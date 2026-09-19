Leandro Petersen se lanza como candidato a presidente de Boca Juniors: “Con un proyecto y siendo profesional, los resultados llegan”

Leandro Petersen confirmó que será candidato a presidente de Boca

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Leandro Petersen tiene 40 años, se encargó de la dirección comercial y el marketing de la Asociación del Fútbol Argentino durante los últimos nueve -renunció tras la final de la Copa del Mundo-, potenció la marca AFA a nivel global -pasó de cinco sponsor a más de cien- y, con experiencia en tres clubes de Primera División, ahora buscará involucrarse de lleno en la política de Boca Juniors. “La idea es lanzar mi candidatura para presidente en 2027″, afirmó.

En un mano a mano con Infobae, Petersen oficializó su lanzamiento de cara a los comicios xeneizes del próximo año e hizo un repaso de lo que vivió durante casi una década trabajando a la par de la selección argentina. Se refirió al futuro, que lo ubica en la contienda política del club de sus amores, pero también analizó la actualidad de la institución boquense.

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Al respecto, consideró “un acierto” la contratación de Rodolfo Arruabarrena como entrenador, pero sostuvo que “faltó jerarquía” en la conformación de los planteles de los últimos años. En cuanto a los dirigentes, consideró que deben tener una preparación acorde a la importancia del equipo, algo que, según su visión, no ocurre en la actualidad. “No sé si los dirigentes tienen esa preparación, si están a la altura del lugar. Hay que hacerse esas preguntas, porque Boca necesita hoy un montón de cosas que por ahí no tiene. No sé si lo va a tener con esta gestión”, se cuestionó. Para Petersen, el club necesita “un proyecto y más profesionalismo” para obtener resultados.

—¿Cómo fueron tus inicios, tu formación y tu vínculo con el fútbol?

—Mi formación históricamente es de marketing, comunicación y relaciones institucionales. Trabajé primero en empresas, en Mercado Libre, en IBM. Hice el salto al fútbol ya hace más de 15 años. Trabajé en tres clubes, en Banfield, en Vélez Sarsfield, en Rosario Central. Soy socio y fanático de Boca. Siempre mirando la gestión y siguiendo de cerca lo que pasa en el club, sobre todo estos últimos nueve años en AFA, donde también tuvimos una relación muy cercana con todos los clubes. La gestión deportiva es algo apasionante. Hay mucho para hacer, sobre todo en Argentina. Los clubes necesitan cambios y procesos de fondo que a veces son complicados. Tanto Boca como otros clubes hoy necesitan un cambio y una profesionalización. Así que de ahí nace un poco el deseo y ojalá que pueda aportar en ese sentido.

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—¿Cómo fue el clic, el salto para meterte en el mundo fútbol con Banfield? ¿Lo tenías pensado? ¿Se dio casualmente?

—Sí, siempre fui un fanático del fútbol y en su momento, cuando trabajaba en empresas, empecé a colaborar. Yo soy de Zona Sur, nací en Remedios de Escalada y ahora vivo en Lomas. Tenía buena relación con los directivos del club de ese momento y empecé a colaborar siempre con esta visión de que los clubes necesitan más profesionales, crecer en socios, en ingresos, obviamente en la parte de scouting, de fútbol. Y siempre con esa lógica traté de aportar. Los que estudiamos permanentemente y tenemos la posibilidad de viajar y de hablar con clubes de todo el mundo, podemos aportar una mirada distinta. Me parece que es por ahí, tratar de mejorar las gestiones, profesionalizarlas y de esa manera, si vos tenés un proyecto y sos profesional, el resultado llega.

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Petersen explicó que AFA tenía apenas cinco sponsors cuando arribó en 2017 y hoy superó los cien (Maximiliano Luna)

—¿Cuál era la función que tenías en Banfield, en Vélez, en Central, antes de llegar a la AFA y también cómo se dio esa conexión con AFA?

