Costa Rica

Rebeca Grynspan retoma el primer lugar en la carrera por dirigir la ONU tras tercer sondeo del Consejo de Seguridad

La costarricense recibió nueve votos para alentar su candidatura, cinco para desalentarla y uno “sin opinión”. El resultado la coloca nuevamente al frente de las consultas informales, aunque todavía queda por conocer si alguno de los rechazos procede de una potencia con derecho de veto.

Rebeca Grynspan obtuvo nueve votos para alentar su candidatura durante el tercer sondeo informal para elegir a la próxima persona al frente de Naciones Unidas. EFE/ Cyril Zingaro
Rebeca Grynspan obtuvo nueve votos para alentar su candidatura durante el tercer sondeo informal para elegir a la próxima persona al frente de Naciones Unidas. EFE/ Cyril Zingaro
Guardar

La costarricense Rebeca Grynspan Mayufis retomó este viernes el primer lugar entre las candidaturas para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas, luego de obtener nueve votos de apoyo durante el tercer sondeo informal realizado por los 15 integrantes del Consejo de Seguridad.

La actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) recibió además cinco votos para desalentar su candidatura y uno “sin opinión”.

PUBLICIDAD

El resultado representa una recuperación para Grynspan respecto de la segunda ronda, celebrada el 21 de agosto, cuando había caído a siete respaldos, cuatro votos en contra y cuatro sin opinión.

En aquella consulta, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett había pasado al primer lugar con ocho apoyos. Este viernes volvió a obtener ocho votos favorables, aunque los votos para desalentar su candidatura aumentaron hasta seis, además de uno sin opinión.

La evolución de las votaciones muestra, sin embargo, que Grynspan todavía no recupera el nivel alcanzado en la primera consulta del 30 de julio, cuando consiguió 10 votos para alentarla, uno para desalentarla y cuatro sin opinión.

PUBLICIDAD

Así, entre la primera y la tercera ronda perdió un respaldo y pasó de un voto negativo a cinco, aunque respecto de agosto consiguió recuperar dos apoyos.

La clave estará en los cinco países con derecho de veto

Las votaciones realizadas hasta ahora son conocidas como “straw polls” o sondeos informales. No son vinculantes y tampoco constituyen una elección definitiva del próximo secretario general.

En estas primeras rondas, los integrantes del Consejo de Seguridad pueden marcar si desean “alentar”, “desalentar” o expresar “sin opinión” respecto de cada candidatura.

El elemento decisivo llegará en las próximas etapas, cuando pueda identificarse si alguno de los votos negativos procede de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

Esos países cuentan con poder de veto, por lo que una oposición formal de cualquiera de ellos impediría que una candidatura reciba la recomendación necesaria del Consejo.

Para que una candidatura sea recomendada se requieren al menos nueve votos favorables de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad y ningún veto de los cinco miembros permanentes.

Grynspan alcanzó justamente nueve votos en la ronda de este viernes, pero el carácter confidencial de las papeletas utilizadas en esta fase impide saber si alguno de los cinco rechazos procede de una potencia con derecho de veto.

Por esa razón, los resultados permiten medir el nivel general de respaldo, pero no permiten concluir todavía quién será seleccionado.

El proceso entrará en una etapa clave cuando se pueda conocer si alguno de los votos negativos procede de Estados Unidos, China, Rusia, Francia o Reino Unido, los cinco miembros permanentes con poder de veto. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo
El proceso entrará en una etapa clave cuando se pueda conocer si alguno de los votos negativos procede de Estados Unidos, China, Rusia, Francia o Reino Unido, los cinco miembros permanentes con poder de veto. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

Grynspan y Rodrigues-Birkett se mantienen con más respaldos

Las tres rondas realizadas hasta ahora han colocado a Grynspan y Rodrigues-Birkett entre las candidaturas con mayor cantidad de apoyos.

En el tercer sondeo, detrás de ambas quedaron el argentino Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, con cinco apoyos, ocho votos en contra y dos sin opinión; el ugandés Olara Otunnu, con cinco apoyos, siete rechazos y tres sin opinión; y el expresidente de Senegal Macky Sall, con cinco votos favorables, nueve desfavorables y uno sin opinión.

La ecuatoriana María Fernanda Espinosa obtuvo tres votos para alentar su candidatura, seis para desalentarla y seis sin opinión.

Por su parte, la expresidenta chilena Michelle Bachelet recibió un apoyo, 11 votos en contra y tres sin opinión, mientras la ecuatoriana Ivonne A-Baki no consiguió respaldos, acumuló 10 rechazos y cinco votos sin opinión.

Imagen dividida de Rebeca Grynspan con saco rosado y Carolyn Rodrigues-Birkett con ropa oscura, ambas ante micrófonos
La costarricense recuperó el primer lugar después de haber quedado detrás de Carolyn Rodrigues-Birkett en la segunda ronda celebrada en agosto.

Costa Rica presentó oficialmente su candidatura en marzo

Costa Rica formalizó la candidatura de Rebeca Grynspan el 3 de marzo de 2026, según consta en el proceso oficial de selección publicado por Naciones Unidas.

