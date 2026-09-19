Sheinbaum apuesta por la medicina tradicional al inaugurar el Centro de Excelencia en Partería y Bienestar en Guanajuato

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el Centro de Excelencia en Partería y Bienestar del IMSS Bienestar en San Miguel de Allende, Guanajuato. Crédito: X/ @AlertaQro

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Este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el primer Centro de Excelencia en Partería y Bienestar del IMSS-Bienestar en San Miguel Allende, Guanajuato.

De acuerdo con la primera mandataria, este proyecto pionero tiene como finalidad transformar la atención de salud materna e infantil al fusionar de manera formal la medicina clínica especializada con la sabiduría de la partería tradicional.

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“Es algo histórico, es la atención a las mujeres embarazadas, a los partos, en un espacio en donde se atiende con todas las facilidades médicas y, además, hay parteras tradicionales”, dijo Sheinbaum Pardo durante el evento de inauguración.

Centro de Partería y Bienestar solo atiende partos que no son de alto riesgo

De acuerdo con la titular del Poder Ejecutivo Federal, el centro tiene todas las facilidades para brindar atención a embarazos que no son de alto riesgo con el acompañamiento de una partera, un médico especialista y una enfermera, con lo que se vinculará el conocimiento tradicional con la sabiduría alópata.

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el Centro de Excelencia en Partería y Bienestar del IMSS Bienestar en San Miguel de Allende, Guanajuato. Crédito: Andrés Téllez / El Sol de México

Además, este tipo de centros va a contar con una Escuela de Partería, esto, tras la aprobación de la Norma Oficial Mexicana 020, en la que participaron parteras tradicionales, así como médicos y médicas gineco-obstetras.

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“Es realmente algo muy especial, estuve ahí cuando apenas se iba a construir y hoy ya es una realidad. Y ojalá podamos construirlos en otros lugares”, agregó la mandataria.

Espacio será operado solo por mujeres

Mediante un enlace, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, señaló que se trata de un espacio donde la prioridad es la atención reproductiva de la mujer y de la niñez mexicana.

El funcionario federal explicó que el espacio opera al 100 por ciento con personal femenino, en un equipo multidisciplinario que une medicina especializada, pediatría y ginecología con la partería.

La directora del Centro de Excelencia en Partería y Bienestar en San Miguel de Allende, Leticia Rodríguez Serrano, informó que la unidad ofrece servicios gratuitos a mujeres, bebés y familias.

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La presidenta Claudia Sheinbaum quiere darle un mayor impulso a la medicina tradicional. Crédito: Presidencial

La partería en México

Dada la importancia del tema, ahora, que hay clínicas donde se le dará prioridad a las parteras, es relevante señalar que esta práctica tiene siglos de historia “y estudiada por el género femenino debido, en gran medida, a las antiguas restricciones o tabús que la sociedad patriarcal impuso al estudio y atención de la fisiología y las patologías del cuerpo femenino, como el cáncer de mama, la menstruación, el embarazo y el parto”, explica el gobierno federal.

“También conocidas en algunas culturas como grandes sanadoras, las parteras contaban, y cuentan pues es un oficio que ha tomado fuerza en nuestros días, con vasta experiencia y conocimiento sobre el embarazo, el trabajo de parto, el puerperio y los cuidados del recién nacido, incluso también intervenían en situaciones que ponían en riesgo la vida tanto del recién nacido como de la madre”, agrega.

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Las primeras parteras datan de la época prehispánica

De acuerdo con lo dado a conocer por el Archivo General de la Nación, “en el caso de México, los primeros registros de parteras datan de la época prehispánica. En aquel periodo llegaron a gozar de gran prestigio dentro de los pueblos indígenas, pues su práctica se relacionaba con cuestiones religiosas vinculadas a la fertilidad”.

El primer centro de partería del país estará en San Miguel Allende, Guanajuato. Crédito: Ricardo Sánchez / El Sol de Irapuato

Sin embargo, “las mujeres que se dedicaron a la partería pertenecieron a las clases sociales bajas, así que muchas eran indígenas, afrodescendientes y mestizas; ellas conservaron parte de sus antiguas creencias o prácticas para reducir el dolor y el tiempo del parto e ignoraron las ideas impuestas por las autoridades occidentales, como la de considerar el sufrimiento e incluso la muerte de la embarazada o del bebé como algo natural y designado por mandato divino para la purificación de las mujeres”.

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Vamos a ver cómo le va a esta nueva idea de Claudia Sheinbaum, sobre todo, porque la partería ha ido perdiendo popularidad en diversas partes del país, ya que muchas mujeres optan por atender su parto en una clínica de medicina especializada.