—Siempre me desempeñé en áreas de marketing, comunicación y tecnología, uno de los puntos más flojos de los clubes, no solamente en Argentina, te diría en Latinoamérica. En los últimos 15 años viajé por todo el mundo y los clubes tienen un potencial de marca que hasta a veces desconocen y son áreas que dejan totalmente de lado. El fútbol se lleva todas las luces, pero cuando vos hacés las cosas bien en todo lo otro, también te repercute en el fútbol. Porque para contratar jugadores necesitas más dinero y eso quiere decir que tenés que tener más socios, que tenés que tener una marca más potente, ser atractivo para que las empresas inviertan en los clubes. Hoy hay muy pocas estrategias de seducción de los clubes para las empresas. Entonces, ves clubes muy grandes con cinco, seis, siete sponsors, con cero sponsors fuera de Argentina, y hay clubes que podrían tener marcas a nivel internacional y no lo tienen. ¿Por qué no lo tienen? Porque no hay una estrategia. Yo siempre me dediqué a estudiar eso. En la AFA tuve la posibilidad de hacerlo con más de 120 multinacionales que vinieron al fútbol argentino, empezando por Google, la más grande del mundo. Ahí hay un potencial enorme, que si vos estás en un club, eso repercute en el fútbol, porque podés poner mejores profesionales, tener una dirección deportiva de primer nivel, un área de scouting, traer mejores refuerzos, que es al fin del día lo que el hincha y el socio quiere.

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—Entonces básicamente es eso, meterle al marketing, porque de esa manera generás más recursos económicos para explotar después en las áreas del club e incluso para reforzarte mejor, por así decirlo.

—Yo creo que sí. Eso te permite tener mejor infraestructura. Si vos tenés un estadio más grande y mejor, tenés más ingresos. Si tenés una campaña de socios muy buena, vas a poder captar más gente, vas a ser más atractivo para las marcas. Hoy las marcas multinacionales tienen una estrategia mucho más sofisticada para invertir en una propiedad deportiva. Hay mucho trabajo para hacer en los clubes para poder seducir a las multinacionales. Si vos ves los sponsors de los clubes del fútbol argentino, no hay tantas empresas multinacionales, sobre todo que estén fuera de Argentina también. ¿Por qué? Porque por ahí no sos una marca atractiva. Y creo que desde la solidez económica se construye todo el crecimiento de la institución, no solamente el fútbol, sino todos los deportes amateurs que tienen los clubes. Pero yendo al fútbol, me parece que es la clave. Si vos tenés solidez, vas a tener más dinero para incorporar mejor y eso te va a hacer más competitivo. Si lo sostenés en el tiempo, vas a estar mucho más cerca de ganar.

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—¿Cómo fue tu conexión con AFA? ¿Cómo llegás? ¿Cómo conocés a Tapia?

—Estaba en Rosario Central en ese momento como director comercial y de marketing del club, en la gestión de Raúl Broglia, con el Chacho Coudet de técnico. Fue una era muy buena para nosotros. Estuve cuatro años ahí y en ese momento, en 2017, asume este comité ejecutivo con Chiqui a la cabeza. Me convocan a una búsqueda. La AFA no tenía profesionales en el área comercial y de marketing. Contrata una consultora de recursos humanos para hacer una búsqueda. Soy uno de los que participa del proceso, recomendado por Raúl Broglia, el presidente de Central, que era un amigo para mí, el que me había dado la posibilidad de estar, y quedo seleccionado. Yo no conocía ni a Chiqui, ni a Pablo Toviggino, ni a nadie, y tuve la suerte de ingresar. Volví a vivir a Buenos Aires y arranqué ese camino.

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—Plena reestructuración del fútbol argentino, porque es post Copa América 2016, con la renuncia de Messi, con Tapia asumiendo y cambiando todo lo que había quedado.

—Con la AFA quebrada, la AFA muy mal económicamente, con muchos problemas institucionales, con solo cinco patrocinadores que tenía la Selección. O sea, había cinco compañías que patrocinaban a la AFA. Hoy hay más de 120. El proceso fue bastante complejo. Por eso también decimos salir al mundo, porque yo entendía que la marca AFA y selección argentina tenía un potencial en mercados como China, como India, Medio Oriente, Estados Unidos, adonde nunca nadie se había tomado el trabajo de ir ni siquiera. No había una estrategia, no había redes sociales en otro idioma.

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Nació en Remedios de Escalada, tiene 40 años y ya trabajó en Banfield, Vélez y Rosario Central (Maximiliano Luna)

—Vos en lo práctico ya tenías decidido “me voy a viajar por el mundo y voy a ver cómo puedo vender la marca AFA en el mundo”...

