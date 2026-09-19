Cuba

Costa Rica rompe con Cuba y fija un retorno condicionado: “libertad del pueblo cubano”, elecciones transparentes y un mensaje regional al régimen

Manuel Tovar Rivera defiende la decisión en una entrevista con CubaNet y la presenta como corrección de un giro hecho en 2009. La apuesta incluye sumar aliados en América Latina y mover fichas en foros internacionales

Costa Rica rompió sus relaciones diplomáticas con Cuba y mantendrá suspendido el vínculo hasta que la isla recupere la libertad. EFE/ Olatz Castrillo
Costa Rica rompió sus relaciones diplomáticas con Cuba y mantendrá suspendido el vínculo hasta que la isla recupere la libertad. EFE/ Olatz Castrillo
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Costa Rica rompió sus relaciones diplomáticas con Cuba y las mantendrá suspendidas hasta que la isla recupere la libertad, afirmó el canciller Manuel Tovar Rivera, quien condicionó un eventual restablecimiento de vínculos a elecciones transparentes, pluralidad partidista y la posibilidad de que los cubanos elijan sin presiones.

“La libertad del pueblo cubano” fue el eje de la posición expuesta por el jefe de la diplomacia costarricense, quien sostuvo que su país corrigió una decisión de política exterior adoptada años atrás. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con CubaNet.

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Costa Rica había interrumpido sus lazos con Cuba en 1961, pero los restableció en 2009. Tovar Rivera calificó aquella reapertura como un error y afirmó que, bajo el liderazgo del entonces presidente Rodrigo Chaves Robles y de la actual presidenta Laura Fernández, el país volvió a la postura de ruptura.

“El cauce natural” para Costa Rica es mantener suspendidos los vínculos con el gobierno cubano hasta que exista libertad en la isla, dijo el canciller. “Lo que estamos haciendo es rompiéndolas para enviar un mensaje claro de que no vamos a mirar atrás, no vamos ni a mirar al lado, sino que lo que vamos es a ser firmes en nuestra convicción de la libertad del pueblo cubano”.

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Elecciones plurales como condición para retomar el vínculo

El eventual retorno de las relaciones diplomáticas dependería de un proceso democrático con distintas fuerzas políticas, garantías de transparencia y respeto de los principios recogidos en convenios internacionales. Tovar Rivera señaló que los cubanos deben recuperar la posibilidad de elegir “sin presión” y contar con un abanico amplio de opciones electorales.

El canciller Manuel Tovar Rivera condicionó el restablecimiento de relaciones con Cuba a elecciones transparentes, pluralidad partidista y voto sin presiones.
El canciller Manuel Tovar Rivera condicionó el restablecimiento de relaciones con Cuba a elecciones transparentes, pluralidad partidista y voto sin presiones.

El canciller vinculó esa exigencia con el deseo de que Cuba retorne a un sistema democrático. Al comenzar su intervención, también evocó una frase sobre la condición humana y los derechos: “Solo es hombre el que tiene derechos”.

La posición costarricense busca sumar a otros gobiernos latinoamericanos a una postura común frente a las violaciones de derechos humanos en Cuba. Aunque reconoció que cada Estado define soberanamente su política exterior, Tovar Rivera expresó su expectativa de que más países adopten decisiones similares.

El funcionario describió el momento regional como una etapa de afinidad entre distintos gobiernos y afirmó que comparten una visión sustentada en la defensa de la libertad y los derechos humanos. Su objetivo, explicó, es aislar al régimen cubano, al que consideró debilitado, hasta que llegue “el final de sus días”.

La presión regional sobre Cuba y Nicaragua

La estrategia de Costa Rica incluye impulsar acciones en organismos internacionales y coordinar posiciones con Estados Unidos. Tovar Rivera dijo que abordó la situación de Cuba y Nicaragua con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una conversación centrada en los caminos democráticos para ambos países.

El canciller afirmó que Costa Rica pretende ejercer la mayor presión hemisférica posible en espacios como la Organización de los Estados Americanos. También mencionó la posibilidad de una próxima reunión de cancilleres para tratar la situación de Nicaragua.

La posición de Costa Rica busca sumar a otros gobiernos latinoamericanos a una respuesta común ante las violaciones de derechos humanos en Cuba.
La posición de Costa Rica busca sumar a otros gobiernos latinoamericanos a una respuesta común ante las violaciones de derechos humanos en Cuba.

La preocupación por Nicaragua tiene una dimensión directa para Costa Rica, país que, según Tovar Rivera, ha acogido a miles y cientos de miles de nicaragüenses que buscaron refugio fuera de su nación. El funcionario ubicó a Cuba y Nicaragua entre los países donde, a su juicio, se castiga a las personas por anhelar libertad.

Otra vía de coordinación será el Escudo de las Américas, una iniciativa que Costa Rica fundó junto con Estados Unidos y que reúne a alrededor de 15 países. El canciller indicó que ese espacio podría servir para adoptar medidas comunes y promover la libertad en Cuba y Nicaragua.

“Esperamos también tomar acciones y unirnos en torno a la causa que nos convoca hoy aquí, que es la libertad de Cuba”, afirmó Tovar Rivera. El canciller sostuvo que Costa Rica no descansará en esos esfuerzos y pidió a otras naciones del hemisferio que tengan “la valentía y el coraje” de tomar decisiones similares.

Al dirigirse a los cubanos que enfrentan falta de electricidad y alimentos, el ministro expresó solidaridad tanto con quienes viven en la isla como con quienes salieron al exilio. “No están solos y el final de ese régimen tiránico está cada vez más cerca”, declaró.

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