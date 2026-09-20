México

Beca Benito Juárez 2026: fecha límite para inscribirte y recibir mil 900 peos

El registro abrió desde este 17 de septiembre en el portal oficial de la beca

Las y los estudiantes de bachillerato público tienen hasta el 30 de septiembre para solicitar la Beca Benito Juárez , que entrega 1,900 pesos bimestrales durante el ciclo escolar.
Las y los estudiantes de bachillerato público tienen hasta el 30 de septiembre para solicitar la Beca Benito Juárez , que entrega 1,900 pesos bimestrales durante el ciclo escolar.
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Las y los estudiantes de bachillerato público tienen hasta el 30 de septiembre para solicitar la Beca Benito Juárez , que entrega 1,900 pesos bimestrales durante el ciclo escolar. El trámite se realiza en línea y requiere una cuenta Llave MX, CURP certificada y datos de la escuela.

Cabe señalar que el registro abrió desde este 17 de septiembre en el portal oficial de la beca. La solicitud está dirigida a alumnas y alumnos inscritos en planteles públicos de educación media superior en el país.

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El apoyo puede recibirse hasta por 40 meses, además, los depósitos se realizan cada dos meses durante los 10 meses del ciclo escolar. Julio y agosto no contemplan pago por corresponder al periodo vacacional.

Un grupo de estudiantes mexicanos sonrientes de secundaria y preparatoria, junto a una mujer, muestran tarjetas bancarias y billetes frente a una lona de Beca Benito Juárez.
Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro para la Beca Benito Juárez cierra el 30 de septiembre

Las personas interesadas deben ingresar a la página de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez antes de que concluya el plazo. El sistema solicita iniciar sesión con Llave MX o crear una cuenta si la persona estudiante todavía no cuenta con ella.

Para abrir una cuenta Llave MX se necesita la CURP, código postal, domicilio, número de celular y correo electrónico. La plataforma pide crear una contraseña y conservar los datos de acceso para continuar el trámite.

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La CURP debe estar certificada antes de iniciar la solicitud. El documento debe incluir la leyenda “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”, la cual confirma que los datos fueron cotejados con el acta de nacimiento en la Plataforma Nacional del Registro Civil.

Una persona presenta un mensaje mediante lengua de señas en un video de carácter informativo. En pantalla se observan subtítulos con texto sobre asambleas informativas y una indicación para escanear un código QR que se muestra a un costado. Asimismo, aparece un recuadro secundario con otra persona realizando una presentación visual.

Quienes ya tengan Llave MX pueden entrar directamente al portal de la beca. Después deben capturar la Clave de Centro de Trabajo, conocida como CCT, del plantel en el que cursan el bachillerato.

El sistema también pide seleccionar el turno, el periodo escolar y el grado que cursa la persona solicitante. Estos datos deben corresponder con la inscripción vigente en una escuela pública de nivel medio superior.

La plataforma solicita comprobante de domicilio y datos de contacto

La solicitud incluye información del domicilio. Las y los estudiantes deben cargar un comprobante reciente en formato PDF, JPG o PNG. El archivo no puede superar los 3 MB, de acuerdo con Infobae México.

Entre los documentos aceptados se encuentran recibos de luz, agua, gas, predial, teléfono fijo o internet. También puede presentarse una constancia de residencia expedida por autoridades locales.

Las personas menores de edad deben incorporar los datos de su madre, padre, tutora o tutor. Se requiere la CURP certificada de esa persona, una identificación oficial digitalizada, un número de celular y un correo electrónico.

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El proceso cambia de forma ligera según la edad de la o el estudiante. La plataforma muestra indicaciones específicas para quienes son menores de edad y para quienes ya cumplieron la mayoría de edad.

Antes de enviar la solicitud, se debe revisar que los datos escolares, personales y de contacto estén completos. Al final, el sistema solicita aceptar el aviso de privacidad y seleccionar la opción para concluir el registro.

Los registros a la Beca Benito Juárez comenzaron desde el lunes 16 de febrero (Gobierno de México)
Los registros a la Beca Benito Juárez comenzaron desde el lunes 16 de febrero (Gobierno de México)

El folio permite dar seguimiento a la solicitud

Al finalizar el trámite, la persona solicitante debe descargar y guardar el comprobante de solicitud. El documento incluye el folio que permite consultar el avance del registro.

El envío de la solicitud no representa la entrega inmediata del apoyo. Los datos quedan sujetos a validación por las autoridades responsables del programa.

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La beca es gestionada por la Secretaría de Educación Pública y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. El recurso se deposita en la tarjeta del Banco del Bienestar cuando la solicitud cumple con los requisitos y concluye el proceso de validación.

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