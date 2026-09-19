Guatemala

Más de 3 mil guatemaltecos han retornado en septiembre: el acumulado anual llegó a 45 mil 615

Con 3 mil 394 llegadas contabilizadas en el mes, la entidad oficial ubicó a Huehuetenango al frente del listado departamental y detalló la composición etaria del flujo

Un grupo de hombres vistos de espaldas camina en fila sobre un patio pavimentado hacia un edificio
El Instituto Guatemalteco de Migración registró 3.394 guatemaltecos retornados desde Estados Unidos en los primeros 18 días de septiembre de 2026 y elevó el acumulado anual a 45.615 personas. (Migración Guate)
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El Instituto Guatemalteco de Migración registró 3,394 guatemaltecos retornados desde Estados Unidos durante los primeros 18 días de septiembre de 2026, con lo que el acumulado entre enero y ese mes ascendió a 45,615 personas. El flujo mantuvo niveles elevados tras los máximos alcanzados en julio y agosto, mientras Huehuetenango concentró más de cuatro de cada 10 retornados, según una publicación del Diario LaHora.

Julio fue el mes con más llegadas del año, con 7,035 personas, seguido por agosto, con 6,379. Ambos períodos reunieron casi el 30% de los retornos desde Estados Unidos contabilizados en los primeros nueve meses de 2026.

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La cifra de septiembre es parcial porque el reporte fue divulgado el 18 de ese mes y puede modificarse con las actualizaciones posteriores. Antes del aumento del tercer trimestre, mayo había registrado 5,058 casos; febrero, 4,914; marzo, 4,871; abril, 4,767; enero, 4,749; y junio, 4,448.

Las estadísticas que incluyen retornos tanto desde Estados Unidos como desde México muestran otro universo de medición. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto, esos dos países devolvieron a Guatemala 46,194 ciudadanos, frente a los 31,309 registrados en el mismo período de 2025: un aumento de 47.5%.

Un grupo de hombres vistos de espaldas camina en fila sobre un patio pavimentado hacia un edificio
El Instituto Guatemalteco de Migración registró 3.394 guatemaltecos retornados desde Estados Unidos en los primeros 18 días de septiembre de 2026 y elevó el acumulado anual a 45.615 personas. (Migración Guate)

Adultos, menores y familias dentro del flujo de retornos

Los adultos sumaron 41,001 de las 45,615 personas retornadas desde Estados Unidos, cerca de nueve de cada 10 casos. Los restantes 4,614 correspondieron a niños, niñas y adolescentes.

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Durante los primeros 18 días de septiembre regresaron 3,063 hombres adultos y 250 mujeres adultas. El registro incluyó además a 31 menores hombres y 31 menores mujeres que viajaban acompañados por familiares o responsables adultos.

Otros 19 menores retornaron sin acompañamiento: 16 hombres y tres mujeres. Su recepción requiere verificar la existencia de redes familiares, las condiciones de cuidado y los posibles riesgos que pueden enfrentar tras llegar al país.

El Instituto Guatemalteco de Migración identificó 426 unidades familiares integradas por 1,168 personas. Ese grupo estaba compuesto por 141 hombres adultos, 324 mujeres adultas, 388 niños y 315 niñas.

La información oficial incorporó además la pertenencia a comunidades lingüísticas de las personas retornadas. La comunidad K’iche’ concentró 5.585 casos, seguida por Q’eqchi’, con 2,876; Q’anjob’al, con 1,380; Kaqchikel, con 1,030; e Ixil, con 833.

El registro incluyó personas pertenecientes a las comunidades Achi’, Chuj, Akateko, Awakateko, Poqomam, Ch’orti’, Tz’utujil, Chalchiteko, Sipakapense, Sakapulteko, Tektiteko, Uspanteko, Mopán, Itza’, Garífuna y Xinca.

Dos personas vestidas con ropa deportiva gris bajan por una escalera amarilla de embarque
El Instituto Guatemalteco de Migración registró 3.394 guatemaltecos retornados desde Estados Unidos en los primeros 18 días de septiembre de 2026 y elevó el acumulado anual a 45.615 personas. (Migración Guate)

Huehuetenango reúne más de 19 mil retornados

El departamento de Huehuetenango encabezó la distribución territorial con 19.030 personas retornadas desde Estados Unidos. San Marcos ocupó el segundo lugar, con 6,051, y Quiché quedó tercero, con 5,049.

Quetzaltenango registró 3,191 retornados; Petén, 2,503; Guatemala, 2,491; y Alta Verapaz, 2,373. Las cifras de Huehuetenango, San Marcos y Quiché coinciden con los departamentos que ya figuraban entre los de mayor número de casos en las estadísticas de retornos desde Estados Unidos y México entre enero y agosto.

Otros departamentos superaron los mil casos: Chimaltenango, con 1,484; Suchitepéquez, con 1,449; Chiquimula, con 1,398; Jutiapa, con 1,299; Totonicapán, con 1,285; Baja Verapaz, con 1,223; Jalapa, con 1,137; Escuintla, con 1,130; y Sololá, con 1,024.

El Gobierno de Guatemala mantiene el Plan Retorno al Hogar, que articula servicios de empleo, capacitación, documentación, salud y educación para quienes regresan al país. La Agencia Guatemalteca de Noticias informó que el Centro de Atención y Registro atendió a 23.388 migrantes retornados entre enero y el 31 de agosto.

De esas personas, 1,785 ingresaron al mercado laboral, 1,296 recibieron capacitación y 155 obtuvieron certificaciones de competencias. Las instituciones participantes entregaron alimentos a 29,210 personas, incorporaron a 219 al sistema educativo y distribuyeron 20,769 tarjetas SIM con tiempo de aire.

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