar los platos rotos no solo son los artistas sino la sociedad en general”, señaló la congresista.

Pedraza aseguró que el Gobierno nacional habría cometido un ‘error’ al nombrar a Holguín como cabeza del ministerio, especialmente por su supuesta poca experiencia en el tema.

La cancelación del Programa Nacional de Estímulos 2026 dejó sin evaluación a 1.308 propuestas habilitadas en las modalidades de Premios Nacionales y Reconocimientos - crédito X
La cancelación del Programa Nacional de Estímulos 2026 dejó sin evaluación a 1.308 propuestas habilitadas en las modalidades de Premios Nacionales y Reconocimientos- crédito X

“Primera escena: nombran en el ministerio una persona alejada y desconectada del sector cultural, que tiene mínima experiencia en asuntos relacionados y lo primero que hace es liberar los puestos de libre remoción dejando procesos administrativos a la deriva”, señaló.

Asimismo, criticó que el Ministerio de Cultura, tras la decisión de suspender el programa de estímulos, optara por citar al sector para ofrecer una explicación que, entre otras, solo implicaría una serie de enunciados sin posibilidad de abrir espacios de diálogo y negociación.

Llaman a gestores del sector a un “diálogo” que en realidad es un monólogo porque hasta en la carta de invitación dejan claro que van es a escuchar lo que dice la Ministra. ¡Qué farsa!“, comentó la senadora.

La Resolución 1887 del 14 de septiembre de 2026 formalizó la suspensión de los reconocimientos del Ministerio de Cultura antes del vencimiento del plazo para publicar resultados - crédito X
La Resolución 1887 del 14 de septiembre de 2026 formalizó la suspensión de los reconocimientos del Ministerio de Cultura antes del vencimiento del plazo para publicar resultados - crédito X

Qué pasó con los reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos

La decisión quedó formalizada en la Resolución 1887 del 14 de septiembre de 2026. El documento se expidió un día antes de que venciera el plazo establecido para publicar los actos administrativos con los resultados.

De las iniciativas afectadas, 351 pertenecían a los Premios Nacionales y 957 a los Reconocimientos. La cartera descartó tanto la selección de beneficiarios como la entrega de los recursos asociados.

La convocatoria abrió en febrero y luego amplió su plazo de inscripción. Tras la revisión de requisitos, las propuestas que superaron esa fase debían pasar al análisis de jurados.

Pero esa evaluación no comenzó. El Ministerio tampoco alcanzó a emitir las resoluciones necesarias para nombrar a quienes debían calificar los proyectos.

De las iniciativas afectadas por la decisión del Ministerio de Cultura, 351 correspondían a Premios Nacionales y 957 a Reconocimientos - crédito @@IngridLiluT/X
De las iniciativas afectadas por la decisión del Ministerio de Cultura, 351 correspondían a Premios Nacionales y 957 a Reconocimientos - crédito @@IngridLiluT/X

El cronograma había tenido modificaciones en marzo y junio. A pesar de esos ajustes, el 15 de septiembre continuaba como fecha límite para comunicar a los ganadores de ambas modalidades.

La resolución sostuvo que el Grupo Interno de Trabajo de Convocatorias y Estímulos “no cuenta con el personal técnico especializado ni con la capacidad institucional” para asumir la revisión de las postulaciones.

Según el documento, el equipo concentró sus labores en cierres administrativos y financieros, reclamaciones, acciones de tutela, derechos de petición y acompañamiento a beneficiarios de otras convocatorias.

Paola Holguín respondió a las protestas de artistas

De forma simultánea al plantón programada en el centro de Bogotá, la ministra de Cultura, Paola Holguín, emitió un pronunciamiento oficial en que entregó detalles de la decisión de suspender los premios programados para el 2026.

Según explicó, todo se debe presuntos manejos irregulares del gobierno anterior que, entre otras cosas, habría dejado una fuerte deuda a la cartera, lo que imposibilita la ejecución de los programas de estímulos.

La funcionaria aseguró que la cancelación de los premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos se dio como consecuencias de malas administraciones financieras del gobierno de Gustavo Petro - crédito MinCultura

La funcionaria sostuvo que encontró retrasos administrativos cuando asumió el cargo, el 7 de agosto. También responsabilizó a la administración anterior por compromisos financieros que, según afirmó, impedían continuar el proceso.

La ministra dijo que la convocatoria fue abierta en febrero de 2026 y que la designación de jurados debió quedar lista el 15 de julio. Esa instancia era necesaria para revisar las postulaciones y definir quiénes recibirían los reconocimientos.

“No teníamos 900 millones que valen los jurados”, afirmó Holguín. La funcionaria agregó que esa falta de recursos impedía cumplir con la publicación de los ganadores prevista para el 15 de septiembre.

