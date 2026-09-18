Mariana Ochoa ya prepara concierto al salir de La Casa de los Famosos México: fecha y dónde será

La cantante, integrante histórica de OV7, atraviesa uno de los momentos de mayor exposición mediática de los últimos años entre el reality show y su carrera como solista. (Composición fotográfica/ Ocesa/ViX)

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Mariana Ochoa prepara un concierto en la Ciudad de México con su gira “Amiga Tour”, en paralelo a su participación en La Casa de los Famosos México 2026.

La cantante, integrante histórica de OV7, atraviesa uno de los momentos de mayor exposición mediática de los últimos años entre el reality show y su carrera como solista.

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El contenido constituye un anuncio promocional de la confirmación de su participación en el programa de telerrealidad La Casa de los Famosos México. (Redes sociales)

Fecha, sede y precios del concierto en la capital

El show está programado para el sábado 17 de octubre a las 21.30 horas en el recinto La Maraka, ubicado en la calle Mitla 410, colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

Según la descripción oficial del evento, se trata de una propuesta mitad pop, mitad regional, con músicos en vivo, bailarines y artistas invitados. La producción adelantó que durante la presentación habrá lanzamientos musicales y se interpretarán canciones que marcaron la trayectoria de la artista.

Los boletos se comercializan a través de Ticketmaster México desde abril, con precios que van desde 510 pesos en la zona de vista parcial hasta mil 980 pesos en la sección Oro. Las categorías intermedias incluyen VIP a mil 560 pesos, Preferente a mil 250 pesos y General a mil 30 pesos, mientras que la zona PA VIP se ubica en 925 pesos.

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De la eliminación al liderazgo en La Casa de los Famosos

Su reingreso generó controversia porque, durante su estancia fuera de la casa principal, tuvo acceso a información del exterior. La producción le advirtió en vivo: “Mariana, por favor, tú sabes que no puedes hablar absolutamente nada del exterior” (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México arrancó el 26 de julio con 18 habitantes. Ochoa fue la primera eliminada del programa apenas una semana después, el 2 de agosto, tras quedar enfrentada a Luis Chaparro en la silla giratoria.

La conductora Galilea Montijo anunció la salida con la frase: “Quien se va de la casa eres tú. Eres tú, Mariana”. Sin embargo, la cantante regresó a la competencia el 11 de agosto por decisión del público, luego de permanecer en la dinámica de El Exilio.

Su reingreso generó controversia porque, durante su estancia fuera de la casa principal, tuvo acceso a información del exterior. La producción le advirtió en vivo: “Mariana, por favor, tú sabes que no puedes hablar absolutamente nada del exterior”, después de que la cantante insinuara ante Ximena Herrera detalles sobre el papel de Fede Vigevani en el juego.

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El episodio se dio cuando Herrera mencionó que el youtuber la había posicionado en una nominación, a lo que Ochoa respondió: “Ese posicionamiento fue por indicación de La Jefa”. La producción resguardó a ambas participantes durante 48 horas mientras el público decidía quién volvía a la competencia.

El 15 de septiembre, Ochoa se convirtió en la última líder de la temporada al imponerse a Gema Garoa y Ese Pérez en la prueba “Carrito ganador”. La producción confirmó que se trató de la última prueba de liderazgo del formato, por lo que ese rol tendrá un peso especial en el cierre de la competencia, prevista para el 4 de octubre.

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Más de tres décadas de carrera junto a OV7

El regreso se produjo en 2010, inicialmente planeado para 30 conciertos que terminaron por extenderse durante 14 años, según relató la propia Ochoa durante una charla con Ernesto Laguardia dentro de la casa. Crédito: Omar Martínez/Infobae México

Ochoa formó parte de OV7 desde la infancia y acompañó al grupo a lo largo de distintas etapas artísticas. La agrupación tuvo una primera despedida en 2003, año en que la cantante comenzó a trabajar en telenovelas.

