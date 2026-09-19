Así funcionará el nuevo bono de $3.000 para comprar vivienda en Panamá

El comprador deberá aportar al menos el 1 % del precio de la vivienda para acceder al nuevo subsidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Para comprar una vivienda nueva, reunir el abono inicial puede ser tan difícil como conseguir la aprobación del préstamo. El Gobierno panameño creó un subsidio de $3.000 para cubrir parte de ese pago, dirigido a compradores de inmuebles de hasta $80.000. El programa, denominado AbonoPaTi, quedó establecido en el Decreto Ejecutivo 35, publicado el 17 de septiembre.

El aporte será personal, intransferible y no reembolsable. Solo podrá recibirse una vez y deberá utilizarse para adquirir una vivienda nueva destinada a residencia principal. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) administrará el programa, cuya puesta en funcionamiento depende todavía de un reglamento operativo, además de las condiciones presupuestarias y tecnológicas previstas en el decreto.

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El mecanismo combina dinero del comprador con el aporte estatal. La persona beneficiaria deberá cubrir al menos el 1 % del precio de la vivienda con recursos propios; el Estado añadirá los $3.000. Ambos montos se descontarán del precio antes de fijar el capital definitivo que financiará el préstamo hipotecario.

En una vivienda de $80.000, por ejemplo, el aporte mínimo del comprador sería de $800. Sumado al subsidio, el abono aplicable llegaría a $3.800. Si el banco exige una cantidad mayor para aprobar la operación, el comprador deberá cubrir la diferencia con su propio dinero.

El programa admite viviendas nuevas de hasta $80.000 destinadas a residencia principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Podrá solicitar el beneficio una persona natural con un préstamo hipotecario aprobado, siempre que la vivienda y el comprador cumplan las condiciones aplicables al régimen de interés preferencial. También deberá registrarse en Panamá Conecta y autorizar la verificación de sus datos. Quien ya haya recibido AbonoPaTi u otro aporte equivalente no podrá obtenerlo nuevamente.

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El trámite se hará mediante la plataforma Panamá Conecta. Allí, el solicitante presentará su petición y el acreedor hipotecario completará o validará la información sobre el préstamo y la propiedad. El sistema podrá consultar registros oficiales para evitar que se pidan nuevamente documentos ya disponibles por medios electrónicos.

La aprobación del préstamo no garantiza por sí sola el subsidio. Una vez validados los requisitos, la plataforma comprobará si quedan recursos y asignará un cupo. Estos se otorgarán según la fecha y hora en que concluya la última validación requerida; presentar primero una solicitud incompleta no dará prioridad.

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Tras la asignación, habrá tres meses para terminar la construcción y obtener el permiso de ocupación. El plazo podrá ampliarse una vez por otros tres meses. Después del permiso, se concederán hasta dos meses adicionales para inscribir la compraventa y la hipoteca en el Registro Público. Si vencen los plazos, el cupo se liberará.

Para solicitar el aporte, el comprador deberá contar con un préstamo hipotecario aprobado. Foto: Nexo Inmobiliario

El beneficiario no recibirá los $3.000 en efectivo ni en su cuenta bancaria. El MEF pagará directamente al acreedor hipotecario, pero únicamente después de verificar la inscripción definitiva de la escritura. La asignación del cupo, por tanto, reserva el recurso; no supone su desembolso inmediato.

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AbonoPaTi tiene un monto menor que el antiguo Fondo Solidario de Vivienda, que otorgaba $10.000. El nuevo esquema exige expresamente una contribución mínima del comprador y canaliza el pago a través del acreedor. Según recuerda el propio decreto, la vigencia del programa anterior terminó el 30 de junio de 2024; el actual Gobierno no lo retomó.

La Gaceta sí establece cómo se limitará el gasto público, pero no identifica una fuente específica de ingresos para financiarlo ni fija una partida en dólares. El MEF determinará el monto máximo disponible en cada año fiscal, conforme a asignaciones presupuestarias legalmente autorizadas. Sin recursos disponibles, no podrán aprobarse nuevos cupos.

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El subsidio al abono inicial es independiente del interés preferencial, que reduce el costo financiero de determinados préstamos hipotecarios. Ambos beneficios podrán tramitarse con información compartida, pero la aprobación de uno no implica la del otro.

El programa podrá recibir solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2030, salvo que el déficit habitacional baje antes al 5 %. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida llega después de cambios en los incentivos para comprar vivienda. En agosto se sancionó la exoneración del impuesto de transferencia de bienes inmuebles para la primera venta de casas nuevas de hasta $120.000. Para operaciones elegibles de mayor valor, hasta $200.000, el impuesto se calcula sobre el excedente de los primeros $120.000.

El sector construcción, mientras tanto, creció 1,3 % en el segundo trimestre de 2026 y acumuló un aumento de 4,5 % entre enero y junio, según las cuentas nacionales. El informe atribuye el avance trimestral principalmente a edificaciones privadas, residenciales y no residenciales.

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AbonoPaTi podrá recibir solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2030 o hasta que el déficit habitacional nacional baje al 5 % o menos, lo que ocurra primero. Su operación efectiva comenzará cuando el MEF apruebe el reglamento que detallará los procedimientos y se cumplan las condiciones necesarias para habilitar los desembolsos.