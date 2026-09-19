Guatemala

Ministerio de Relaciones Exteriores y Registro Nacional de las Personas firman un convenio para imprimir el DPI de guatemaltecos en Estados Unidos

El acuerdo suscrito el 17 de septiembre busca acelerar la entrega del documento a guatemaltecos que viven fuera del país y permitirá procesarlo localmente, sin depender del envío desde Guatemala

Dos manos se estrechan entre las banderas de Guatemala y Estados Unidos junto a un documento de identidad, una impresora y carpetas oficiales.
Un acuerdo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el RENAP permite la impresión directa del Documento Personal de Identificación para guatemaltecos en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El MINEX y el RENAP firmaron el jueves 17 de septiembre un convenio para la impresión del DPI en Estados Unidos, un mecanismo que permitirá procesar y distribuir documentos de identificación para guatemaltecos residentes en ese país a través de dos consulados: Lake Worth Beach, en Florida, y Los Ángeles, en California.

La producción quedará concentrada en esas dos sedes consulares, desde donde se enviarán los documentos hacia distintos puntos del territorio estadounidense. El sistema busca evitar que la atención dependa exclusivamente del traslado de las identificaciones desde Guatemala.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Nacional de las Personas acordaron coordinar sus funciones para acelerar la impresión y entrega del Documento Personal de Identificación.

La Cancillería aportará su red de consulados, mientras que el registro estatal estará vinculado al proceso de identificación ciudadana.

Comunicado de prensa del MINEX y del RENAP sobre un acuerdo para imprimir el Documento Personal de Identificación en Estados Unidos
El Ministerio de Relaciones Exteriores y el RENAP suscribieron un acuerdo que permitirá la impresión del Documento Personal de Identificación en consulados de Guatemala en Estados Unidos. (Ministerio de Relaciones Exteriores)

Dos consulados como centros de impresión y distribución

Los consulados de Guatemala en Lake Worth Beach y Los Ángeles asumirán un papel central en el nuevo esquema. Ambas oficinas imprimirán los DPI y organizarán su distribución hacia otras áreas de Estados Unidos donde residen ciudadanos guatemaltecos.

La medida incorpora la producción de los documentos dentro del país norteamericano. De acuerdo con la información divulgada por las dos instituciones, los consulados seleccionados funcionarán como puntos de apoyo para entregar las identificaciones a la comunidad guatemalteca.

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El DPI es el documento de identificación personal de los ciudadanos de Guatemala y resulta necesario para trámites personales, administrativos y consulares. Su emisión y entrega en el exterior forman parte de los servicios destinados a nacionales que viven fuera del territorio guatemalteco.

La red consular en Estados Unidos ya atiende solicitudes de documentación y brinda acompañamiento a guatemaltecos residentes en ese país. Con el convenio, las oficinas de Florida y California sumarán la impresión de los documentos que posteriormente serán remitidos a otras zonas.

El alcance territorial anunciado contempla la entrega de DPI a personas ubicadas en distintos estados estadounidenses. Las dos sedes serán los centros desde los cuales se enviarán los documentos al resto del país, según lo previsto en el acuerdo de coordinación.

La iniciativa está orientada a reducir las dificultades operativas asociadas a la distancia entre Guatemala y quienes necesitan solicitar, renovar o recibir su identificación desde Estados Unidos. El mecanismo se concentra en la logística de impresión y distribución mediante los canales consulares ya existentes.

Anverso y reverso de un documento personal de identificación guatemalteco con fotografías, chip, datos de registro y códigos impresos.
Un Documento Personal de Identificación de Guatemala expone los datos de filiación y registro ciudadano en su cara frontal y posterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin cambios anunciados en los requisitos para solicitar el DPI

El Convenio de Coordinación Interinstitucional formaliza el trabajo conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Nacional de las Personas para ampliar la capacidad de atención a los guatemaltecos en el exterior. La iniciativa busca mejorar la entrega de documentos sin alterar las condiciones de acceso al trámite.

Hasta ahora, el RENAP y el Ministerio de Relaciones Exteriores no comunicaron cambios en los procedimientos, costos, horarios de atención ni requisitos para solicitar el DPI desde Estados Unidos. Las personas interesadas deberán consultar las indicaciones correspondientes en los consulados guatemaltecos o mediante los canales oficiales de ambas entidades.

Tampoco se informaron los plazos previstos para la implementación plena del mecanismo ni la cantidad de documentos que podrán imprimirse en cada sede. Las instituciones no precisaron si el sistema será ampliado a otros consulados de Guatemala en Estados Unidos.

La puesta en marcha dependerá de la coordinación operativa entre las oficinas consulares y el Registro Nacional de las Personas. El acuerdo establece la base institucional para que los DPI sean impresos en Estados Unidos y enviados a guatemaltecos residentes en diferentes puntos de ese país.

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