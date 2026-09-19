La independencia de El Salvador desde una cárcel de mujeres

En el occidente de El Salvador, el Centro Penal de Mujeres Apanteos se llenó de civismo en un evento para conmemorar los 205 años de independencia de El Salvador. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/José Cabezas)

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Privadas de libertad del Centro Penal de Mujeres de Apanteos conmemoraron los 205 años de Independencia de El Salvador con un acto cívico que incluyó presentaciones artísticas, bailes folclóricos con vestidos diseñados por las internas y bordados a mano, además de la participación de la Banda de Paz del centro penitenciario.

Las participantes forman parte de programas de rehabilitación que les permiten acceder a actividades culturales, recreativas y de formación.

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Las participantes forman parte de un programa de rehabilitación donde son formadas en distintos rubros. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)

Según la información proporcionada, el Centro Penal de Mujeres de Apanteos cuenta con aproximadamente 13 mil internas. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)

De ellas, 5,975 han completado procesos de formación en áreas como construcción, cocina, agricultura y salud, mientras que otras 4,000 continúan sus estudios en estas áreas. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Jose Cabezas)

La actividad permitió a las privadas de libertad sumarse a las celebraciones por la independencia, vistiendo trajes típicos y participando en una jornada que llevó el espíritu de las fiestas patrias hasta el interior del penal. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Jose Cabezas)

En el evento donde predominó el talento y la creatividad de las reclusas, quienes participaron de manera activa en la banda musical y puntos artísticos con coloridos trajes elaborados por ellas. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)

Según el funcionario en el centro penal se realiza al menos un evento mensual para que las privadas de libertad puedan poner en práctica las habilidades adquiridas en s diversos cursos que reciben. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Jose Cabezas)

Con prendas en colores negro y amarillo, insignia del programa Cero Ocio, las mujeres danzaron al ritmo de Mi País, el carnaval de Cojutepeque y Salvadoreñas, con notas entonadas por sus compañeras. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)

El fervor patrio se hacía sentir en cada canción y paso de baile demostrado por las privadas de libertad. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Jose Cabezas)

Female inmates dance at a cultural event marking El Salvador's independence month celebrations at the Centro Penal de Apanteos prison in Santa Ana, El Salvador, September 18, 2026. REUTERS/Jose Cabezas