Según su versión, al llegar a la cartera encontró obligaciones superiores a 185.000 millones de pesos. De ese monto, señaló que más de 75.000 millones correspondían a premios de convocatorias anteriores que aún no habían sido pagados.

Holguín indicó que la entrega de los estímulos requería cerca de 9.000 millones de pesos. De esa suma, 7.200 millones debían desembolsarse entre el cierre de septiembre y los primeros días de octubre.

“No teníamos 9.000 millones, que era lo que costaban los premios. Es mejor decir la verdad que no continuar engañando a un sector tan importante como los artistas, los gestores culturales y los creadores. Por eso tomamos la decisión que tomamos”, concluyó Holguín.

Temas Relacionados

Ministerio de CulturaProtesta Bogotá hoyPrograma Nacional de EstímulosPaola HolguínColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La IA ya es prioridad para las empresas colombianas, pero solo 4 de cada 10 la integran

Un estudio de Endeavor Data Unit revela que el 61% de las empresas considera a la IA estratégica, aunque solo el 37,7% la utiliza de forma significativa en sus operaciones

La IA ya es prioridad para las empresas colombianas, pero solo 4 de cada 10 la integran

Trataron de robarse el cofre de las ofrendas en la Catedral Metropolitana de Medellín pero no pudieron con su peso

El hecho ocurrió el domingo tras la eucaristía, cuando los implicados aprovecharon la salida masiva de asistentes, cubrieron el cofre con una bolsa y lo dejaron afuera por su peso

Trataron de robarse el cofre de las ofrendas en la Catedral Metropolitana de Medellín pero no pudieron con su peso

Los suegros lo pillaron con la ‘mosa’: en video quedó la pelea en un centro comercial de Bucaramanga por una infidelidad

Las grabaciones muestran a varias personas alrededor de dos mujeres que discutían, mientras algunos visitantes intentaban intervenir y otros registraban la escena con sus celulares

Los suegros lo pillaron con la ‘mosa’: en video quedó la pelea en un centro comercial de Bucaramanga por una infidelidad

Así se jugará la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026: Atlético Nacional vs. Millonarios y Santa Fe vs. Cali, los partidos más destacados

La jornada iniciará el martes 22 de septiembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín y se cerrará el domingo 27 de septiembre en el Metropolitano de Techo con el partido entre Fortaleza vs. Deportes Tolima

Así se jugará la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026: Atlético Nacional vs. Millonarios y Santa Fe vs. Cali, los partidos más destacados

Agmeth Escaf aclaró si tuvo un romance con la exprimera dama Verónica Alcocer y anunció acciones legales contra Eva Ferrer: “Ya me mamé de todo esto”

El senador del Pacto Histórico aseguró que llevará a los tribunales las acusaciones de corrupción y rechazó los rumores sobre un vínculo sentimental con la exesposa de Gustavo Petro

Agmeth Escaf aclaró si tuvo un romance con la exprimera dama Verónica Alcocer y anunció acciones legales contra Eva Ferrer: “Ya me mamé de todo esto”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

Atacaron con, por lo menos, 5 drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

ENTRETENIMIENTO

Karol G respondió a fan que cuestionó que no tuviera un iPhone 18 Pro Max y reveló cuál es el modelo de su teléfono

Karol G respondió a fan que cuestionó que no tuviera un iPhone 18 Pro Max y reveló cuál es el modelo de su teléfono

Sin J Balvin, así celebró Valentina Ferrer sus 33 años tras la ruptura con el cantante

Con emotivo video, Lina Tejeiro documentó el nacimiento de su hijo Gael: “Llegaste, Gael”

Ana Karina Soto y Pedro Palacio recordaron las dos veces que hablaron de casarse cuando fueron novios: “Fue bacanísimo”

Lina Tejeiro confirmó el nacimiento de su hijo Gael: “Bienvenido, amor de mi vida”

Deportes

Así se jugará la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026: Atlético Nacional vs. Millonarios y Santa Fe vs. Cali, los partidos más destacados

Así se jugará la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026: Atlético Nacional vs. Millonarios y Santa Fe vs. Cali, los partidos más destacados

Streamer argentino le recordó a Sebastián Villa sus polémicas durante el primer ciclo en Boca Juniors y el colombiano respondió fuerte: “Creen que ser futbolista es fácil”

Cali vs. Santa Fe: Dimayor confirmó cuál será la sede del partido de ida de la final de la Liga Femenina

Mariana Pajón ganó medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026: la excampeona de BMX subió al podio tras dos años de ausencia de las competencias y en un deporte diferente

Inició la concentración de la selección Colombia para la triple fecha de amistosos de septiembre-octubre: estos fueron los primeros en llegar