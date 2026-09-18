IMSS- Bienestar opera con recursos: Sheinbaum defiende a coordinador estatal en Veracruz tras dichos ante falta de insumos

Roberto Ramos Alor enfrenta críticas tras responder a residentes que reclamaban medicamentos y materiales necesarios para atender a pacientes.

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La presidenta Claudia Sheinbaum defendió a Roberto Ramos Alo, coordinador estatal del IMSS Bienestar en Veracruz, luego de que dijera que ante la falta de insumos en el hospital, los residentes médicos mejor “no operen”.

“Puede ser una declaración desafortunada de él, pero a lo mejor está funcionando muy bien todo y, en todo caso, pues a eso hay un llamado de atención”, comentó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina de este 18 de septiembre, realizada desde Guanajuato.

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La mandataria sostuvo que IMSS-Bienestar está funcionando y planteó que la actuación de su coordinador estatal en Veracruz debe analizarse de manera integral, tras sus dichos ante una petición de material.

Sheinbaum indicó que los videos difundidos sobre el funcionario veracruzano deberán ser revisados por el director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, antes de decidir si se requiere un cambio en la coordinación estatal.

Exigen renuncia de coordinador del IMSS-Bienestar en Veracruz por decir “¡no opere!” a médicos que reclamaban insumos.

IMSS-Bienestar será evaluado por indicadores de atención

La presidenta explicó que el modelo opera en 24 entidades de la República mediante una estructura encabezada por la dirección general, coordinaciones estatales y regionales, además de responsables de centros de salud y hospitales.

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Sheinbaum afirmó que el desempeño del sistema no debe determinarse únicamente por un video o una declaración, sino por los resultados de la atención médica y la disponibilidad de recursos en las unidades.

“Está funcionando el IMSS-Bienestar. ¿Cómo sabemos que funciona el IMSS-Bienestar? Por cómo ha aumentado el número de consultas de años anteriores, que no había IMSS-Bienestar, a ahora que sí hay IMSS-Bienestar”, expuso.

La mandataria también mencionó el aumento en cirugías, atenciones en quirófanos, médicos, enfermeras y personal de salud como parámetros para evaluar el servicio. Añadió que se revisa diariamente la cantidad y el tipo de medicamentos que llegan a las instalaciones.

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“Todo eso son indicadores que nosotros estamos midiendo todos los días y eso nos revela que está funcionando mejor que lo que funcionaba antes”, afirmó. Sheinbaum reconoció que persisten retos en el sistema de salud, aunque aseguró que hay avances en Veracruz y en las entidades donde opera IMSS-Bienestar.