—Exacto. Presenté un proyecto a diez años y el comité ejecutivo me dio la libertad para hacerlo. Armé un equipo de trabajo y presenté un plan del 2018 al 2028, el plan de expansión global de la marca AFA. Y a partir de ahí empecé a elegir mercados. Empezamos con China, después seguimos con India, Medio Oriente, Estados Unidos, África, entendiendo que la marca AFA tenía que tener patrocinadores de todo el mundo, que había que poner en valor la historia del fútbol argentino, los futbolistas de jerarquía. Cuando llegamos, la AFA, teniendo a Messi, Agüero, a Di María y Higuaín, tenía solamente cinco marcas. Para desmitificar un poco también de que si tenés grandes nombres o si tenés historia, todo llega solo. Bueno, la AFA no tenía nada y tenía grandes nombres, tenía historia, tenía campeonatos. Hoy en día, en la industria del deporte a nivel global, si vos no tenés un proyecto, si no tenés una gestión seria y no le mostrás a las compañías que vas a hacer algo a largo plazo bien pensado, nadie invierte en vos. Así tengas a Messi, a Cristiano Ronaldo o a quien sea. El Manchester United, que hace muchísimo no gana un título europeo, es una de las marcas que más compañías tiene y tiene mayor solidez económica que otros que ganan incluso Champions League. ¿Por qué? Porque tiene un proyecto global hace 20 años que no lo modifica nadie. No depende de las gestiones, es como una política de Estado. En el fútbol de Latinoamérica hace falta eso, proyectos a largo plazo, independientemente del que esté en el cargo.

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—Obviamente se nota la expansión que tuvo AFA, pero tenías el as de espada. ¿Vos sabías que contabas con Messi, en el camino te fuiste sorprendiendo de los lugares a los que llegaste o se superaron las expectativas en este proyecto a diez años que tenías?

—No, por supuesto que sabíamos. Nadie lo había explotado. No había un plan, una estrategia. Yo lo hice y empecé a viajar. Lleva muchos años, mucho trabajo. Yo tuve la suerte de que el comité ejecutivo esperó el resultado y no pidieron resultados de un día para el otro. El deporte necesita más de eso también, de esperar los procesos. Ponerse de acuerdo y llegar a un consenso de que este es un proyecto que no lo va a tocar nadie. Requiere tiempo, requiere inversión. Al principio teníamos que contratar agencias de marketing deportivo en China o India para que nos enseñen cómo era el mercado, qué se vende, qué no se vende, desarrollar un e-commerce de la AFA, como hicimos en todo el mundo. Hoy tenemos cinco. Todas esas particularidades requieren mucho estudio, mucho trabajo, viajar, estar todo el tiempo fuera de Argentina, como hice yo durante nueve años, para entender ahí lo que te están contando y tomar decisiones en el terreno, no desde acá.

—¿En qué momento ya se empezaron a ver frutos? En 2019 Argentina no gana la Copa América, hubo que esperar hasta 2021. Obviamente, los resultados deportivos siempre te ayudan al proceso...

—Yo te diría que en 2019, porque los primeros dos años nosotros recorrimos el mundo contándole a todas las compañías, a los canales de televisión, a los medios de otros países, cuál era el proyecto, qué íbamos a hacer, desarrollando las redes sociales en China, que son totalmente distintas a las occidentales, porque las occidentales están bloqueadas directamente por el gobierno, haciendo lo mismo en India, en Medio Oriente, desarrollando e-commerce para cada mercado, trabajando con influencers, haciendo distintos planes de marketing. Todo eso lo hicimos en silencio durante dos años y te diría que a partir del 2019 empezaron a llegar en cantidad las compañías que apoyaron a la AFA. La Copa América fue un buen puntapié, porque Argentina en el 2019 hizo una buena Copa América. Ya mostraba un proyecto, también desde la parte deportiva, con Lionel Scaloni al frente, y se empezaba a ver un cambio. Yo recorrí el mundo con Scaloni, con jugadores de la Selección, presentando acuerdos comerciales en distintos lugares, yendo a dar charlas a universidades como hicimos en Harvard. Hay que entender que la institución es un todo y que los que estamos al frente de las distintas áreas necesitamos del de al lado. En la AFA eso sucedió con mucho apoyo dirigencial, pero también mucho apoyo deportivo de los futbolistas y del técnico. Ese convencimiento te trae el resultado, a la corta o a la larga. Es muy difícil que no llegue el resultado si vos hacés todo eso.

—¿De cuánto era el porcentaje de ingresos por marketing en AFA en 2017 cuando asumís y de cuánto terminó siendo exponencialmente en 2026 cuando te vas?

—En 2017 te diría que era casi insignificante, menos del 20% seguro, porque eran muy pocas compañías y los valores que pagaban eran muy bajos, porque eran compañías que estaban solo en Argentina. Si vos tenés una marca que está solo en Argentina, para una multinacional no amerita invertir mucho dinero, porque es un mercado pequeño, con mucha crisis económica, con un porcentaje alto de pobreza. O sea, hay un montón de situaciones de Argentina donde las multinacionales todavía no deciden invertir a gran escala. Después de muchos años, te diría que hoy en la AFA es más del 50 por ciento. Hoy es el ingreso principal el patrocinio, porque hay más de cien compañías, hay 26 en la liga local, que también nosotros tomamos la gestión después de que se disuelve la Superliga. Hoy es Mercado Libre el nombre, pero hay 25 compañías más que apoyan el fútbol argentino.

