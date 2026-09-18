El Senado boliviano creó una comisión para investigar denuncias contra Fernando Cerimedo

La defensa de Fernando Cerimedo pidió un contrainterrogatorio y la Fiscalía incorporó al expediente el testimonio y el celular entregado por Nadia Beller (REUTERS/Ipa Ibanez)

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El Senado de Bolivia creó una comisión para investigar las denuncias por presuntos actos irregulares vinculados con el consultor político argentino Fernando Cerimedo, quien permanece detenido preventivamente mientras enfrenta procesos por tentativa de feminicidio, violencia familiar o doméstica y presunto enriquecimiento ilícito.

La nueva instancia legislativa deberá revisar posibles responsabilidades administrativas y penales que pudieran surgir de hechos atribuidos a Cerimedo dentro de la administración pública. El senador opositor Leonardo Roca explicó que el grupo buscará establecer si existieron conductas dolosas y qué alcance tuvieron las denuncias que rodearon al consultor.

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La comisión quedó integrada por Paola López y Marcelino Flores, del oficialista Partido Demócrata Cristiano; José Sánchez y Roca, de Alianza Libre; y Eliana Acosta junto con Marcelo Cardona, de Unidad. Los legisladores contarán con un plazo de 90 días para elaborar sus conclusiones.

Parte de la investigación parlamentaria se concentrará en las publicaciones de Nadia Beller, abogada, operadora política y ex pareja de Cerimedo. Beller difundió en sus redes sociales acusaciones contra el consultor, en las que vinculó su situación personal con presuntos manejos irregulares de asuntos públicos.

La abogada declaró ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz en calidad de testigo dentro de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito. La declaración se extendió durante unas tres horas y se realizó bajo un operativo de seguridad. Su abogado, Jerjes Justiniano, indicó que la Fiscalía le formuló cerca de un centenar de preguntas, respondidas durante el acto.

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Beller recordó que el ataque armado que denunció ocurrió el 17 de agosto en Santa Cruz. En un mensaje público, afirmó que Cerimedo intentó impedir que hablara sobre hechos que, según su acusación, involucraron corrupción y decisiones vinculadas con el poder público. También denunció una campaña de revictimización después de los hechos.

La investigación parlamentaria incluirá las publicaciones de Nadia Beller sobre presuntos manejos irregulares de asuntos públicos atribuidos a Fernando Cerimedo

Fernando Cerimedo quedó detenido en Bolivia desde el 18 de agosto. La Fiscalía abrió una investigación por tentativa de feminicidio contra Beller, a raíz de los hechos denunciados en Santa Cruz, y dispuso su detención preventiva.

El Ministerio Público formalizó hoy además una imputación por violencia familiar o doméstica, bajo los alcances de la Ley 348. El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, informó que la causa surgió de un informe de la Policía Boliviana, que incluyó declaraciones de Cerimedo y de la presunta víctima, además de otras diligencias.

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La Fiscalía solicitó que Cerimedo permanezca detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro, en La Paz, donde ya cumplía reclusión por otra causa. Un juez deberá definir la medida cautelar en una audiencia posterior, luego de escuchar los argumentos de los fiscales y de la defensa.

El consultor también quedó investigado por presunto enriquecimiento ilícito, causa que posteriormente incorporó el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Por ese expediente fue trasladado desde un penal de Santa Cruz a Chonchocoro, en el altiplano boliviano.

(Con información de EFE)