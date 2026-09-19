El Salvador

Alertas por pagos del Seguro Social inquietan a salvadoreños con TPS en Washington

Una abogada sostuvo que la comunicación podría deberse a fallas entre el DHS y la Administración del Seguro Social, ya que el Gobierno estadounidense mantiene vigente la protección y los permisos laborales hasta nuevo aviso

La Administración del Seguro Social envió notificaciones a salvadoreños con TPS de El Salvador en Washington, DC sobre una posible suspensión de pagos desde septiembre de 2026. (Cortesía: Telemundo Washington DC)

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Salvadoreños con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para El Salvador en el área de Washington, DC habrían recibido notificaciones de la Administración del Seguro Social en las que se advierte sobre una posible suspensión de sus pagos desde septiembre de 2026, de acuerdo con información difundida por Telemundo Washington DC.

Algunos destinatarios recibieron un aviso que indica que la agencia no podrá pagar prestaciones desde septiembre de 2026, un desembolso que normalmente se acreditaría en octubre.

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El documento señala que, para conservar los beneficios, la persona debe ser ciudadana de Estados Unidos o encontrarse legalmente en el país.

La abogada de inmigración Cristina Paoli cuestionó esa conclusión en una entrevista a la citada cadena internacional. A su criterio, los avisos pueden reflejar un problema de intercambio de información entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Administración del Seguro Social.

Primer plano del logo de la Administración del Seguro Social en una puerta de cristal, con los horarios de oficina visibles y el interior del edificio
Los avisos del Seguro Social indican que las prestaciones solo continuarían si la persona es ciudadana de Estados Unidos o se encuentra legalmente en el país. (Reuters)

La situación se produce después del vencimiento previsto para la designación salvadoreña, el 9 de septiembre. Ante la falta de una resolución pública, el DHS manifestó que la protección se mantiene vigente hasta nuevo aviso.

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A su vez, DHS indicó que, hasta que anuncie una decisión sobre la designación de El Salvador, los salvadoreños cubiertos por el TPS mantienen la protección migratoria y la autorización de empleo. “Siguen siendo protegidos bajo la ley; por ende, tienen la presencia legal en los Estados Unidos y por eso esta carta es errónea”, afirmó Paoli.

Para Paoli, esa continuidad es un elemento central ante las notificaciones enviadas por la Administración del Seguro Social. “No es correcto lo que está alegando que la persona o estas personas ya no están aquí legalmente y, por ende, no son elegibles para recibir los beneficios de Seguro Social”, dijo.

Abogada explica qué hacer en esta situación

La abogada pidió a quienes reciban una carta similar que no la dejen sin respuesta. Señaló que el aviso incluye instrucciones para contactar a la Administración del Seguro Social dentro de los 10 días siguientes a la fecha de emisión, con el fin de evitar una interrupción de los pagos.

El documento permite impugnar la decisión en un plazo de 60 días y la recomendación es reunir pruebas del TPS y consultar con un abogado de inmigración. (Cortesía: Imagen Ilustrativa Infobae)
El documento permite impugnar la decisión en un plazo de 60 días y la recomendación es reunir pruebas del TPS y consultar con un abogado de inmigración. (Cortesía: Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento también concede 60 días para impugnar la decisión, de acuerdo con Paoli. La especialista recomendó que los beneficiarios reúnan pruebas de que continúan bajo TPS y consulten con un abogado de inmigración, sobre todo si necesitan presentar documentación adicional ante la agencia federal.

Paoli advirtió que la falta de respuesta puede tener consecuencias sobre los desembolsos. Si el destinatario no actúa, la Administración del Seguro Social podría considerar que ya no cuenta con presencia legal en Estados Unidos y detener los pagos. Si además vence el plazo de apelación, la persona podría perder la posibilidad de reclamar prestaciones incluso si conserva el derecho a recibirlas.

La incertidumbre administrativa se suma a la espera de una decisión oficial sobre el futuro del TPS de El Salvador, un programa que ha permitido a decenas de miles de salvadoreños residir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante más de dos décadas.

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