Junto al entrenador de la selección argentina, con el que forjó una amistad en los últimos años

—Ah, vos también tomaste las riendas entonces de la liga local...

—Exacto. Se disuelve la Superliga, vuelve la liga de la AFA y a partir de ahí empezamos una gestión para acercar a las marcas. La Superliga tenía tres patrocinadores, hoy la liga tiene 26. Y eso lleva mucho tiempo, mucho convencimiento, presentar un proyecto que te digan muchas veces que no, insistir, buscar otras alternativas. Nosotros el naming actual de la liga lo negociamos cuatro años para que llegue. Y a veces hay clubes o instituciones deportivas que no están dispuestas a esa paciencia, a ser creativos en qué ofrecerle a las compañías.

—¿Es imposible competirle a nivel económico a la liga brasileña?

—No creo que sea imposible, porque incluso cuando hay partidos entre equipos argentinos y brasileños, muchas veces les toca ganar a los argentinos o están muy cerca, somos muy competitivos. Sí creo que hay una realidad económica que por supuesto es inalcanzable para Argentina. Estamos hablando de un mercado de casi 300 millones de habitantes, con un país que crece económicamente todos los años, con inversiones de todo el mundo. Si vos vas a Brasil y ves cómo funciona la economía, te das cuenta que estamos muy lejos de eso, por una cuestión de cantidad de población, por una cuestión de volumen económico de las compañías que están acá versus las que están allá, y eso se derrama en inversiones en el deporte. Por supuesto que es difícil competir, como es difícil competir con Europa. Ellos (Brasil) hoy tienen una economía que supera incluso a muchas ligas europeas, porque pagan salarios incluso mucho más altos, que hasta hace poco parecía imposible que en Sudamérica pasara. Es muy difícil competir desde la economía, porque estamos hablando de una potencia mundial, pero creo que en Argentina hay mucho más para hacer desde los clubes.

—¿Cómo es Claudio Tapia? ¿Cómo se maneja? Lo trataste durante muchos años...

—En el caso mío tuve la libertad y él me dio la posibilidad de llegar y brindarme las condiciones para que pueda desarrollar un proyecto. No te podría hablar más que bien, porque fue alguien que profesionalizó la estructura de AFA, que en 2017 tuvo la convicción para tomar decisiones que eran difíciles de tomar, que tuvo el coraje para avanzar en un montón de renegociaciones contractuales de derechos que la AFA tenía cedidos en terceros. Que tuvo la decisión de contratar a Lionel Scaloni y en su momento a César Luis Menotti como director general de selecciones. Desde ese punto de vista me parece que fue una gran gestión. Siempre hay cosas para mejorar, por supuesto, como tenemos todos, pero creo que por lo menos en el caso mío, desde mi experiencia, un agradecido porque me dieron la posibilidad y la libertad de trabajar y hacer que la marca AFA crezca, que es lo que terminó pasando.

—¿Cómo se tomó cuando le dijiste que te ibas? Tu proyecto era hasta 2028 y de golpe le decís: “Chiqui, mirá que termina el Mundial y me voy”.

—Creo que es un proceso. Yo estuve nueve años, tengo 40 años y todo sigue. Y entendía ya desde seis meses antes del Mundial que era como un punto final para este proceso de la marca AFA, por lo menos como una interrupción, porque ahora hay gente que lo va a seguir y que seguro lo va a hacer mejor que yo. Dejé un equipo de trabajo muy bueno y muy joven. Ojalá que siga todo con Lionel Scaloni a la cabeza y que la Selección siga creciendo. Hay muchos jugadores jóvenes y la marca AFA ya está plantada en el mundo de una manera que no tiene vuelta atrás. Sería raro que venga alguien y haga todo lo contrario. Nueve años en el fútbol es un montón. Me ha tocado estar fuera de Argentina el 90% del año, así que ahora estoy aprovechando para estar un poco más con mi familia. Son procesos muy desgastantes también, porque cerrar más de 120 acuerdos es estar negociando todos los días con un montón de compañías y yo necesitaba hacer una pausa de eso para poder empezar con proyectos como la empresa que lancé hace poco (TAI), lo de Boca y otras cosas que, cuando vos estás en una institución como AFA, no podés hacer otra cosa.