La economista costarricense ocupa actualmente la Secretaría General de la UNCTAD, organismo de Naciones Unidas especializado en comercio y desarrollo.

El proceso busca escoger a la persona que sucederá al portugués António Guterres, cuyo segundo mandato concluye el 31 de diciembre de 2026.

Después de las rondas informales, el Consejo de Seguridad deberá adoptar formalmente una recomendación. Posteriormente, el nombre seleccionado será enviado a la Asamblea General de Naciones Unidas, integrada por 193 Estados, que realizará el nombramiento.

Los resultados de este viernes dejan así a Grynspan nuevamente con la mayor cantidad de respaldos en la consulta informal, pero mantienen abierta una incógnita determinante: de qué países proceden los cinco votos que buscan desalentar su candidatura.

Ese dato adquirirá mayor relevancia conforme avance el proceso y comiencen a diferenciarse las posiciones de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Temas Relacionados

Costa RicaRebeca GrynspanONUvotaciónSecretaría General ONU

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Concacaf confirma las semifinales y el play-in de la Copa Centroamericana 2026

Las series se jugarán entre el 20 y el 29 de octubre y determinarán las dos plazas que faltan para la Copa de Campeones 2027, además de completar el cuadro que ya integran cuatro clasificados

La Concacaf confirma las semifinales y el play-in de la Copa Centroamericana 2026

Extienden seis meses la prisión preventiva contra sospechoso del asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam

El hombre de apellido Carvajal permanecerá detenido mientras continúa la investigación por el homicidio del exmilitar y crítico del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ocurrido en junio de 2025 en Costa Rica

Extienden seis meses la prisión preventiva contra sospechoso del asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam

Presidenta Laura Fernández viajará a Colombia: seguridad y narcotráfico son clave en su agenda

La mandataria costarricense se reunirá el martes en Barranquilla con el presidente Abelardo de la Espriella y llevará una agenda de cooperación e inteligencia, tras operativos contra cocaína que podrían empujar redes criminales a la región

Presidenta Laura Fernández viajará a Colombia: seguridad y narcotráfico son clave en su agenda

Los casos de dengue superan los 4,300 contagios y aumenta la transmisión de chikungunya en Costa Rica

Los datos del último informe sanitario confirman un alza generalizada de infecciones transmitidas por mosquitos en el país, mientras el personal médico mantiene la vigilancia activa en los cantones más afectados

Los casos de dengue superan los 4,300 contagios y aumenta la transmisión de chikungunya en Costa Rica

El exfutbolista Ronald Corrales de Costa Rica es vinculado con un secuestro ordenado por la banda de alias Pecho de Rata

Un video recuperado del celular de un presunto líder criminal muestra al exjugador del Limón FC participando en el rapto de Josué Aguilar Fonseca, quien lleva desaparecido desde el 26 de enero de 2025

El exfutbolista Ronald Corrales de Costa Rica es vinculado con un secuestro ordenado por la banda de alias Pecho de Rata

TECNO

Google lanza AlphaGenome Atlas: una IA gratuita que predice 9.000 millones de variantes de ADN humano

Google lanza AlphaGenome Atlas: una IA gratuita que predice 9.000 millones de variantes de ADN humano

Microsoft afirma que Windows 11 ya funciona más rápido y prepara nuevas mejoras

Mentor de Steam: así se pueden encontrar más de 100 juegos gratis

Lista de códigos de Free Fire para 19 y 20 de septiembre de 2026

Antes de comprar un iPhone 18 Pro o iPhone 18 Pro Max, revisa estas diferencias clave

ENTRETENIMIENTO

Terminó la secundaria con un préstamo de su madre como único horizonte y hoy está casado con Selena Gomez: la trayectoria de Benny Blanco

Terminó la secundaria con un préstamo de su madre como único horizonte y hoy está casado con Selena Gomez: la trayectoria de Benny Blanco

Kendall Jenner respondió con humor a las versiones de un romance con Cara Delevingne: “Nunca digas nunca”

Robert De Niro rompe en llanto durante una entrevista con Amy Poehler: el inesperado comentario que lo emocionó

John Turturro habló sobre la crianza sin fórmulas: “Ser padre es una experiencia que te hace humilde”

Octavia Spencer, tras ganar el Óscar por The Help: “Jugué a la mejor sirvienta que se ha escrito y por eso no necesito volver a hacerlo”

MUNDO

Arabia Saudita activó alertas aéreas en siete ciudades tras amenazas de ataques hutíes

Arabia Saudita activó alertas aéreas en siete ciudades tras amenazas de ataques hutíes

Corea del Norte rechazó la resolución del OIEA y dijo que su estatus nuclear es irreversible

Rusia adaptó un misil de entrenamiento para encabezar su ofensiva balística contra Ucrania: cómo funciona el RM48U

Pakistán prometió defender a Arabia Saudita tras los ataques de los rebeldes hutíes contra la ciudad de La Meca

Con inteligencia artificial y rayos X, científicos logran leer pergaminos carbonizados de casi 2000 años