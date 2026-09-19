México

Monterrey vs Cruz Azul: Sigue EN VIVO el partido de la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de Liga Mx

Rayados recibe en el Gigante de Acero al conjunto cementero: se enfrentan tras afrontar el Clásico Regio y Clásico Joven

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Un escudo azul y blanco con una letra M a la izquierda y el emblema circular del Cruz Azul a la derecha.
Rayados y Cruz Azul se meten al Gigante de Acero este sábado por la fecha 9 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Club de Futbol Monterrey recibirá al campeón Cruz Azul este sábado 19 de septiembre en el estadio BBVA, también conocido como el Gigante de Acero por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx.

Los Rayados de Matías Almeyda buscan recuperar el paso de triunfos y espectáculo después del empate sin goles en el Clásico Regio ante los Tigres UANL.

En cambio, Cruz Azul llega con impulso a la Sultana del Norte, luego de vencer 4-3 al Club de Futbol América en el Clásico Joven y con ventaja en los antecedentes recientes: gana los dos últimos duelos directos por 2-0.

El factor local será la principal carta del equipo de Matías Almeyda ante la Máquina Cementera en su afán de recuperar lugares que lo tengan en la pelea por la parte alta.

El partido está programado para las 19:00 horas, (tiempo del centro de México) del día de hoy.

21:00 hsHoy

¿Cuántos puntos suma cada equipo?

La Máquina de Cruz Azul ocupa la cuarta posición general con 15 unidades, fruto de cinco victorias y tres derrotas. Por su parte, Monterrey se encuentra en duodécimo lugar, fuera de puestos de Liguilla con 10 unidades, producto de tres triunfos, un empate y tres reveses.

20:27 hsHoy

¿A qué hora se jugará el partido, Monterrey vs Cruz Azul?

El partido de este sábado 19 de septiembre está programado para las 19:00 horas, (tiempo del centro de la República Mexicana).

20:26 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido Rayados vs Cruz Azul

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