Petersen cuenta cómo es Chiqui Tapia

—Desde afuera de la sensación de que en el último tiempo Tapia y Riquelme se hicieron más cercanos... ¿Cómo se tomó Chiqui que vos te fueras de AFA para meterte en la política de Boca? ¿Tenés relación con la dirigencia actual? ¿Te reuniste con alguien de la oposición que ya asoma?

—Lo primero que te diría es que el deporte necesita más gestión y menos política. Yo tengo buena relación con todo el mundo. Me parece que hay que dejar de lado un poco el ego y la política y enfocarse en la gestión. En el caso de que yo sea una opción para ser presidente de Boca, mi foco es la gestión. Estas rivalidades políticas, que por ahí es algo de los periodistas y a veces tiene que ver con la realidad, me parece que no le suman a nadie. Hay que dejar de lado eso, el deporte argentino necesita más inversión, mejor infraestructura, más gestión y mucho menos política. Por lo menos de la política mal entendida, ¿no? Que es esto de con quién estás, con quién vas. Realmente es insignificante, no tiene ninguna importancia, que a la gente no le importa nada, que a los socios de los clubes no les importa si sos de una agrupación, si sos de otra. Les importa qué vas a hacer, cuál es tu proyecto, si tenés experiencia para el cargo, si tenés capacidad para el cargo que vas a asumir, cuál es tu historia, qué hiciste antes, “contame qué hiciste, qué vas a hacer acá, por qué vas a hacer eso, con qué capacidad lo vas a hacer, con quiénes te vas a rodear”... Me parece que hay que hablar de eso. Tanto en Boca como en todos los clubes de fútbol argentino, yo escucho hablar poco de eso y escucho hablar mucho de política, de nombres, de agrupaciones, de dirigentes políticos, de la política nacional. Justamente me parece que eso a veces es el freno para que los clubes crezcan, porque quedamos atrapados en un tema que realmente no hace que el club crezca y que al socio no le importa. La agenda de los clubes tiene que ser otra, tener más debate, más ideas, que los que tenemos ganas de mejorar la gestión no tenemos rivales. Yo me llevo bien con todo el mundo porque no tengo a alguien con quien no me pueda sentar a hablar porque mi prioridad es la gestión. Si vos construís desde ese lugar, es lo mejor. No solo para vos, porque te va a hacer mejor profesional, sino para el lugar donde vos estés.

—Esto me pone en una encrucijada porque te quería preguntar por nombres, por agrupaciones... ¿pero entonces Chiqui Tapia te dio vía libre para lanzarte a la política de Boca o trató de convencerte de que te quedes en AFA?

—Yo la transición la hice porque dejé armado un equipo de trabajo. Estuve más de seis meses armándolo y planificándolo, ya con la decisión tomada de que para mí el Mundial era una etapa que era la mejor finalización. Yo estaba convencido que Argentina iba a llegar a la final, se lo decía a todo el mundo porque lo veía, porque hablaba con Scaloni y con los jugadores y veía eso. Estuve 50 días en Estados Unidos con todo mi equipo de trabajo también formándolo, juntándome con clubes de la NBA, con franquicias de la NFL, con clubes europeos, que estaban todos los directivos del fútbol en Estados Unidos. Le sacamos mucho rédito. Presentamos siete sponsors durante los 45 días del Mundial, lo cual no creo que haya otra federación que lo haya hecho. Independientemente de que yo hoy no esté, eso va a continuar, porque la AFA es una marca global, porque hay un proyecto serio y porque creo que esto tiene mucho futuro. Esa misma lógica hay que trasladar a los clubes de Argentina. El largo plazo, el unirse, el que está en la gestión actual con el que está en la oposición, tienen que conversar, tener una agenda de proyectos que no sean ni del oficialismo ni de la oposición, que sean del club, porque hay cosas que nadie puede discutir. Entonces, creo que hay que ampararse más en eso. En el caso mío, soy un férreo defensor de eso, de la gestión por encima de la política. Me parece que la política es necesaria cuando vos tenés que convencer al resto para contar, para poder desarrollar tus ideas, pero no para confrontar. En Argentina la política está del lado equivocado, por lo menos en el deporte.

—Ya me zambulliré en Boca, pero te cierro con esto ahora que mencionaste que estuviste tanto tiempo en el Mundial: ¿Cómo te tomaste los rumores que se hablaron sobre la previa a la final del mundo?

—La verdad que era una locura porque leías cosas que incluso nosotros estando ahí, realmente no entendíamos de dónde salían. Pero bueno, creo que también hubo como una campaña anti Argentina.

—¿Se sintió eso?

