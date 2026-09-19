Tren CDMX-Querétaro podría estar listo en segundo semestre de 2027, adelanta Sheinbaum. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estima que el Tren México-Querétaro esté concluido en el segundo semestre de 2027, con conectividad hacia Guadalajara y Nuevo Laredo, como parte del programa de recuperación de trenes de pasajeros de su gobierno, el anunció fue dado este 18 de septiembre de 2026, durante el evento por su Segundo Informe de Gobierno.

“Querétaro fue siempre un centro de ferrocarriles, y luego los privatizaron y se abandonó, y ahora estamos recuperando el ferrocarril”, afirmó la mandataria desde el Centro de Congresos de Querétaro.

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Agregó que el trayecto permitirá evitar el tráfico carretero hacia la capital del país: “va a poder ir en tren a partir del segundo semestre de 2027, a lo mejor en un año ya estamos terminando una parte del ferrocarril o todo”.

El tren llegará a Buenavista con conexión al Metro y Metrobús

Sheinbaum detalló el funcionamiento del servicio una vez operativo: “Llega a la Ciudad, a la estación Buenavista, ahí puede tomar el Metro, puede tomar el Metrobús o cualquier otra forma de transporte para realizar sus actividades. Y en la noche se regresa en el tren”.

La presidenta enmarca el proyecto ferroviario en una tendencia internacional: “Es una forma de transporte, de movilidad, que se está rescatando en todo el mundo y México no es la excepción”.

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Tren CDMX-Querétaro podría estar listo en segundo semestre de 2027, adelanta Sheinbaum. (Foto: Presidencia)

Sheinbaum resalta alcance de programas sociales en Querétaro

Entre los programas sociales que operan en la entidad, la presidenta detalló:

Pensión para Adultos Mayores : 225,563 beneficiarios

Pensión para Personas con Discapacidad : 21,958 beneficiarios

Pensión Mujeres Bienestar : 62,086 mujeres de 60 a 64 años

Jóvenes Construyendo el Futuro : 9,168 beneficiarios

Beca para Educación Media Superior : 71,349 estudiantes

Beca Rita Cetina para secundaria: 95,670 jóvenes

Apoyo de útiles y uniformes en primaria: 121,075 niños y niñas

La mandataria justificó el alcance de estos apoyos con dos argumentos centrales: “Nosotros creemos que el recurso de los impuestos hay que regresarlo al pueblo”, afirma, y añade que la ausencia de corrupción permite sostener el gasto: “si hubiera corrupción no habría dinero para los Programas para el Bienestar y es un billón de pesos”.

En el sector rural, Querétaro recibe apoyos de Producción para el Bienestar para 16,582 campesinos, Fertilizantes Gratuitos para 17,000 personas y Leche para el Bienestar para 81,000 niñas y niños. El programa La Escuela es Nuestra alcanza a 859 primarias y secundarias, además de 78 preparatorias.

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Tren CDMX-Querétaro podría estar listo en segundo semestre de 2027, adelanta Sheinbaum. (Foto: Presidencia)

Sheinbaum mencionó también la ampliación de la carretera San Juan del Río-Querétaro y la construcción de caminos artesanales. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) entregó recursos a 176 comunidades de la entidad.

En materia de vivienda, el Gobierno federal edificó 50 mil viviendas en Querétaro y 120 mil familias se beneficiaron con la reestructuración de créditos “impagables” a través de Vivienda para el Bienestar. La Presidenta cerró su mensaje con la mención de la puesta en operación de 21 centros LIBRE destinados a la atención de mujeres.