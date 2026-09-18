El empresario Gilberto Bálsamo Scarpa murió a los 87 años

Gilberto Bálsamo Scarpa

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El empresario brasileño Gilberto Bálsamo Scarpa murió el 13 de septiembre a los 87 años después de una vida empresarial que lo llevó a construir un grupo de 15 compañías y a organizar celebraciones en el emblemático balneario uruguayo Punta del Este que reunieron a figuras del espectáculo, empresarios y dirigentes políticos.

Nacido en una familia humilde y huérfano de madre desde los ocho años, Scarpa comenzó vendiendo joyas. Luego trabajó en una cervecería de un tío y pasó a una empresa competidora, hasta ampliar sus negocios en el sector de envases plásticos para bebidas.

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Según contó Scarpa a El País, llegó a tener 5.000 empleados y 15 empresas. A mediados de los 80 comenzó a pasar los veranos en Punta del Este, donde primero se alojó en el Hotel San Rafael y después compró La Pinduca, una residencia del barrio Beverly Hills.

Gilberto Scarpa posa ataviado con un turbante azul junto a varias personas vestidas con atuendos temáticos durante una celebración.

Las fiestas de la casa incluyeron una edición inspirada en Las mil y una noches, en 1994, y otra de estética hawaiana al año siguiente. La celebración de mayor dimensión fue La noche de los sueños, realizada en enero de 1996 para conmemorar los 20 años de matrimonio con su entonces esposa, Henriqueta.

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Scarpa declaró a El País: “La noche de los sueños costó 4 millones de dólares”. De acuerdo con su relato, la convocatoria reunió a 654 personas, entre ellas asistentes de Europa y Estados Unidos a quienes dijo haber invitado personalmente.

La noche de 1996 y la mansión La Pinduca

La Pinduca

La fiesta de enero de 1996 se montó en los jardines de La Pinduca con una carpa transparente y piso de cristal sobre la piscina. Según la información difundida entonces, el armado demoró 40 días y la estructura llegó desde Brasil en camiones.

La residencia estaba edificada sobre un terreno de 5.000 metros cuadrados y tenía una superficie cubierta de 900 metros cuadrados. En una de las celebraciones temáticas, Scarpa instaló una carpa de 850 metros cuadrados.

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Entre los invitados mencionados en los artículos sobre aquella noche figuraron Pelé, Catherine Deneuve, Gina Lollobrigida, Antonio Banderas, Melanie Griffith, Margaux Hemingway, Mirtha Legrand, Franco Macri, Mauricio Macri y los ex presidentes uruguayos Jorge Pacheco Areco y Jorge Batlle.

Gilberto Bálsamo Scarpa

El compositor y director Mariano Mores participó con una formación de 120 músicos. Mores recordó que Scarpa le planteó la idea de una orquesta de esa dimensión y que él respondió: “¡Estás loco! ¡Las grandes orquestas de los años 40, 50 y 60 no pasaban de los 30 músicos y vos querés poner 120!”.

La venta de La Pinduca y sus proyectos posteriores

La Pinduca

Ya en este siglo, La Pinduca dejó de pertenecer a Scarpa y fue vendida por más de USD 2 millones a un grupo vinculado con una cadena hotelera estadounidense. En ese período, también cerró su fábrica de envases plásticos en Campinas, que era su fuente de ingresos conocida.

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En años posteriores, Scarpa volvió a La Pinduca como invitado para la Noche de la Nostalgia y promovió una serie sobre su vida titulada Don Scarpa. En diálogo con El Observador, afirmó: “Escribí una serie, Don Scarpa, de mi vida en Punta del Este en los años 90”.