—Sí, se sintió porque lo veías. Lo veías, lo leías en diarios de todo el mundo, cosas que nadie, creo que hasta el día de hoy no sabemos de dónde salieron. Algunos dicen de un gobierno de un país, otros de otro, pero es incomprobable. Por suerte eso ya pasó y quedó lo bueno, que es una selección que volvió a enamorar a los argentinos, que volvió a mostrar que si nos unimos podemos hacer cosas muy grandes. Ese mensaje tiene que ser el más potente para los clubes.

Luego de uno de los partidos de Argentina en el Mundial 2026

—¿Estás armando tu agrupación? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Podemos decir oficialmente que ya lanzás tu candidatura como presidente de Boca para el año que viene?

—Esa es la idea. Estoy trabajando para eso. Sí, armando mi agrupación, hablando también con referentes de todos las agrupaciones, de todo el mundo Boca. Lo mío es un proyecto de gestión. Yo quiero que Boca crezca. Me parece que hoy la gestión no es buena y que tiene mucho margen de crecimiento. Cada uno tiene su modelo de gestión. La conducción actual tiene otra visión. Desde mi lado, yo creo que hay que avanzar muchísimo en todas las áreas del club para poder crecer, en fútbol, en scouting, en marketing, en la parte comercial. Me parece que hoy la marca Boca directamente no está explotada, por ejemplo.

—Vos explotaste un montón la marca AFA, hoy está instalada, dejaste un proyecto que va a continuar. ¿Sentís que no se explota lo suficiente la marca Boca, que podría tener más ingresos?

—Creo que no se explota directamente, no lo suficiente. Si vos ves los sponsors que hoy tiene Boca, son muy pocos. No veo que tenga presencia fuera de Argentina. Si vos vas a China, India, Medio Oriente, Boca debería ser una marca muy presente en esos mercados, porque es uno de los clubes más importantes del mundo. Y ves clubes incluso que están muy fuertes en esas regiones, que tienen un potencial mucho menor que Boca. Por supuesto, en Argentina también Boca debería tener relación con la mayoría de las compañías grandes de acá. Me parece que hay mucho potencial, que no sé por qué no se hará, pero en mi caso estoy convencido de que es una de las cosas que hay que hacer para generar más recursos y que esa economía también se traslade en un crecimiento a nivel deportivo. Hay muchas aristas por abordar. Ojalá que eso se mejore con la conducción actual y con el que venga, no importa quién sea. Yo estaré ahí para ayudar, así me toque estar a mí o le toque estar a otro. Estoy a disposición también para ayudar a la conducción actual. Me parece que hay que dejar de lado el ego y priorizar el club. Por lo menos esa es la mirada que yo tengo. Estoy armando un proyecto de gestión muy grande con un montón de gente que creo que puede aportar y después no importa quién esté. Hoy está Riquelme, mañana estará otro o seguirá Riquelme. Me parece que es lo de menos. Lo importante es que Boca pueda dar estos pasos que hoy no está dando y que está desperdiciando una oportunidad impresionante, porque cada cosa que no hace, la hace otro. Tiene que salir al mundo, tener una estrategia de expansión global muy grande, mejorar la parte deportiva, la parte de scouting...

—¿Hacés una comparación con River en esto de “lo que no hacés vos lo hace el otro”? Obviamente River y Boca siempre están a la par y mirándose de reojo...

—Hay una diferencia a nivel gestión. River ha tenido un crecimiento en los últimos años que es destacable a nivel infraestructura, a nivel comercial, a nivel económico. Tiene un poder y una solidez importante. No tengo dudas que Boca podría tener muchísimo más que eso, porque es una marca, incluso para mí, mucho más grande y mucho más global, y ojalá que se pueda revertir. Las oportunidades que no aprovechás, las aprovecha otro, no solo tu competidor de Argentina, como en este caso River, sino los clubes a nivel mundial, porque el mercado es uno solo. Entonces, si vos salís al mundo y ya hay alguien que lo esté haciendo, vas a competir desde atrás. Boca tiene que ir a China, tiene que ir a India, a Medio Oriente, a Estados Unidos. Tiene un potencial enorme, tiene miles de socios por todo el mundo, es una marca conocida, entonces ya partís con una ventaja. Pero si no tenés un proyecto, ninguna compañía va a invertir en vos.

La comparación con River y por qué Boca debería mejorar su gestión

—Hablás de armar un equipo para gestionar, ¿con quién te juntaste? Apareciste con algún ex jugador, Schiavi, Palermo, que están más vinculados al ala macrista. Te vi también en algún acto con Mario Pergolini, que hoy por hoy se paró en la vereda de enfrente al oficialismo. Surge el nombre de José Beraldi, el de Horacio Paolini y otros. ¿Vos te contactaste con alguno? ¿Tenés más afinidad con uno que otro?

