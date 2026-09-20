Voraz incendio forestal afecta los cerros de Villa de Leyva: autoridades piden apoyo para contener las llamas

Así se ven las llamaradas alrededor de los cerros de Villa de Leyva, en Boyacá - crédito @oscarmrueda/X

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Más de siete horas, según ciudadanos y usuarios en redes sociales, es lo que lleva activo un incendio forestal en los cerros de Villa de Leyva, Boyacá, que no ha dejado de avanzar hacia el oriente del departamento.

Según reportes preliminares desde el municipio boyacense, la emergencia ha afectado zonas de pino y vegetación nativa, con una extensión inicial cercana a tres hectáreas.

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Personas presentes en el lugar alertaron sobre la magnitud de las llamas y solicitaron la intervención de organismos de socorro y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

De acuerdo con reportes iniciales, las llamas han sido visibles desde distintos puntos del municipio turístico, incluido el entorno del parque central.

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