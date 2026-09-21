México

Alertan por lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca debido al Huracán Polo

De acuerdo con el reporte meteorológico, el centro de la Tormenta Tropical se localizaba a 320 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo y a 410 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima

Nubes oscuras, lluvia intensa y olas en la costa, donde una carretera bordea el mar y las palmeras se inclinan por el viento.
La tormenta tropical Polo provoca lluvias intensas y oleaje en las costas del Pacífico mexicano, lo que afecta a los estados de Jalisco, Colima y Guerrero. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Autoridades de Protección Civil alertaron por el incremento en la probabilidad de lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, debido a la circulación de la tormenta tropical Polo, formada frente a las costas del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el reporte emitido a las 09:00 horas de este lunes 21 de septiembre, el centro del ciclón tropical se ubicaba a 320 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 410 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

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El fenómeno presentaba vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, rachas de hasta 120 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el este a una velocidad de siete kilómetros por hora. Ante su acercamiento a las costas del occidente y sur de México, las autoridades pidieron mantenerse atentos a la evolución del sistema.

Tormenta tropical Polo reforzará las lluvias en cinco estados

La circulación de la tormenta tropical Polo reforzará el ingreso de humedad y la probabilidad de precipitaciones en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, principalmente en áreas costeras y montañosas.

Aunque el centro de la tormenta permanece sobre aguas del Pacífico, sus bandas nubosas pueden provocar lluvias de consideración, acompañadas de actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de los estados afectados.

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Las precipitaciones también podrían generar afectaciones como:

  • Encharcamientos e inundaciones en zonas urbanas.
  • Incremento en los niveles de ríos, arroyos y otros cuerpos de agua.
  • Deslaves y deslizamientos de tierra en carreteras y comunidades serranas.
  • Caída de árboles, ramas, anuncios y estructuras ligeras.
  • Reducción de la visibilidad durante las lluvias.
  • Oleaje elevado y condiciones adversas para embarcaciones menores.

La cercanía del sistema obligó a establecer una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical, la cual se extiende desde Tecpan, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

La vigilancia no implica que todos los municipios comprendidos dentro de esa franja registrarán las mismas condiciones, pero permite a las autoridades activar medidas preventivas y mantener un seguimiento constante de la trayectoria, intensidad y posibles efectos de Polo.

¿En qué regiones se activaron las alertas por Polo?

El Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) activó alertas Verde y Azul para diversas regiones del occidente y sur del país, debido al acercamiento de la tormenta tropical.

La Alerta Verde, que representa un peligro bajo, fue establecida para:

  • Sur de Guerrero.
  • Suroeste de Guerrero.

En esta fase, las autoridades deben instalar los centros de coordinación y comunicación, revisar los refugios temporales y valorar la posible suspensión de actividades en zonas consideradas vulnerables. Para la población, implica mantenerse informada y preparar medidas básicas de autoprotección.

Por otra parte, la Alerta Azul, correspondiente a un peligro muy bajo, fue activada en las siguientes regiones:

  • Centro, norte, sur y oeste de Colima.
  • Centro, noroeste y sureste de Guerrero.
  • Suroeste de Jalisco.
  • Sur, sureste y suroeste de Michoacán.
  • Suroeste de Oaxaca.

La Alerta Azul constituye la primera etapa de aviso dentro del SIAT-CT y se emite cuando se detecta la presencia de un ciclón tropical que podría afectar una zona determinada. Durante esta fase se recomienda dar seguimiento a los comunicados oficiales y revisar los planes familiares de emergencia.

Guerrero emite aviso preventivo por la tormenta tropical Polo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero (SGIRPCGRO) emitió un aviso preventivo ante la formación de la tormenta tropical y el reforzamiento de las lluvias en la entidad.

El organismo estatal confirmó que se mantiene bajo vigilancia la franja costera ubicada entre Tecpan y Punta San Telmo, ante la posibilidad de que se presenten vientos con intensidad de tormenta tropical.

El gobierno de Guerrero pidió a la población extremar precauciones, principalmente en localidades costeras, comunidades cercanas a cauces y zonas de alta pendiente susceptibles a deslaves.

Las autoridades recomendaron evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas, pues la fuerza de la corriente puede aumentar rápidamente durante una lluvia intensa. También solicitaron no realizar actividades marítimas si existen restricciones de las capitanías de puerto.

Recomendaciones ante las lluvias intensas y fuertes vientos

Ante los efectos de la tormenta tropical Polo, Protección Civil llamó a la población de los cinco estados a consultar únicamente información de fuentes oficiales y no difundir rumores sobre la trayectoria o intensidad del ciclón.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Preparar una mochila de emergencia con documentos, medicamentos, agua, alimentos y una lámpara.
  • Limpiar coladeras, desagües y patios para facilitar el flujo del agua.
  • Retirar objetos de azoteas, balcones o ventanas que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Identificar el refugio temporal más cercano y las rutas seguras para llegar.
  • Mantener cargados los teléfonos celulares y contar con baterías adicionales.
  • Alejarse de postes, árboles, anuncios espectaculares y cables de electricidad.
  • Atender posibles evacuaciones preventivas indicadas por las autoridades.
  • Evitar acercarse a playas, escolleras y zonas rocosas durante el incremento del oleaje.

La trayectoria y fuerza de los ciclones tropicales puede cambiar en periodos cortos, por lo que las autoridades mantendrán vigilancia sobre Polo y actualizarán las alertas conforme evolucione el fenómeno en el océano Pacífico.

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