—Con la mayoría de los que nombraste hablé. Y voy a seguir hablando con todos. Me parece que es por ahí. Todavía falta mucho para las elecciones, esta es la etapa de construcción, de reunirnos entre todos, de armar proyectos, de ver qué es lo que Boca necesita. Hay muchísimas cosas que Boca necesita. Toda esa gente que nombraste me parece que puede aportar, como tantos otros que todavía no tuve la oportunidad de conocer personalmente, pero me encantaría juntarme con todos. Todos tienen una mirada constructiva y me parece que es por ahí. No creo que Boca hoy tenga que entrar en una disputa política. Lo que menos necesita Boca hoy es política de la mala, de qué agrupación va a ir, de qué manera, si es el oficialismo, qué tipo de oposición. Hay que juntarse y hablar de la gestión y hacer una agenda que sea ajena a los nombres. Y el que le toque gestionar a partir del año que viene, sea la conducción actual u otro que venga, tiene que agarrar esa agenda y ejecutarla. Y al que le toque perder en las elecciones se tiene que poner a disposición al otro día para trabajar. Porque si vos querés a Boca, tenés que hacer eso. No tenés que decir “bueno, yo con él voy y con él no”. Me parece que no es por ahí, que hoy todavía hay mucho de eso, de los nombres, del ego.

—Difícil que pase...

—Pero estamos los que tenemos ganas de cambiar. Hay que involucrarse, porque si no también uno critica, pero no hace nada. Yo soy una persona de hacer, no me gusta hablar y criticar y no hacer. Lo que hay que hacer es construir una agenda de gestión, ver cuáles son los proyectos que son urgentes para Boca y reunirse entre todos y poder por lo menos tener claro qué es lo que el club necesita. Y a partir de ahí ver con qué profesionales, con qué gente. Y después, el último paso es quién va, con qué agrupación. Eso es hoy lo que menos importa.

—¿Te identificás con esta gestión? ¿Conocés a Riquelme? ¿Te juntaste, tenés relación? ¿Estarías dispuesto a reunirte a trabajar con él si es reelegido en 2027?

—Yo no le cierro la puerta a nada porque como te decía antes, lo que creo que se necesita es que Boca mejore. Y creo que Boca hoy tiene que mejorar, te diría, en casi todas sus áreas. Boca necesita un crecimiento que hoy no tiene, necesita salir al mundo, necesita más inversiones, necesita un área de dirección deportiva que hoy no creo que tiene a la altura de lo que debería tener. En ese sentido, yo todo lo que pueda aportar estoy a disposición, porque lo que importa es el club. No importa ni mi nombre ni el nombre de nadie. Boca está por encima de todos. Así que a partir de ahí, falta un año para las elecciones. En este año, si yo puedo aportar en algo, trataré de hacerlo y de cara al futuro trataré de construir un proyecto que estoy convencido que puedo liderar y en el caso de que no, ayudaré al que esté en ese lugar en llegado el momento.

Petersen fue crítico con la gestión de Riquelme aunque no descartó trabajar con él si llegara a convocarlo (REUTERS/Rodrigo Valle)

—¿Qué opinas del equipo hoy, de Arruabarrena, del estadio, de temas de debate entre los hinchas y socios? Dame un bosquejo del Leandro Petersen hincha de Boca.

—De la parte deportiva, lo primero que creo es que Boca necesita una dirección deportiva de primer nivel, que sea ajena a la coyuntura. Necesita un área de scouting que me parece que hoy no tiene. Me parece que necesita un salto grande en profesionales que piensen en el largo plazo. Un director deportivo de primer nivel que creo que hoy Boca debería tener a nivel internacional. No quisiera dar nombres para no quedar mal con nadie, pero es una figura que hoy en Argentina todavía hay pocos clubes que lo tienen bien asentado, porque no es solamente el nombre, es una secretaría técnica, un área de scouting, una visión a largo plazo del área deportiva, que eso a veces parece que el largo plazo en los clubes es mala palabra, porque estamos permanentemente pensando en el partido que viene, que por supuesto es urgente y necesario, pero no podés descuidar lo otro. Arruabarrena está haciendo un gran trabajo. Ordenó algo que no venía muy bien y ojalá le toque ganar esta copa y seguir. Pero Boca necesita políticas que vayan ajenas a los nombres y eso es lo que veo que hoy no tiene. No solamente en el área deportiva, en el estadio, en el área comercial, en la expansión de la marca Boca en el mundo. No veo que haya muchos proyectos, por lo menos de lo que me toca escuchar o leer, y creo que hay que trabajar más en eso.

