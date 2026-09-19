Juez fija fianza de USD 250 al costarricense Julián Valverde, pero ordena que permanezca detenido hasta ser entregado a ICE

Julián Valverde compareció este viernes ante un juez en Florida, quien determinó que continuará detenido hasta quedar a disposición de ICE.

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El creador de contenido costarricense José Julián Valverde Meneses, conocido en redes sociales como Julián Valjota, permanecerá detenido en Florida pese a que un juez fijó una fianza de USD 250 por el cargo relacionado con conducir con una licencia vencida desde hacía más de seis meses.

Durante una audiencia celebrada este viernes 18 de septiembre, la autoridad judicial informó al costarricense que, además del proceso derivado de la infracción de tránsito, existe una retención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), por lo que deberá continuar bajo custodia hasta que agentes migratorios se hagan cargo de su caso.

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“Usted está aquí por un cargo de estar conduciendo con licencia vencida de seis meses. Tiene una fianza de 250 dólares, detenido para inmigración para ICE y usted va a quedar detenido hasta que ICE venga por usted”, le comunicó el juez durante la comparecencia.

La decisión aclaró parte de las dudas que existían desde que trascendió la detención del joven de 26 años, aunque todavía no define el desenlace de su situación migratoria.

La fianza impuesta corresponde al asunto de tránsito y no elimina la retención migratoria. Por esa razón, aunque se resuelva esa parte del expediente, Valverde no quedaría automáticamente en libertad.

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Compareció con uniforme naranja

Las imágenes de la audiencia muestran a Valverde vestido con uniforme naranja y sandalias, mientras comparecía ante la autoridad judicial junto con otros detenidos.

Durante la diligencia también se le consultó si requería un abogado proporcionado por el sistema estadounidense. Con ayuda de una traductora, el costarricense respondió que no necesitaba uno.

Valverde intentó posteriormente formular una pregunta, pero la comparecencia concluyó poco después.

“Buena suerte, señor”, fue una de las últimas expresiones del juez antes de finalizar la intervención.

El creador de contenido había sido detenido mientras conducía en Florida.

Comparecencia de Julián ante un juez durante audiencia judicial.

El caso pasa ahora a manos de ICE

El principal cambio después de la comparecencia es que el futuro inmediato de Valverde ya no depende únicamente del proceso por la infracción de tránsito.

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El juez dejó establecido que seguirá detenido hasta que ICE asuma su custodia, momento a partir del cual continuará el procedimiento migratorio correspondiente.

Hasta ahora, no existe información pública que confirme que Valverde tenga una orden final de deportación.

Tampoco se ha divulgado oficialmente cuál es su estatus migratorio específico ni qué procedimiento iniciará ICE una vez que lo reciba bajo su custodia.

Personas cercanas al creador han mencionado entre los posibles escenarios una eventual salida voluntaria hacia Costa Rica, aunque esa posibilidad no fue resuelta públicamente durante la audiencia de tránsito.

Por esa razón, todavía no puede afirmarse que el costarricense vaya a ser deportado de manera inmediata.

“Definitivamente es muy duro”: el mensaje que envió desde la cárcel

El también creador de contenido costarricense Antuan Fallas, amigo cercano de Valverde, compartió un mensaje que, según explicó, Julián escribió desde el centro de detención para las personas que han estado pendientes de su situación.

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En el texto, Valverde aseguró que no había llorado desde su ingreso hasta que conoció el apoyo que estaba recibiendo desde Costa Rica y otros lugares.

“Desde que llegué a la cárcel no lloré hasta hoy que me contaron por llamada la cantidad de cariño que me dan desde lejos. Quiero pasar a decirles que gracias por tanto y que estoy bien”, escribió.

El creador también reconoció la dureza de permanecer detenido y se refirió a su situación como una experiencia de aprendizaje.

“Definitivamente es muy duro, pero es una muy buena lección para aprender a seguir las reglas. Ya ustedes saben por qué estoy en la cárcel”, señaló en el mensaje difundido por Fallas.

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Valverde aprovechó además para dirigir una advertencia a quienes siguen su contenido y puedan encontrarse en circunstancias similares.

“Cuídense, porfa, los que ven mis videos. Si están en una situación similar, cuídense”, expresó.

En otro fragmento afirmó que mantiene la confianza en que podrá superar el proceso.

“Dios está conmigo y no tengo miedo, pero aun así, aquí está pesado”, indicó.

El mensaje cerró con una petición personal dirigida a su círculo cercano.

“Todo va a estar bien y al final de la historia todo termina bien. Cuiden a mis hermanas y a Horus mientras estoy aquí. Con amor, Julián”, escribió.

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Fallas aseguró que el mensaje había sido preparado recientemente y agradeció las muestras de preocupación recibidas por su amigo.

Su amigo y también creador de contenido Antuan Fallas difundió el mensaje y aseguró que el costarricense ha recibido numerosas muestras de apoyo. Crédito: Instagram Julián Valverde

Personas cercanas a Valverde han señalado que han logrado comunicarse con él durante su permanencia bajo custodia.

Fallas había explicado previamente que el creador de contenido se encuentra bien, aunque admitió que el impacto emocional de la situación es considerable.

“Claramente el golpe psicológico y demás es fuerte para cualquiera, pero él está bien”, manifestó.

Según su entorno, también se ha buscado asesoría especializada para conocer las alternativas legales y migratorias disponibles una vez que ICE asuma formalmente el caso.

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