Sheinbaum y Delfina Gómez acuerdan tapar todos los baches del Edomex: anuncian obras e inversiones

Baches Cuautitlán Izcalli Edomex (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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La atención de los baches en el Estado de México se convirtió en uno de los principales compromisos planteados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Toluca, donde presentó los resultados de su gobierno en la entidad y estuvo acompañada por la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez.

Al cierre de su mensaje, realizado en el Parque Metropolitano Bicentenario, Sheinbaum señaló que ya había acordado con la gobernadora emprender acciones para atender el deterioro de las calles y avenidas del Estado de México.

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El planteamiento coloca al bacheo como una de las prioridades de infraestructura urbana para la coordinación entre los gobiernos federal y estatal, particularmente porque se trata de una de las demandas que la propia población mexiquense ha señalado como un problema cotidiano.

La presidenta Claudia Sheinbaum busca atender la problemática de baches en el Edomex (Jorge Contreras/Infobae México)

“Ya me puse de acuerdo con Delfina, tenemos que tapar todos los baches que hay en el Estado de México e iluminar las colonias, que es lo que más nos pide la gente”, afirmó la presidenta ante los asistentes.

La gobernadora Delfina Gómez también ha reconocido que el mantenimiento de las vialidades representa uno de los retos para su administración. En enero pasado, señaló que se trabaja para mejorar los caminos y reducir los baches, además de destacar que el gobierno federal entregó equipo a 10 municipios para apoyar las labores de mejoramiento carretero.

El anuncio de Sheinbaum ocurre en un contexto en el que su administración federal también impulsa programas de conservación carretera. La estrategia nacional contempla trabajos de repavimentación y atención de baches mediante el llamado MegaBachetón, con cuadrillas y maquinaria destinadas a la conservación de la red carretera federal.

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Estas son las principales inversiones y obras para el Edomex

cierre vial CEM obras Puente (Gob. Edomex)

Durante su discurso en Toluca, Claudia Sheinbaum hizo un recuento de proyectos que, de acuerdo con lo expuesto por la presidenta, se han realizado, están en proceso o fueron anunciados para el Estado de México.

Tren El Insurgente: Sheinbaum destacó la conclusión del proyecto que conecta Toluca con Observatorio, en la Ciudad de México.

Tren México-Pachuca: señaló que el servicio que conecta Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles llegará posteriormente hasta Pachuca, con recorrido por territorio mexiquense.

Tren México-Querétaro: informó que el nuevo proyecto ferroviario tendrá paso por Huehuetoca.

Trolebús Chalco-Santa Martha: indicó que este sistema será ampliado hasta Ixtapaluca para mejorar la movilidad en el oriente mexiquense.

Carretera Toluca-Zihuatanejo: mencionó trabajos de modernización y ampliación para mejorar la conexión entre el Estado de México y Guerrero.

Autopista Atizapán-Atlacomulco: forma parte de los proyectos carreteros señalados durante el informe.

Autopista México-Querétaro: Sheinbaum destacó su ampliación como una obra necesaria para mejorar la circulación en una de las vías con mayor carga vehicular.

Tramo Tepalcapa-Tepotzotlán: también fue incluido entre los proyectos de infraestructura carretera.

Libramiento de Texcoco: la presidenta informó que el nuevo libramiento está por iniciar.

18 nuevos puentes vehiculares: se contemplan para el oriente del Estado de México con el objetivo de mejorar la circulación.

237 obras de drenaje: el gobierno federal trabaja junto con el Estado de México y los municipios en estas obras, de acuerdo con lo informado por Sheinbaum.

Saneamiento del río Lerma-Santiago: la presidenta señaló que se destinan recursos para reducir la contaminación de este cuerpo de agua.

Educación: se anunciaron 10 nuevas preparatorias, 10 ampliaciones, 13 reconversiones y 52 nuevos bachilleratos Margarita Maza para este año y el próximo.

Universidad Rosario Castellanos: se proyectan 12 campus en el Estado de México, mientras que ya fueron inaugurados cinco.

Salud: uno de los proyectos centrales será la instalación de 905 consultorios médicos gratuitos del IMSS-Bienestar y del Servicio Universal de Salud, con farmacia y medicamentos.

Vivienda: Sheinbaum informó que se construyen 100 mil viviendas en distintos municipios para personas con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

Centros Libres: actualmente existen 47 en la entidad y se contempla avanzar hacia la instalación de uno para las mujeres en cada municipio.

El mensaje de Sheinbaum en Toluca tuvo así dos vertientes: el recuento de las obras y programas que su administración impulsa en el Estado de México y el reconocimiento de pendientes que afectan directamente la vida cotidiana de la población.

Entre ellos, el problema de los baches quedó colocado como una tarea compartida con Delfina Gómez. La presidenta cerró su intervención con el compromiso de regresar a la entidad y continuar trabajando en coordinación con el gobierno mexiquense.

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