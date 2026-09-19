La Corporación de Exportadores de El Salvador impulsa la transformación digital y la inteligencia artificial

El foro de Coexport planteó que las empresas exportadoras deben definir sus objetivos de negocio antes de elegir plataformas, licencias o infraestructura tecnológica./ (Radio YSKL)

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La Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) reunió este 18 de septiembre a 150 representantes de empresas para promover la transformación digital y la inteligencia artificial como herramientas orientadas a elevar la productividad, mejorar la gestión de los procesos internos y ampliar la inserción de los negocios salvadoreños en mercados internacionales.

El foro abordó la necesidad de que las compañías exportadoras definan primero sus objetivos empresariales antes de elegir plataformas, modelos de inteligencia artificial, licencias o infraestructura tecnológica. La premisa fue planteada por el expositor Liberato González, especialista de la firma Estrato, durante su participación en el encuentro, según informó Radio YSKL.

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“Antes de pensar en qué tecnología, en qué servidores, en qué licencia o en qué marca de inteligencia artificial, primero debo pensar en la estrategia: qué quiero lograr”, afirmó González. El expositor sostuvo que las decisiones de inversión deben partir de la pregunta sobre los cambios que una empresa necesita para mejorar su competitividad, sus productos y sus servicios.

La agenda incluyó seis ejes: automatización e inteligencia artificial; regulación y transformación digital; excelencia exportadora; estrategia comercial con aplicación de inteligencia artificial; pensamiento estratégico para competir en mercados globales; y gestión empresarial e Industria 4.0, de acuerdo con Coexport.

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Coexport informó que los asistentes analizaron aplicaciones tecnológicas para productividad, logística, trazabilidad, atención al cliente e inteligencia de mercados./ (Radio YSKL)

González señaló que la evaluación debe abarcar toda la cadena de valor de las empresas. Eso incluye la producción, la administración de inventarios, la relación con clientes y los mecanismos de interacción con potenciales compradores fuera de El Salvador.

El expositor indicó que las organizaciones no deberían concentrarse únicamente en el monto de la inversión. “¿Qué necesito cambiar para ser competitivo, para ser mejor, para mejorar mis productos, para mejorar mis servicios, para llegar a nuevos mercados?”, planteó durante el foro, en declaraciones recogidas por Radio YSKL.

La transformación digital, según el especialista, requiere revisar los procesos que intervienen en la generación de valor y otorgar un lugar central a las personas, tanto dentro de las organizaciones como entre los clientes. Bajo esa perspectiva, la incorporación de herramientas tecnológicas debe responder a necesidades operativas y comerciales identificadas previamente.

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Coexport informó que los asistentes participaron además en un espacio práctico de reflexión sobre decisiones tecnológicas y sus aplicaciones en productividad, logística, trazabilidad, atención al cliente e inteligencia de mercados. La entidad sostuvo que busca que las compañías incorporen la tecnología con una orientación estratégica y vinculada con la generación de valor.

Coexport citó proyecciones sobre comercio e inteligencia artificial

Durante el evento se presentaron proyecciones del World Trade Report 2025 de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según Coexport. El informe estima que la inteligencia artificial podría incrementar el comercio mundial entre 34% y 37% hacia 2040, además de elevar el Producto Interno Bruto global entre 12% y 13 por ciento.

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150 representantes de empresas en El Salvador participaron en el foro para impulsar la transformación digital y la inteligencia artificial en el sector exportador./ (Radio YSKL)

Radio YSKL reportó que los participantes analizaron el impacto potencial de estas herramientas sobre la actividad exportadora. La emisora indicó que la jornada estuvo centrada en la innovación y en la adaptación de las empresas a nuevas condiciones de competencia.

La nota de Coexport agregó que el AI Index 2026 de la Universidad de Stanford registró que 88% de las organizaciones encuestadas utilizó inteligencia artificial en al menos una función durante 2025, frente al 78% de 2024. El dato fue presentado como un indicador del crecimiento de estas soluciones en el ámbito empresarial.

La presidenta de Coexport, Silvia Cuéllar, afirmó en la comunicación institucional que el desafío para las empresas ya no pasa por decidir si adoptan tecnología, sino por definir cómo hacerlo sin desaprovechar recursos. “Los participantes se llevan una ruta concreta, y eso es exactamente lo que buscábamos”, señaló.

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Coexport afirmó que el sector exportador compite con empresas que toman decisiones con mayor velocidad y acceso a información, por lo que busca fortalecer esas capacidades entre sus asociados.