Guatemala

El Gobierno de Guatemala remodela Comisaría de la PNC en Jutiapa y distribuye a nuevos agentes en comisarías del país

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala inauguró nuevas instalaciones en la Comisaría 21 de Jutiapa, con capacidad para 100 agentes, al tiempo que distribuyó a decenas de policías recién incorporados en distintas comisarías del territorio nacional

Un grupo de agentes de policía y personas de civil posan alineados frente a un edificio con banderas de Guatemala
La PNC inauguró en Jutiapa un anexo de la Comisaría 21 con capacidad para 100 policías para ampliar la presencia territorial y mejorar el descanso del personal (PNCdeGuatemala)
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La PNC inauguró en Jutiapa un anexo con capacidad para 100 policías y distribuyó nuevos agentes de su última promoción en comisarías de Guatemala, como parte de la estrategia gubernamental para ampliar la presencia territorial de la fuerza y mejorar las condiciones de descanso del personal.

La institución cuenta ahora con aproximadamente 46.500 policías para una población de 18.3 millones de habitantes, de acuerdo con cifras oficiales.

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Durante 2024 se incorporaron 2,431 agentes y en 2025 se sumaron otros 3,787, dentro del ritmo de expansión planteado por la actual administración.

El nuevo módulo de cuadras de la Comisaría 21 incluye áreas de descanso para hombres y mujeres, además de servicios básicos renovados para el personal asignado a la unidad. La ampliación busca ofrecer condiciones adecuadas a los agentes después de sus jornadas de servicio y antes de retomar las tareas de seguridad y atención ciudadana.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, encabezó la apertura junto con el director general de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo; el director general adjunto, Héctor González Prera; el gobernador departamental, Milton Sarceño, y mandos policiales de la región.

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Villeda sostuvo que los policías deben disponer de instalaciones adecuadas para recuperarse tras una jornada laboral y continuar con las operaciones en beneficio de la población jutiapaneca. La capacidad del anexo permitirá alojar a un centenar de efectivos en esa comisaría departamental.

Un grupo de agentes de policía y personas de civil posan alineados frente a un edificio con banderas de Guatemala
La PNC inauguró en Jutiapa un anexo de la Comisaría 21 con capacidad para 100 policías para ampliar la presencia territorial y mejorar el descanso del personal (PNCdeGuatemala)

Infraestructura policial en Jutiapa y refuerzos en otras comisarías

La obra se incorpora a otras intervenciones realizadas recientemente en Jutiapa. En agosto, el Ministerio de Gobernación habilitó un anexo de la Subestación 21-6-2 en San José Acatempa, en el kilómetro 87 de la carretera CA-1 Oriente, destinado a asistencia vial y atención ciudadana.

Esa instalación tiene espacio para 16 agentes. En noviembre de 2025, la cartera también abrió la Subestación 21-1-5 en la aldea El Ovejero, El Progreso, equipada para 22 policías, una autopatrulla y dos motocicletas.

La llegada de personal recién graduado tampoco se limitó a Jutiapa. La PNC asignó efectivos de la 58.ª promoción del Curso Básico a distintas comisarías del país para reforzar la cobertura en zonas definidas como prioritarias.

La Comisaría 13 recibió 38 agentes: 27 hombres y 11 mujeres, que reforzarán las acciones de seguridad, especialmente en San José Pinula. En Jalapa se incorporaron 40 policías, de los cuales 25 son hombres y 15 mujeres, con instrucciones orientadas a fortalecer la prevención del delito y la seguridad de la población.

Buena parte de los nuevos integrantes será destinada a comunidades del Altiplano, el Oriente y las fronteras guatemaltecas. El despliegue prioriza comisarías con mayores índices de violencia y presencia de estructuras criminales, donde los agentes tendrán tareas en patrullajes, carreteras, barrios y comunidades.

El ministro planteó que el fortalecimiento institucional no depende solo del número de integrantes, sino de la capacidad para dirigir operaciones, compartir información y sostener resultados sobre el terreno. Ante los nuevos policías, afirmó: “El ciudadano no vive de organigramas, el ciudadano vive de resultados”.

También definió la prevención como una intervención que ocurre “cuando todavía existe margen para cambiar el resultado”. Esa línea de trabajo acompañará la distribución de los agentes en las regiones seleccionadas.

La graduación de 3,098 agentes y la meta para 2027

Los refuerzos proceden de los 3.098 nuevos agentes graduados en la 58.ª promoción el 9 de septiembre, durante un acto encabezado por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en el estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 capitalina.

La promoción está integrada por 2.339 hombres y 759 mujeres provenientes de los 22 departamentos del país. Todos completaron más de 10 meses de formación con un pénsum renovado.

La ceremonia también incluyó a 114 oficiales segundos de policía, 48 subinspectores, 27 inspectores y una cohorte de especialización en prevención del delito. En total, certificó la formación o promoción de 3.287 elementos.

Boteo indicó que la institución acumula 9.316 agentes graduados desde el inicio de la actual administración. Además, hay una cohorte de 1.500 aspirantes en formación para integrar unidades especializadas.

Arévalo afirmó que la meta de incorporar 12.000 nuevos efectivos durante su período presidencial será superada en 2027. El mandatario recordó que, hace 17 años, Guatemala registraba 45 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, una tasa que, según dijo, se redujo a casi una tercera parte.

El presidente rindió homenaje a los 11 agentes de la PNC que murieron en cumplimiento del deber a inicios de este año.

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