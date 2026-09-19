México

¿Quién es Stefano Cremasco, ‘heredero’ del Cambalache, acusado de matar a su madre en EEUU?

En su primera comparecencia ante un tribunal de Miami-Dade, una jueza le negó la fianza al empresario mexicano de ascendencia argentina

Retrato de frente de un hombre con barba corta y vestimenta blanca, con una barra negra sobre los ojos frente a un fondo gris
Stefano Cremasco permanece bajo custodia en Estados Unidos tras ser acusado del homicidio de su madre. (Captura de video)
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Stefano Cremasco-Cicero, de 36 años, enfrenta un cargo por homicidio en segundo grado con un arma en Miami, Florida, tras la muerte de su madre dentro del departamento que ocupaba en el exclusivo sector de Brickell.

El caso puso bajo los reflectores al empresario mexicano vinculado con la familia detrás de Cambalache, reconocida cadena de restaurantes de inspiración argentina en México.

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¿Quién es Stefano Cremasco-Cicero y a qué se dedica?

Cremasco-Cicero tiene raíces familiares en México y Argentina. En Estados Unidos se desempeñaba como gerente de operaciones de la división estadounidense de Grupo Orfano, conglomerado del sector gastronómico con presencia en México, Estados Unidos y Argentina.

Entre los proyectos de la compañía se encuentra 1986 Steak House, restaurante inaugurado en mayo de 2026 en Coconut Grove, Miami. De acuerdo con Local 10, Cremasco-Cicero ocupaba el cargo de gerente de operaciones en Estados Unidos.

Su actividad empresarial se relaciona con el patrimonio construido por su padre, Oscar Daniel Cremasco Scattolini, fundador de Cambalache. El restaurante nació en México en 1986 y con los años amplió su presencia a distintos puntos del país.

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Oscar Cremasco y el origen del imperio Cambalache

Oscar Cremasco llegó a México procedente de La Plata, Argentina, durante la década de 1980. Antes de crear su propia cadena, colaboró en el restaurante Mi Viejo, en Polanco, negocio relacionado con su hermano Eduardo Cremasco.

Posteriormente, fundó Cambalache y convirtió el concepto de parrilla argentina en un negocio de amplia presencia en México. Para 2006, la empresa contaba con seis establecimientos y más de mil 200 trabajadores, según una entrevista publicada por La Jornada.

Un hombre con cabello castaño y barba corta viste un chaleco verde y lleva una barra negra sobre los ojos
En su primera comparecencia ante un tribunal de Miami-Dade, una jueza le negó la fianza. Además, enfrenta una retención migratoria de ICE. (Captura de video)

La expansión de la familia también alcanzó el sector inmobiliario y otros proyectos gastronómicos en Estados Unidos. En ese entorno empresarial creció Stefano Cremasco, cuyo nombre aparece relacionado con compañías y sociedades vinculadas con su padre.

¿Qué pasó con la madre de Stefano Cremasco en Miami?

La madrugada del viernes, la Policía de Miami acudió al complejo Solitair Brickell, ubicado en Southwest 8th Street, después de recibir una llamada de emergencia. Los agentes encontraron a una mujer con múltiples heridas de arma blanca dentro del departamento del piso 47. Miami Fire Rescue confirmó su muerte poco después de las 5:05 horas.

La investigación identificó a la víctima como la madre de Cremasco-Cicero. Según el reporte policial citado por Local 10, ella había viajado desde México para visitarlo y permanecía en el departamento.

Los investigadores revisaron las cámaras de seguridad y registros electrónicos del edificio. Las imágenes muestran a Cremasco-Cicero y a su madre entrando juntos al inmueble y subiendo hacia el piso 47 alrededor de las 22:30 horas. Más tarde, las cámaras captaron al acusado con ropa y zapatos que parecían tener sangre, además de un cuchillo.

Cuando los policías llegaron, encontraron a Cremasco-Cicero en el vestíbulo con sangre en las manos, la ropa y los zapatos. Al ser interrogado, dijo: “Me estaba defendiendo”, según el informe de arresto.

Cuando los policías llegaron, encontraron a Cremasco-Cicero en el vestíbulo con sangre en las manos, la ropa y los zapatos.
Cuando los policías llegaron, encontraron a Cremasco-Cicero en el vestíbulo con sangre en las manos, la ropa y los zapatos.

La investigación por el asesinato de Isabel Cicero Chávez

Los detectives realizaron un cateo en el departamento y aseguraron varios cuchillos de cocina con residuos de sangre, dos camisas blancas con manchas, cristales rotos y una botella de vino rota. También recopilaron otros indicios y material de las cámaras de vigilancia.

El reporte policial señala que Cremasco-Cicero salió brevemente del edificio y regresó poco después. En el vestíbulo pidió ayuda a una trabajadora que había acudido a entregar comida. De acuerdo con las autoridades, la mujer advirtió que el hombre tenía sangre y terminó colaborando con la llamada al 911.

La esposa del acusado se encontraba en Francia cuando ocurrió el ataque. Según su declaración a los investigadores, la víctima estaba de visita en Miami y la relación entre madre e hijo se había distanciado desde el divorcio de los padres.

También mencionó que Stefano enfrentaba estrés por la apertura del restaurante en Coconut Grove. Esa referencia forma parte del reporte policial.

¿Qué cargos enfrenta Stefano Cremasco?

Cremasco-Cicero fue detenido y trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight. En su primera comparecencia ante un tribunal de Miami-Dade, una jueza le negó la fianza. Además, enfrenta una retención migratoria de ICE.

La Fiscalía presentó el caso por homicidio en segundo grado con un arma. El acusado invocó su derecho a contar con un abogado, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer con precisión qué ocurrió dentro del departamento y cuál fue el origen del enfrentamiento.

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