Danna Yanina es trasladada del penal de Altamira a un hospital psiquiátrico tras sufrir una crisis nerviosa

Danna Yanina C figura en la ficha de detención divulgada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

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Danna Yanina “N”, joven vinculada a proceso por el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos, fue trasladada desde el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira al Hospital Psiquiátrico de Tampico, luego de presentar una crisis nerviosa y mostrar un presunto deterioro en su salud mental.

El traslado se realizó durante la mañana del viernes 18 de septiembre en una ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. La joven, de 18 años, fue llevada al área psiquiátrica localizada dentro del Hospital General “Dr. Carlos Canseco”, donde recibió una valoración psicológica y médica.

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Hasta ahora, las autoridades estatales no han difundido un informe detallado sobre los resultados de la revisión ni han precisado si Danna Yanina deberá recibir tratamiento permanente o acudir a nuevas consultas. Tampoco se ha informado que haya quedado internada en el hospital, por lo que el traslado habría tenido como objetivo inicial realizar una evaluación especializada.

Familia de Danna Yanina alerta sobre deterioro de su salud mental

Ofir Pérez Hernández, padre de Danna Yanina, explicó que el personal de psicología del penal autorizó la revisión en el hospital debido a los problemas emocionales que la joven ha experimentado desde su ingreso al centro penitenciario.

Según la familia, Danna enfrenta episodios de ansiedad y depresión, los cuales se habrían agravado durante el tiempo que ha permanecido bajo prisión preventiva. Su padre señaló que esta fue la primera consulta especializada y que esperarán el diagnóstico de los médicos para conocer si serán necesarias otras evaluaciones.

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“Por eso la misma parte de salud del Cedes la manda para acá, para que tuviera esa valoración. Sinceramente, a nosotros nos avisaron unos dos días antes; venimos desde Poza Rica a acompañar a nuestra hija”, explicó el padre de la joven.

Reportes periodísticos señalaron que la crisis pudo producirse después de que Danna coincidiera dentro del penal con Estrellita “N”, otra de las personas procesadas por el caso. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades penitenciarias o judiciales.

Además, se ha informado que la joven ya había presentado crisis nerviosas durante algunas audiencias realizadas en el Centro Integral de Justicia de Altamira, las cuales tuvieron que ser interrumpidas.

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¿Por qué Danna Yanina permanece en prisión preventiva?

Danna Yanina fue detenida el pasado 23 de julio, cuando acudió a declarar ante las autoridades por la muerte de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años que falleció mientras participaba en un curso de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La joven se desempeñaba como auxiliar de instrucción en el campamento. Posteriormente fue vinculada a proceso por su probable participación en el delito de feminicidio y quedó recluida en el penal de Altamira bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Por este caso también fueron vinculados a proceso el director de la academia, Jorge Luis “N”, y la instructora Estrellita “N”. Las investigaciones quedaron a cargo de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres.

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Dafne murió durante la noche del 16 de julio de 2026, apenas unos días después de ingresar al curso. Aunque inicialmente se dijo a su familia que se había desmayado mientras se bañaba, la necropsia estableció como causa de muerte una asfixia por sumersión. Su madre, Alejandra Quintos, ha sostenido públicamente que la menor fue víctima de maltratos y ha exigido que todas las personas involucradas sean sancionadas.

Defensa de Danna busca que recupere su libertad

La defensa de Danna Yanina sostiene que la joven no tuvo participación directa en la muerte de la adolescente y ha emprendido diferentes recursos legales para buscar su liberación.

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Entre las acciones promovidas se encuentran:

Un juicio de amparo contra la vinculación a proceso.

Una solicitud de sobreseimiento de la causa penal.

Una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) .

La petición de una audiencia para revisar su situación jurídica.

Solicitudes para modificar la medida cautelar de prisión preventiva.

El 10 de septiembre, la defensa obtuvo una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo promovido contra la vinculación a proceso. Esta resolución no representa la libertad automática de Danna ni determina su inocencia, pues el procedimiento penal continúa y será la autoridad judicial la que resuelva su responsabilidad.

Los padres de la joven también han realizado manifestaciones y entregado documentos para solicitar la revisión del expediente. Incluso acudieron a eventos encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien posteriormente pidió la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) para revisar las pruebas relacionadas con el caso.

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Mientras avanzan los recursos legales, Danna Yanina permanece vinculada a proceso y bajo prisión preventiva. Como cualquier persona imputada, deberá ser considerada inocente hasta que exista una sentencia firme que determine lo contrario. Su familia espera ahora los resultados de la valoración psiquiátrica y las indicaciones médicas para atender su estado emocional.