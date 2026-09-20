El dardo de Christian Martinoli al Gato Ortiz que vuelve a poner al América en la discusión

El silbante aseguró al VAR que la barrida de Rotondi a Israel Reyes demerito ser marcado como penalti. (Mexsport)

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Christian Martinoli Curi, uno de los mejores narradores de futbol que ha tenido México en la Primera División, grabó un video desde el aeropuerto junto al Doctor, Luis García Postigo, Luis Roberto Alves Zague y Marco Antonio El Gato Ortiz, a quien presentó como “leyenda americanista” y “máximo ganador de trofeos”.

La ironía de Martinoli hizo reír al árbitro mexicano que después de dos años se le ha vinculado con el Club de Futbol América, con relación a tomar ciertas decisiones polémicas en la cancha que terminaron por beneficiar a las Águilas.

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El caso más sonado es, sin duda, el penalti de la final del Clausura 2024 entre el Club América y la Máquina de Cruz Azul en el estadio Azteca. El Gato Ortiz pitó una falta de Rodolfo Rotondi sobre Israel Reyes y al ver la repetición parece que el argentino se barre limpiamente.

Pese a que el silbante revisó la jugada en el Video Assistant Referee (VAR), determinó tiro penal para el Club América. El mexicano, Henry Martín, no desaprovechó el que, para muchos, significó un regalo del Gato Ortiz para ver campeón a los de Coapa.

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Al mencionar al equipo de América, escuadra que este sábado jugará el Clásico Nacional frente a las Chivas de Guadalajara, el exjugador, Luis Roberto Alves Zague, salió en defensa de Marco Antonio Ortiz y sostuvo que su decisión fue correcta y en ningún momento existió polémica para el título de los Azulcremas.

El Gato Ortíz corre al punto penal para marcar la falta de Rotondi sobre Reyes. (Mexsport)

“Y aquellos que siguen diciendo que no fue penal, penal clarísimo. No hay duda”, sentenció. “¿Cuál de todos?“, preguntó Christian Martinoli, ”Ese, de los de la Máquina (de Cruz Azul), que siguen quejándose. Clarísimo, clárisimo“, señaló Roberto Alves Zague.

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Para su mala suerte, la conversación sobre el Gato Ortiz aumentó en el siguiente campeonato Apertura 2024. Club América y Cruz Azul volvieron a encontrarse en una eliminatoria, y otra pena máxima a favor de las Águilas provocó reclamos de la afición cementera.

El Gato defiende las decisiones que favorecen al Club América

El Gato no se deja intimidar por los reclamos del Cruz Azul. Foto: AP

Marco Antonio Ortiz ya había hablado de los penales que ha marcado a favor del Club de Futbol América. En enero de 2025, el colegiado mantuvo que tanto la jugada de la final del Clausura 2024 como otra acción ante Cruz Azul eran faltas que debían sancionarse.

“Era penal para el América, los dos que se han marcado”, dijo El Gato Ortiz en el podcast DO2 & MEDIA. En aquella intervención, el árbitro pidió a los seguidores celestes buscar “otro pretexto” para explicar las derrotas ante los Cremas.

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Lo que más llamó la atención del público, principalmente de Cruz Azul, es que, al finalizar el certamen Clausura 2024, la Liga Mx entregó a Marco Antonio Ortiz el trofeo a mejor árbitro central del torneo. El premio consistió en un silbato gigante de color dorado con una placa que lleva su nombre.

El trencilla ha rechazado que exista algún tipo de ayuda hacia el Club América y pese a eso, admitió en el encuentro con Martinoli, García y Zague que el tema de las Águilas se ha convertido en “una losa muy pesada” durante su participación en la Liga Mx.

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“Ya ha sido una, una losa muy pesada. Ya dos años, han pasado dos años y no se les olvida”, indicó el Gato Ortiz. Aparte de los penales del Club América contra Cruz Azul, otros antecedentes del árbitro regio ocurren en el Apertura 2025 después de marcar dos máximos castigos a favor de los emplumados en un partido contra Atlas FC.

Ese registro se convirtió en otro argumento para quienes cuestionan las actuaciones de Marco Antonio Ortiz y alimentó los comentarios de narradores, analistas y usuarios de redes sociales que presentan al Gato como un personaje recurrente en las polémicas del balompié mexicano.

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¿Cuál es su pronóstico para el Clásico Nacional América vs Chivas?

Christian Martinoli también quiso saber del Gato Ortiz cuál será el marcador de esta noche en el Clásico de Clásico entre América y Chivas. El silbante no quiso dar un resultado para no causar más controversia y mejor se salió por la tangente al decir que “el arbitraje va a ganar, el arbitraje lo hará perfecto, lo va hacer muy bien”.

El partido está programado para este sábado 19 de septiembre desde el estadio Azteca y contará con una asistencia estimada de más de 88,000 almas al ser el partido de la jornada 9 del campeonato Apertura 2026 de la Liga Mx.

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Marco Antonio Ortiz no estará presente en el Coloso de Santa Úrsula. Víctor Alfonso Cáceres es el árbitro designado para el Clásico Nacional. El Gato impartió justicia el viernes 18 de septiembre en el FC Juárez vs Tigres UANL.