—¿Tenés estudiados los proyectos del estadio? Ahora se habla de la cuarta bandeja y renovar la parte de los palcos. También está dando vueltas el Proyecto Esloveno. Y otros grupos opositores han contado sus proyectos. ¿Cuál es el que más te seduce o cuál es el que ves mejor para Boca?

—A priori creo que el Proyecto Esloveno es muy bueno. Me parece que es algo que Boca necesitaría. No sé si exactamente como está planteado, pero me parece que eso es lo que Boca hoy requiere. Del proyecto actual no tengo mucha más información que la que se leyó en los medios. Diría que no es lo que Boca necesita. Boca necesita un estadio muchísimo más grande, con otro tipo de capacidad y no con este proyecto que se presentó. Pero bueno, eso requiere inversiones, requiere traer compañías grandes que puedan sustentar ese proyecto, porque estamos hablando de una inversión muy grande que necesitaría Boca. Tuve varias reuniones con estudios de arquitectura a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, y creo que hay muchas variantes para trabajar. Pero primero hay que hacerse la información, hay que ser muy respetuoso con eso. En mi caso, hay que estudiar muchísimo más cuáles son las viabilidades de cada proyecto y a partir de ahí tomar una decisión, ver qué es lo que quiere realmente el socio. Boca debería hacer una encuesta y a partir de ahí tomar decisiones, buscar las inversiones. Lleva mucho trabajo eso. Me parece que en estos últimos años ese trabajo no se hizo y que es una cuenta pendiente que tiene cualquier directivo de Boca, los que están ahora y los que vengan. Creo que es uno de los temas que más rápido hay que abordar.

—Tomando la gestión de Riquelme como presidente, ¿cómo viste a los refuerzos y calidad de planteles? ¿Sentiste que faltó jerarquía? ¿Qué evaluás a nivel futbolístico?

—Sí, creo que falta jerarquía. Me parece que hubo mucha cantidad de refuerzos que no funcionaron. Boca necesita otro tipo de refuerzos. En este último mercado hubo algunos aciertos y el caso de Arruabarrena también como técnico es un acierto. Me parece que es alguien que está preparado y está capacitado, pero también en el pasado hubo muchos técnicos que por ahí no estaban a la altura, que uno no entendía cómo llegaban a Boca y eso es algo que hay que modificar. Es un lugar de prestigio mundial que requiere estar a la altura, no solamente haber pasado por Boca, sino que tener una experiencia comprobada para poder hacerse cargo de la tarea. Pero eso te lo trasladaba a todas las áreas, los dirigentes también tienen que tener esa preparación. Y no sé si la tienen, si están a la altura del lugar. Hay que hacerse esas preguntas, porque Boca necesita hoy un montón de cosas que por ahí no tiene. No sé si va a tener con esta gestión. Ojalá que sí, porque como te dije antes, es lo que el club necesita. Y más estudio, más profesionalismo, me parece que va por ahí.

Leandro Petersen arma su agrupación para participar como candidato a presidente de Boca en 2027 (Maximiliano Luna)

—¿Cómo te ves de acá a un año y tres meses? ¿Cómo vas a planificar el trabajo y en qué lugar crees que vas a estar?

—Me veo trabajando para Boca. Ojalá que sea desde un cargo dirigencial, ojalá que sea como presidente. Y en el caso que no sea, será trabajando igual, si es que el que está en ese lugar me lo permite. Pero te diría que es el pensamiento que tenemos que tener todos, los socios, los hinchas, los dirigentes, sobre todo, que tienen la responsabilidad de llevarlo a cabo. Me parece algo negativo que le cierren la puerta a gente que quiere aportar. Nunca haría eso. Boca tiene que ser un club de puertas abiertas. Hay muchos profesionales de primer nivel con los cuales me toca hablar, que tienen grandes proyectos y que no tienen la posibilidad de acercarse al club porque no se lo permiten y eso es un error. Ojalá me vea desde adentro y eso sea mi futuro y en el caso que no lo sea, aportaré de donde pueda. Tengo 40 años, tengo una carrera por delante y puedo aportar a Boca desde mi experiencia, desde el estudio permanente, desde la pasión que me genera poder ayudar y ojalá tenga esa posibilidad, sea como presidente, como directivo o desde afuera colaborando, si es que le toca a otro. Esa tiene que ser la forma de pensar de todos los que queremos que Boca mejore.

LA ENTREVISTA COMPLETA CON LEANDRO PETERSEN

La entrevista completa con Leandro Petersen