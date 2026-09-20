Colombia

Grave accidente de un bus turístico deja al menos 4 muertos y 20 heridos en la vía Panamericana: iban con destino a Ecuador

El vehículo de servicio privado se volcó en la madrugada del domingo 20 de septiembre en el kilómetro 49+500, en la ruta Pasto–Ipiales, con 39 ocupantes, incluidos menores de edad

El bus turístico cubría la ruta entre Pasto e Ipiales y transportaba 39 pasajeros con destino a Ecuador - crédito EjércitoEl bus turístico cubría la ruta entre Pasto e Ipiales y transportaba 39 pasajeros con destino a Ecuador - crédito Bomberos Ipiales
El bus turístico cubría la ruta entre Pasto e Ipiales y transportaba 39 pasajeros con destino a Ecuador - crédito Bomberos Ipiales
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Un bus turístico rumbo a Ecuador sufrió un accidente en la vía Panamericana, y dejó cuatro muertos, entre ellos dos menores de edad. Al menos 20 pasajeros resultaron heridos, según el informe preliminar de las autoridades.

El siniestro ocurrió cerca de las 4:00 a. m. del domingo 20 de septiembre, en el sector El Placer, dentro de la jurisdicción de Tangua, en el departamento de Nariño (sur occidente de Colombia). El punto está a 31 kilómetros de Pasto.

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El vehículo, perteneciente a la empresa Turismo Andino, identificado con placas XXA927, transportaba a 39 personas y cubría el trayecto entre Pasto e Ipiales. El grupo había partido de la capital nariñense en la noche del sábado 19 de septiembre con destino a Ecuador.

De acuerdo con la Seccional de Policía de Tránsito y Transporte, el accidente se registró en el kilómetro 49 de la carretera Panamericana. Las autoridades aún investigan las causas del hecho. Tres víctimas murieron en el lugar del accidente y una falleció en un centro médico cercano. Entre ellos, había dos menores de edad.

La Policía de Tránsito y Transporte investiga las causas del accidente del bus turístico en la ruta entre Pasto e Ipiales- crédito Bomberos Ipiales
La Policía de Tránsito y Transporte investiga las causas del accidente del bus turístico en la ruta entre Pasto e Ipiales- crédito Bomberos Ipiales

Los heridos fueron trasladados a centros médicos de Pasto

Las personas lesionadas recibieron asistencia en el lugar antes de ser remitidas a centros asistenciales de Pasto. Entre las instituciones que recibieron pacientes figuran el Centro Médico Valle de Atriz y la Clínica Traumédical.

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El balance de afectados todavía es preliminar. Las autoridades continúan la consolidación de la información para establecer el número definitivo de heridos y conocer la evolución médica de quienes requirieron hospitalización.

La unidad había salido desde Pasto y avanzaba por uno de los principales corredores de conexión terrestre del sur de Colombia cuando ocurrió el accidente.

La emergencia obligó a movilizar a los equipos de rescate y a las autoridades de tránsito. Las labores se concentraron en auxiliar a los pasajeros, asegurar el sector y permitir el traslado de las personas que necesitaban atención médica.

Entre las víctimas del accidente en Nariño, las autoridades reportaron que dos menores habrían muerto - crédito Bomberos Ipiales
Entre las víctimas del accidente en Nariño, las autoridades reportaron que dos menores habrían muerto - crédito Bomberos Ipiales

¿Qué dijeron las autoridades?

El Cuerpo de Bomberos de Ipiales confirmó que intervino en la atención del siniestro registrado entre Ipiales y Pasto. Sus equipos participaron en las tareas de rescate, asistencia a los lesionados y revisión de las condiciones de seguridad en el área.

“A las 5:20 de la mañana se recibe una solicitud de apoyo por parte de la concesión Unión Vial del Sur por la ocurrencia de un accidente de tránsito en la vía entre Ipiales y Paso, en el kilómetro cuarenta y nueve más quinientos, entre el sector de El Pedregal y el peaje del Placer. Se despacha el equipo de rescate y ambulancia, se llega al sitio, se encuentra una escena donde un vehículo adscrito a la empresa de Turismo Andino aparentemente sufre un volcamiento y se presentan varias víctimas”, detalló el vocero de los Bomberos.

El funcionario continuó explicando que “inmediatamente, pues se realizan las labores de apoyo y se logra, de igual manera, la recuperación de un cuerpo que fue lanzado hacia el barranco, aproximadamente unos tres metros. La escena estaba a cargo de Policía de Carreteras, quienes eran los encargados de presentar el informe correspondiente y las posibles causas de este siniestro. El bus se desplazaba hacia el Ecuador con 39 personas”, informó el organismo de socorro.

Una posible falla en el sistema de frenos integra las hipótesis iniciales del siniestro, aunque no existe una causa oficial - crédito Bomberos Ipiales
Una posible falla en el sistema de frenos integra las hipótesis iniciales del siniestro, aunque no existe una causa oficial - crédito Bomberos Ipiales

La presencia de los organismos de socorro también permitió coordinar la respuesta inicial frente a la cantidad de pasajeros involucrados. La prioridad fue atender a las víctimas y facilitar el trabajo de los servicios médicos. Durante la operación hubo restricciones en la circulación vehicular. Los reportes iniciales indicaron que el tránsito quedó habilitado por un solo carril mientras los equipos trabajaban en el lugar.

“Bueno, en este tipo de accidentes se debe tener en cuenta todos los factores de riesgo, especialmente el derrame de hidrocarburos, que puede generar situaciones de peligro. Por ello, la concesión trabaja de igual manera con sus operarios para el mantenimiento y limpieza posterior al evento. En el terreno, de igual manera, donde cae esta persona, pues se presentan dificultades, por lo que se tuvo que realizar con técnicas adecuadas”, finalizó diciendo el vocero.

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