UNAM llega a 475 años: fecha, sede y detalles de la sesión histórica del Consejo Universitario

El Consejo Universitario se reúne este lunes 21 de septiembre en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, bajo la presidencia del rector Leonardo Lomelí Vanegas, como el acto central de la efeméride

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) conmemorará este lunes 21 de septiembre los 475 años de la fundación de la Universidad de México, con una sesión extraordinaria de su Consejo Universitario, presidida por el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

El encuentro se llevará a cabo en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, uno de los recintos más emblemáticos de la educación superior en el país, donde la comunidad universitaria reflexionará en torno a casi cinco siglos de generación y transmisión de conocimiento.

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Un legado que se remonta a 1551

La sesión extraordinaria del Consejo Universitario se realiza este lunes 21 de septiembre en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, con una convocatoria que prevé la presencia de autoridades y académicos invitados. Crédito: UNAM

La institución que hoy es la UNAM tiene su origen en la Real y Pontificia Universidad de México, fundada un 21 de septiembre de 1551 mediante cédula real expedida por el emperador Carlos V. De acuerdo con información difundida por la propia universidad, esta conmemoración busca destacar:

La contribución al desarrollo científico y tecnológico del país.

El impulso a la creación artística.

La formación de generaciones críticas frente a los grandes desafíos nacionales.

El lema elegido para esta efeméride, “Nuestra historia es futuro”, sintetiza —según la propia institución— la relación entre el legado construido a lo largo de los siglos y la capacidad que ha mostrado la Universidad para imaginar y construir los futuros que demandan el país y el mundo.

Casi 400 actividades en México y el extranjero

El programa contempla eventos académicos, culturales, científicos, artísticos, deportivos y de divulgación en sedes nacionales y del extranjero, además de una exposición en San Ildefonso y la reapertura de la Sala Nezahualcóyotl. Foto: UNAM

A lo largo de 2026, la UNAM ha desplegado en todas sus sedes, tanto nacionales como en el extranjero, un programa que agrupa cerca de 400 actividades académicas, culturales, científicas, artísticas, deportivas y de divulgación. Estas acciones buscan reflejar la historia, identidad y compromiso de la institución con el país.

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Entre los eventos que forman parte de la ruta crítica de esta conmemoración, según reportes de la propia Gaceta UNAM y medios que han dado seguimiento al tema desde inicios de año, destacan:

Una magna exposición en el Colegio de San Ildefonso, que reunirá manuscritos, incunables, piezas artísticas, fósiles e instrumentos científicos, acompañados de recursos tecnológicos inmersivos.

Actividades editoriales conmemorativas.

Un concierto especial de reapertura de la Sala Nezahualcóyotl.

Conversatorios y pláticas sobre la historia de la educación superior en México, incluido el periodo en que no existió formalmente una universidad en el país y la importancia de su restablecimiento en 1910.

De acuerdo con información publicada meses atrás por La Jornada, la sesión extraordinaria del Consejo Universitario se perfila como el acto más representativo de toda la conmemoración, y se prevé la asistencia de representantes de los poderes públicos, gobernadores, integrantes del cuerpo diplomático, así como rectores de universidades nacionales y extranjeras.

Reconocimiento de la Cámara de Diputados

La efeméride universitaria también fue reconocida por el Poder Legislativo. El pasado 14 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad realizar una sesión solemne para inscribir con letras de oro, en su Muro de Honor, el nombre de la Universidad de México.

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Antecedentes: un comité organizador instalado desde febrero

La organización de este aniversario no es reciente. Meses antes, el rector Lomelí Vanegas había instalado formalmente un Comité Organizador encargado de proyectar la historia y las contribuciones de la institución. De acuerdo con Néstor Martínez Cristo, coordinador de Proyectos Especiales de la Rectoría, el comité tuvo como tarea:

Mostrar la contribución histórica de la universidad en la construcción del país.

Integrar a distintas personalidades de la comunidad universitaria en los trabajos preparatorios.

Dar seguimiento a los acuerdos y supervisar el cumplimiento del calendario de trabajo rumbo a la sesión solemne del 21 de septiembre.

Según reportes previos de Gaceta UNAM, uno de los objetivos centrales de esta conmemoración es “mostrar a la Universidad en retrospectiva”, presentando y confrontando el patrimonio universitario a través de objetos y recursos que, en distintas épocas, han servido para la docencia y la investigación.

Una institución que mira hacia el futuro

Con la sesión extraordinaria del Consejo Universitario, la UNAM busca refrendar el valor de su memoria histórica, al tiempo que proyecta hacia adelante una institución pública que —de acuerdo con su propio discurso institucional— mantiene un compromiso sostenido con la educación, la investigación, la cultura y su vínculo con la sociedad mexicana.

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La conmemoración de los 475 años se enmarca así como uno de los momentos institucionales más significativos del año para la máxima casa de estudios del país, con actividades que continuarán desarrollándose en distintas sedes durante las próximas semanas.