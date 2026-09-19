Multas por invasión ilegal de carril aumentaron 34% en Costa Rica y conducta ya suma 81 muertes en carretera

La Policía de Tránsito impuso 1,513 multas por invasión ilegal de carril entre enero y agosto de 2026. Fuente: MOPT

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Las sanciones por invasión ilegal de carril aumentaron un 34% en Costa Rica durante los primeros ocho meses de 2026, de acuerdo con datos divulgados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Entre enero y agosto de este año, la Policía de Tránsito contabilizó 1,513 multas por esta conducta, mientras que en el mismo periodo de 2025 se habían registrado 1,132 sanciones.

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La diferencia representa 381 multas adicionales en comparación con el año anterior y confirma un aumento importante en una de las conductas que las autoridades consideran más peligrosas en carretera.

La infracción se produce cuando un conductor invade el carril contrario pese a existir una línea de barrera continua, una señalización que prohíbe realizar adelantamientos debido a las condiciones de la vía y al riesgo de una colisión frontal.

Además del riesgo para la seguridad vial, la conducta tiene una consecuencia económica considerable.

Según informó el MOPT, la multa asciende a ₡363,000 (USD 792) y el conductor acumula seis puntos en su licencia, debido a la gravedad de la infracción.

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La acumulación de esos puntos también tiene efectos sobre la renovación del permiso para conducir.

“Con esos puntos acumulados, la persona deberá llevar un curso de reeducación vial, y ganarlo, si desea renovar la licencia de conducir”, indicó el Ministerio.

El aumento de sanciones se produce en momentos en que la invasión de carril figura entre las principales causas de fallecimientos en las carreteras costarricenses.

Las sanciones aumentaron un 34% frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 1,132 casos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Segunda causa de muerte en carretera

De acuerdo con las cifras difundidas por el MOPT, la invasión de carril acumula 81 muertes, lo que la convierte en la segunda causa de fallecimientos en carretera dentro de los datos citados por la institución.

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Únicamente es superada por el abuso de velocidad, conducta a la que se atribuyen 146 decesos.

La diferencia entre ambas causas es de 65 muertes, pero las cifras colocan a la invasión de carril como uno de los principales riesgos asociados con la conducción en el país.

El peligro de esta maniobra radica especialmente en que puede provocar choques frontales, accidentes que suelen ocurrir a velocidades combinadas elevadas y que dejan poco margen de reacción a los conductores involucrados.

Una línea continua en la calzada indica precisamente que no debe cruzarse para efectuar un adelantamiento, generalmente porque existen curvas, cambios de rasante, visibilidad reducida u otras condiciones que hacen riesgoso circular temporalmente en el sentido contrario.

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Pese a ello, los registros de la Policía de Tránsito muestran que más de 1.500 conductores fueron sancionados en apenas ocho meses por incumplir esta restricción.

El abuso de velocidad, con 146 fallecimientos, se mantiene como la principal causa de muerte en carretera entre las citadas por las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se distribuyen las 1,513 multas entre enero y agosto, el promedio supera las seis sanciones diarias por invasión ilegal de carril.

El Ministerio cerró su mensaje con un llamado directo a los conductores para respetar las reglas de circulación y evitar decisiones que pongan en riesgo su vida y la de otras personas.

“Pórtese bien, es por su bien, nada cuesta”, expresó la institución quien ha reiterado el llamado en varias ocasiones a los conductores para evitar accidentes en carreteras.

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