Adrián Marcelo confiesa que siente cariño por Gala Montes pero advierte que hay un deterioro de salud mental

Adrián Marcelo y Gala Montes parece que están en paz tras los escándalos de 2024 (capturas de pantalla)

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Adrián Marcelo habló sobre Gala Montes en el podcast de Fer Gay y sugirió que la actriz confunde un episodio grave con una simple etapa artística. “Me preocupa que ella confunda que esto es una fase de artista, cuando evidentemente es un proceso de deterioro de salud mental”, sostuvo el conductor regiomontano.

El comentario llegó semanas después de que Gala Montes abandonara La Casa de los Famosos México 2026 apenas 48 horas después de ingresar como habitante sorpresa el domingo 6 de septiembre. La producción, encabezada por Rosa María Noguerón atribuyó la salida a una decisión voluntaria de la actriz.

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Adrián Marcelo reconoció que su vínculo con Gala tiene un origen conflictivo, pero aseguró que hoy predomina la empatía. “Así como yo me metí en el problema con ella por utilizar mis herramientas como psicólogo, hoy mis virtudes me hacen empatizar. Uno estudia eso cuando quiere ayudar a las personas”, explicó.

La salida de Gala Montes del reality desató versiones contradictorias

La actriz ha sido acusada de tener un comportamiento errático (Captura de pantalla )

Gala Montes relató que no abandonó el programa por voluntad propia, sino que fue retirada tras un episodio en el que denunció falta de atención durante su menstruación. “No me quería salir, me sacaron”, afirmó la actriz, quien aseguró que estaba “a toda madre, rehabilitada, sin fumar” al momento del incidente.

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Según su versión, pidió un tampón al personal de producción sin recibir respuesta y salió del confesionario hacia una zona restringida del foro. El episodio derivó en la intervención de una psicóloga del programa y, finalmente, en su salida definitiva de la competencia.

Periodistas como Joanna Vega-Biestro, Jorge Carbajal y Mich Rubalcava ofrecieron versiones distintas, entre ellas una presunta crisis de ansiedad que derivó en una agresión a personal del staff. Gala negó haber agredido a la psicóloga o a integrantes de la producción.

Gala Montes rechazó un brote psicótico

Tras su salida del reality, Gala Montes difundió varios videos en los que respondió a las especulaciones sobre su estado emocional. “Yo estoy bien”, afirmó, aunque reconoció atravesar un episodio de depresión: “Sí estoy deprimida, sí, sí estoy, pero normal, ya he estado. O sea, no me voy a morir”.

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Gala también negó de forma directa haber tenido un brote psicótico y descartó versiones sobre consumo de sustancias. “Difícil de tener un brote psicótico. Ojalá, güey, ojalá”, respondió a comentarios que circulaban en redes sociales sobre su estabilidad.

Adrián Marcelo evitó emitir un diagnóstico formal sobre el estado de la actriz, pero insistió en la gravedad de lo que observó. “Nadie lo puede diagnosticar; a mí me ofendió cuando me diagnosticaban, pero a todas luces, el enojo y la ira con la que se está expresando pues denota un rechazo a su ecosistema y a su ambiente, eso me causa que quiero que salga de eso y esté bien”, declaró.

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El pleito entre Adrián Marcelo y Gala marcó la segunda temporada de LCDLF

Adrián Marcelo y Gala Montes fueron los protagonistas de la segunda temporada de LCDLF (ViX)

La rivalidad entre ambos se gestó durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, en 2024. Adrián Marcelo cuestionó públicamente el diagnóstico de depresión de Gala Montes y sugirió que la actriz “entra y sale del estado de ánimo como un botón”, comentario que ella respondió calificándolo de “narcisista, misógino y machista”.

El conflicto escaló el 3 de septiembre de 2024, cuando Adrián Marcelo dijo “una mujer menos para maltratar” tras la eliminación de la concursante Gomita. La frase provocó el retiro de al menos ocho marcas patrocinadoras del programa, entre ellas Unilever, Nestlé, Nutrioli y Domino’s.

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Horas después de ese enfrentamiento, “La Jefa” informó a los habitantes que Adrián Marcelo había decidido abandonar el reality de forma abrupta, sin despedirse de sus compañeros ni recoger sus pertenencias. “Mi carrera enfrentó un parteaguas que tuvo que ver ella y ese proyecto, y por eso le tengo cariño”, reconoció el conductor sobre ese episodio.

Adrián Marcelo habla de la entrevista con Crista, madre de Gala Montes

Adrián Marcelo pidió disculpas a la mamá de Gala Montes, Crista Montes. (Captura de pantalla)

La relación entre Gala Montes y su madre, Crista Montes, quedó fracturada desde antes de su primer paso por La Casa de los Famosos México. El distanciamiento comenzó por diferencias económicas y profesionales después de que Crista dejara de ser su mánager, cargo que ocupó durante 18 años.

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Ambas se acusaron públicamente de manipulación, extorsión y agresión física. Crista relató en una entrevista que su hija le arrojó un plato de comida durante una discusión, mientras Gala la acusó de manipulación emocional y de haberse quedado con dinero acumulado durante su carrera artística.

Tras su salida del reality en 2026, la tensión volvió a escalar. “Mi mamá pensando que ando bien mal. Yo: ya págame el anexo y todo lo que me debes explotadora infantil”, escribió Gala Montes en redes sociales en respuesta a comentarios de su madre sobre su estado de salud.

Adrián Marcelo vinculó esa relación con parte del malestar que observó en la actriz. “Conocí a su mamá y creo que eso la lastimó mucho. Pero si uno ve la entrevista está orientada a ayudar a Gala. Hay gente que la rodea que no le está demostrando cariño”, sostuvo.

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Adrián Marcelo reconoció posteriormente haber pagado mucho dinero a Crista Montes por esa entrevista. El propio conductor admitió que la decisión de invitarla respondió, en parte, a una forma de revancha contra la actriz.

En el podcast con Fer Gay, Adrián Marcelo retomó ese episodio para cuestionar el filtro con el que Gala Montes ingresó al reality en 2026. También cuestionó a la psicóloga de Televisa que permitió que Gala Montes entrara a La Casa de los Famosos México.