Óscar “Conejo” Pérez se viste de héroe y salva a un niño de sufrir quemaduras graves en Pachuca

En la ceremonia de la Paralimpiada Nacional, el director del Instituto Hidalguense del Deporte actuó al ver que el menor, que ahora se encuentra bajo revisión médica, estaba envuelto en llamas. (FOTO: Sandra Perdomo/CUARTOSCURO.COM)

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Un acto de abanderamiento rumbo a la Paralimpiada Nacional se convirtió en una emergencia cuando las llamas alcanzaron la cabeza de un niño en Pachuca.

Desde el presídium, el histórico Óscar “Conejo” Pérez, advirtió el fuego, corrió hacia el menor y usó su chamarra para apagar el fuego.

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La delegación de Hidalgo se integra por 72 deportistas con discapacidad que competirán en 11 disciplinas de la Paralimpiada Nacional, con Julio Menchaca Salazar al frente de la ceremonia. (Instagram/ juliomenchaca_)

El exarquero de Pachuca, Cruz Azul y la Selección Mexicana acudió al evento como titular del Instituto Hidalguense del Deporte y salvó al niño, que fue llevado a un hospital y quedó fuera de peligro, aunque presentó quemaduras en el rostro, la frente y la cabeza.

Las llamas alcanzaron al menor durante la ceremonia de la Paralimpiada Nacional

La ceremonia se realizó en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, en Venta Prieta, Pachuca. El gobernador Julio Menchaca Salazar encabezó el acto en el que Hidalgo presentó a los deportistas que participarán en la Paralimpiada Nacional.

El programa incluyó una presentación cultural con una flauta ancestral que llevaba una llama encendida. Durante ese número, el fuego alcanzó la cabeza de un menor que se encontraba cerca del área de exhibición.

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El abanderamiento reunía a atletas , familias, entrenadores y autoridades estatales.

La delegación que acudió al evento estuvo conformada por 72 deportistas con discapacidad , quienes competirán en 11 disciplinas .

Las condiciones climáticas movieron las hojas de los discursos y afectaron el sonido de los micrófonos .

Antes de que ocurriera la emergencia, el acto enfrentó problemas por las ráfagas de viento que se registraron en la capital hidalguense.

Una persona intentó auxiliar al niño con una bandera cuando el fuego llegó a su cabeza.

Las llamas no se apagaron por completo, por lo que el exguardameta dejó el área de autoridades para intervenir directamente.

El exarquero de Pachuca, Cruz Azul y la Selección Mexicana acudió como titular del Instituto Hidalguense del Deporte y ayudó a controlar la emergencia. REUTERS/Eloisa Sanchez

El menor fue retirado del sitio después de que el fuego fuera apagado. Recibió atención médica por lesiones en la cara, la frente y la cabeza, mientras los asistentes permanecieron atentos al desarrollo de la emergencia.

El “Conejo” logró contener la emergencia con su chamarra

El “Conejo” se encontraba cerca del gobernador Julio Menchaca Salazar cuando advirtió que el fuego seguía sobre la cabeza del menor.

Detectó que el menor continuaba expuesto a las llamas.

Dejó el presídium donde se encontraba junto a autoridades estatales.

Se quitó la chamarra mientras corría hacia el área del incidente.

Cubrió al niño con la prenda para sofocar el fuego.

Permitió el traslado del menor al hospital para recibir atención médica.

Un acto de abanderamiento rumbo a la Paralimpiada Nacional se convirtió en una emergencia cuando las llamas alcanzaron la cabeza de un menor en Pachuca. (Instagram/ @juliomenchaca_)

Así, la intervención del director del INHIDE permitió controlar la emergencia antes de que el niño fuera retirado del lugar. Después del incidente, Menchaca reconoció la rapidez con la que Pérez acudió a auxiliarlo.

El exarquero pasó de Pachuca y el Tri a dirigir el deporte en Hidalgo

Óscar Pérez mantiene una relación directa con Hidalgo desde su etapa como futbolista:

Fue portero de Pachuca, Cruz Azul, Necaxa, Tigres, Jaguares y San Luis, además de representar a la Selección Mexicana .

El exarquero fue titular del Tri en el Mundial de Sudáfrica 2010 , bajo la dirección técnica de Javier Aguirre .

A los 37 años disputó los cuatro partidos de México en aquella Copa del Mundo , incluido el encuentro de octavos de final ante Argentina .

Actualmente dirige el Instituto Hidalguense del Deporte .

En semanas recientes pidió respaldo para Rafael Márquez en el nuevo proceso del Tri rumbo al Mundial de 2030.

El “Conejo” mantiene una relación directa con Hidalgo desde su etapa como futbolista en Pachuca. (Foto de archivo)

De esta manera, su trayectoria explica su presencia al frente del deporte estatal. El “Conejo” pasó de las canchas a una responsabilidad administrativa que lo mantiene cerca de atletas, entrenadores y competencias organizadas en Hidalgo.

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