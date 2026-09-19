México

Temblor hoy en México: Se registra sismo de magnitud 4.0 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

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El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este sábado 19 de septiembre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

06:37 hsHoy

Se registra sismo de magnitud 4.0, localizado a 17 km al sureste de Acapulco, Guerrero a las 00:12 horas, con una latitud de 16.78, longitud de -99.76 y una profundidad de 15 km.

El SSN reportó un sismo de magnitud 4.0 en Acapulco, Guerrero Crédito: X / @SSNMexico
El SSN reportó un sismo de magnitud 4.0 en Acapulco, Guerrero Crédito: X / @SSNMexico
06:00 hsHoy

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Un sismógrafo registra ondas sísmicas en un papel cuadriculado blanco. Se observa un brazo metálico con una punta que dibuja líneas negras, y círculos rojos concéntricos.
Un sismógrafo traza ondas sísmicas de gran amplitud sobre papel cuadriculado, con un patrón de epicentro visible en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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