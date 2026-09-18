La Cámara de Diputados de Bolivia dio media sanción al acuerdo con el FMI por USD 1.900 millones

Gritos y agresiones marcaron la sesión de la Cámara de Diputados de Bolivia (Europa Press)

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La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este jueves el acuerdo de USD 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que respalda las reformas económicas del Gobierno del presidente Rodrigo Paz y busca reforzar las reservas internacionales del país. El proyecto pasará ahora al Senado.

El debate legislativo se extendió durante más de cinco horas y contó con la exposición del ministro de Economía, Christian Morales, quien detalló el contenido de la iniciativa ante los diputados. El funcionario aseguró que el entendimiento con el FMI es “totalmente soberano” y sostuvo que “no hay ninguna imposición” del organismo multilateral. En ese sentido, resaltó que los fondos permitirán “estabilizar la economía” boliviana.

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“Los recursos que vayamos a recibir de parte del FMI van a venir a incrementar las reservas (internacionales) líquidas que tenemos, por ende permite garantizar un flujo de divisas mayor al que tenemos ahora”, agregó Morales.

La Ley 723 habilita un crédito de 1.369 millones de derechos especiales de giro (DEG), equivalentes a 1.900 millones de dólares, para afrontar los desequilibrios fiscales y externos que afectan a Bolivia desde hace años.

El acuerdo contempla un plazo de devolución de hasta 10 años desde cada desembolso. La tasa de interés será del 3,47%, aunque podrá modificarse de acuerdo con la cotización de los DEG. La amortización comenzará a los cuatro años y seis meses, mientras que los desembolsos podrán realizarse durante un período máximo de 36 meses.

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La sesión de la Cámara de Diputados de Bolivia finalizó con la aprobación del acuerdo con el FMI (Archivo)

El Gobierno boliviano y el Fondo Monetario Internacional formalizaron el convenio el 29 de julio. El Ejecutivo espera que ese respaldo facilite además el acceso a unos 5.000 millones de dólares adicionales de otros organismos multilaterales.

Entre los compromisos pactados figura la continuidad de la “racionalización” del gasto público, la preservación del “financiamiento monetario cero” del déficit fiscal y el refuerzo de la gobernanza y la autonomía operativa del Banco Central de Bolivia (BCB). Los compromisos divulgados hace una semana incluyen la eliminación de la subvención a los combustibles desde 2027. Hasta diciembre de este año, los precios de los carburantes permanecerán bajo el esquema vigente.

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El Ejecutivo de Paz fijó como metas la reducción del déficit fiscal al -2% y el aumento de las reservas internacionales hasta 9.000 millones de dólares en 2031.

Bolivia aún enfrenta dificultades para superar la escasez de dólares desde la llegada de Rodrigo Paz a la Presidencia, en noviembre pasado. En los últimos meses, las autoridades iniciaron la devolución de ahorros en moneda extranjera, después de dos años de restricciones sobre retiros y operaciones en divisas. Desde fines de junio, el país aplica además un régimen de tipo de cambio flexible, que reemplazó al sistema fijo vigente durante 15 años. Según el BCB, esa medida permitió incorporar divisas a las reservas internacionales netas.

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El logotipo del Banco Central de Bolivia (BCB) (Aizar Raldes/AFP/Archivo)

La entidad central dispuso el pasado 8 de septiembre la suspensión temporal de nuevas operaciones de compra de dólares y creó una reserva monetaria restringida, para contener presiones sobre el mercado cambiario tras la adopción de un régimen de tipo de cambio flexible el 29 de junio.

El BCB informó en un comunicado que las medidas buscan “procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional” y “prevenir mayores presiones en el mercado cambiario”. Además, justificó la suspensión de las compras de divisas por el aumento de los activos de alta liquidez que integran las reservas internacionales netas (RIN). Según el organismo, esos recursos superaron los USD 1.000 millones en las últimas semanas.

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El banco central sostuvo que ese nivel de disponibilidad otorgó “la holgura necesaria” para cumplir con los pagos internacionales y mitigar eventuales tensiones en el mercado de cambios. La institución también señaló que prevé próximos desembolsos de financiamiento externo, como el del FMI en caso de aprobarse en el Parlamento.

(Con información de EFE)