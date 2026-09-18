Guatemala: El TSE fija en 18 millones 312 mil 373 habitantes la base demográfica para definir las corporaciones municipales de 2027

Una infografía del Tribunal Supremo Electoral explica cómo la proyección demográfica de 2026 definirá la integración de las corporaciones municipales en 340 municipios para 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala oficializó que 18.312.373 guatemaltecos serán la base demográfica para definir la cantidad de síndicos y concejales, titulares y suplentes, que integrarán las corporaciones municipales en las Elecciones Generales de 2027.

La cifra corresponde a la proyección de población de 2026, con corte al 30 de junio, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.

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La decisión reemplaza como referencia el XII Censo de Población efectuado en agosto de 2018, que había registrado 14.901.286 habitantes. El tribunal optó por la estimación más actualizada ante la falta de una norma que obligue a utilizar el último censo oficial.

La medida quedó establecida en el Acuerdo Número 327-2026, firmado el 7 de septiembre por la magistrada presidenta del TSE, Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, y publicado el viernes 18 de septiembre en el Diario de Centro América. La disposición entró en vigor de forma inmediata tras su publicación.

Elementos electorales y el mapa de Guatemala representan la resolución del Tribunal Supremo Electoral para las elecciones municipales de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La población como criterio para integrar cada corporación municipal

El Instituto Nacional de Estadística entregó al TSE los datos de habitantes de los 340 municipios del país, desagregados entre hombres y mujeres, luego de un requerimiento formal del órgano electoral. El Decreto Ley Número 3-85, que contiene la ley orgánica de la institución, le asigna la función de centralizar la distribución de estadísticas oficiales nacionales e internacionales.

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El artículo 206 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos determina la composición de cada corporación municipal según su población. Los municipios con más de 100 mil habitantes eligen tres síndicos y diez concejales titulares, además de un síndico y cuatro concejales suplentes.

Las localidades con entre 50 mil y 100 mil habitantes eligen dos síndicos y siete concejales titulares, junto con un síndico y tres concejales suplentes. En los municipios de entre 20 mil y 50 mil habitantes corresponden dos síndicos y cinco concejales titulares, más un síndico y dos concejales suplentes.

Los municipios con 20 mil habitantes o menos tendrán dos síndicos y cuatro concejales titulares, además de un síndico y dos concejales suplentes. La proyección oficial fijará, por lo tanto, la estructura de los gobiernos locales que surjan de los comicios de 2027.

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En el departamento de Guatemala, Villa Nueva figura como el municipio más poblado del registro parcial disponible, con 518.596 habitantes: 249.151 hombres y 269.445 mujeres. San Juan Sacatepéquez registra 297.376 habitantes y Villa Canales, 171.094.

El listado también incluye a Amatitlán, con 159.961 habitantes; San Miguel Petapa, con 158.631; Fraijanes, con 66.825; San Pedro Sacatepéquez, con 59.786; San Raymundo, con 39.387, y Chuarrancho, con 17.820.

El Progreso, Sacatepéquez y Chimaltenango en la proyección oficial

El departamento de El Progreso suma 200.433 habitantes distribuidos en ocho municipios. Guastatoya tiene 28.173; San Agustín Acasaguastlán, 57.319; Sanarate, 43.229; San Antonio La Paz, 23.281; El Jícaro, 13.564; Sansare, 13.940; Morazán, 12.800, y San Cristóbal Acasaguastlán, 8.127.

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Sacatepéquez concentra 426.324 habitantes en 16 municipios. Antigua Guatemala, la cabecera departamental, tiene 62.839 habitantes; Ciudad Vieja, 45.388, y Sumpango, 50.204.

Jocotenango registra 25.088 habitantes; Pastores, 20.943; Santiago Sacatepéquez, 39.763; San Lucas Sacatepéquez, 30.593; San Juan Alotenango, 29.737; Santa María de Jesús, 28.154, y Santa Lucía Milpas Altas, 18.753.

San Miguel Dueñas cuenta con 17.179 habitantes; Santo Domingo Xenacoj, con 16.166; San Antonio Aguas Calientes, con 14.131; Magdalena Milpas Altas, con 13.162; San Bartolomé Milpas Altas, con 9.214, y Santa Catarina Barahona, con 5.010.

Chimaltenango suma 808.669 habitantes en sus municipios. La cabecera departamental tiene 124.073 habitantes, Tecpán Guatemala alcanza 120.468 y San Martín Jilotepeque llega a 100.109.

Patzún registra 75.978 habitantes; San Juan Comalapa, 66.094; San José Poaquil, 35.727; Santa Apolonia, 24.808, y San Miguel Pochuta, 11.748. Además de las autoridades municipales, las Elecciones Generales de 2027 definirán la presidencia, la vicepresidencia, las diputaciones al Congreso y los escaños del Parlamento Centroamericano.

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