El regreso se produjo en 2010, inicialmente planeado para 30 conciertos que terminaron por extenderse durante 14 años, según relató la propia Ochoa durante una charla con Ernesto Laguardia dentro de la casa. “Regresamos en 2010, que íbamos a regresar por 30 conciertos y la gente es que no nos dejó, y sacamos un disco y seguimos 14 años juntos. Del 2010 al 2023, 13 años”, explicó.

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La cantante también relató que, cuando ella y Lidia Ávila se embarazaron, el grupo se quedó sin manager y sin disquera, momento en el que Ari Borovoy se ofreció a representarlos desde su oficina.(La Casa de los Famosos México)

La cantante también relató que, cuando ella y Lidia Ávila se embarazaron, el grupo se quedó sin manager y sin disquera, momento en el que Ari Borovoy se ofreció a representarlos desde su oficina. Según Ochoa, con el tiempo comenzaron a surgir problemas de pagos que derivaron en desacuerdos con la administración del proyecto.

“Intentamos hablar con ellos, nos cancelaban citas. Total, que ya iba para seis meses que no nos podíamos sentar con ellos hasta que tuvimos que meter abogado”, contó la cantante sobre el conflicto que, según su versión, terminó por romper la relación de trabajo. La agrupación completa participó en la gira de los 30 años y en el concierto de despedida realizado en diciembre de 2023.

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Mariana Ochoa - (ViX)

Las tensiones con Aldo Rendón dentro del reality

La tensión se mantuvo durante semanas, hasta que el 29 de agosto Ochoa confrontó públicamente a Rendón dentro de la transmisión 24/7 del programa. “La verdad ya me quiero ir porque estarte aguantando es tan difícil”, expresó la cantante, quien añadió: “Ya me colmaron mi paciencia”. (Captura de pantalla ViX)

Desde el ingreso a la casa, Ochoa mantuvo un conflicto con el estilista Aldo Rendón, quien había trabajado en el vestuario de OV7 años atrás. Al ser consultado por la cantante sobre esa experiencia, Rendón respondió: “Sí, hace mil años. De ahí fue donde dije: ‘odio a los OV7 y a Mariana Ochoa no la soporto’”.

La tensión se mantuvo durante semanas, hasta que el 29 de agosto Ochoa confrontó públicamente a Rendón dentro de la transmisión 24/7 del programa. “La verdad ya me quiero ir porque estarte aguantando es tan difícil”, expresó la cantante, quien añadió: “Ya me colmaron mi paciencia”.

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En redes sociales circuló una teoría, atribuida a señalamientos de la periodista Ana María Alvarado, sobre un supuesto pacto entre Rendón y Borovoy para desacreditar a Ochoa dentro del reality. Ni Borovoy ni Rendón confirmaron la existencia de dicho acuerdo. Rendón abandonó la competencia el primero de septiembre por problemas de salud.

La disputa por la marca OV7 con Ari Borovoy

Tras la gira de aniversario, algunos miembros del grupo continuaron participando en presentaciones conjuntas relacionadas con el 90’s Pop Tour, mientras que Ochoa, Ávila y Óscar Schwebel quedaron fuera de determinadas fechas. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

El origen de buena parte de estos conflictos se remonta a marzo de 2026, cuando Ochoa y Borovoy se enfrentaron públicamente por los derechos de marca de OV7 en la gira 90’s Pop Tour: El Antro. Borovoy acusó a varios integrantes, incluida Ochoa, de traición.

Tras la gira de aniversario, algunos miembros del grupo continuaron participando en presentaciones conjuntas relacionadas con el 90’s Pop Tour, mientras que Ochoa, Ávila y Óscar Schwebel quedaron fuera de determinadas fechas. Esa ausencia alimentó versiones en redes sociales sobre una supuesta expulsión formal de la cantante, algo que no ha sido confirmado por ninguna de las partes involucradas.

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Al ser consultada por los medios sobre las críticas de Rendón, Ochoa declaró que no conocía al estilista ni estaba al tanto de los comentarios que había hecho sobre ella en el pasado. La cantante también calificó a Rendón de “hipócrita” tras enterarse, fuera del programa, de las declaraciones que este había hecho en su contra.