Colombia

Caricaturistas de 52 países exponen en Bogotá su visión de la guerra en “La paz sin palabras”

Un centenar de artistas de 52 países retrató el conflicto armado y sus consecuencias en 150 obras que se encuentran en exhibición hasta el 26 de septiembre de 2026 en el colegio Gimnasio Moderno

La exposición "La paz sin palabras" reúne en Bogotá a 100 artistas con caricaturas sobre el conflicto armado - crédito EFE
La exposición "La paz sin palabras" reúne en Bogotá a 100 artistas con caricaturas sobre el conflicto armado - crédito EFE
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Palomas heridas, chupos como blancos de tiro y escenarios de guerra conforman el repertorio visual de “La paz sin palabras”, el primer salón internacional de caricaturas que reúne en Bogotá el trabajo de cien artistas sobre el conflicto armado.

La muestra, instalada en el colegio Gimnasio Moderno, norte de la ciudad, exhibe 150 obras seleccionadas entre cerca de 400 propuestas enviadas desde 52 países. Entre ellas sobresale “Estampilla de la paz 2016-2026”, pieza del caricaturista Chócolo que representa una paloma con una cicatriz que riega un olivo. La imagen cuestiona el estado actual del acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno de Colombia y la extinta guerrilla de las Farc.

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“Una paloma muy golpeada, para reflejar cómo es tratada la paz en este país”, explicó Chócolo, caricaturista de El Espectador en declaraciones para EFE, y organizó la muestra junto a la Fundación Espiral Vital como homenaje al humorista gráfico colombiano José Alberto Martínez, conocido como Betto.

La muestra exhibe 150 obras seleccionadas entre cerca de 400 propuestas enviadas desde 52 países - crédito EFE
La muestra exhibe 150 obras seleccionadas entre cerca de 400 propuestas enviadas desde 52 países - crédito EFE

El primer premio recayó en una obra sin título del ucraniano Vladimir Kazanevsky, que aborda con ironía la infidelidad matrimonial a través de un gallo enfadado, una gallina y un pollito recién nacido que sostiene una rama de olivo. El jurado, integrado por el escritor Joe Broderick, la caricaturista Cecilia Ramos (conocida como “La Ché”) y el editor de humor gráfico Fabio Cardona, distinguió también “Run Away”, del artista chino Qi Jingyan, y “The Future of War Children”, de la iraní Marzieh Khabnizadeh Abyaneh.

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El resto de la selección incluye trabajos de creadores iraníes, chinos, rusos y serbios que abordan distintas caras del conflicto mediante calaveras, tanques o carritos de bebé entre escombros.

Vladdo participa en la muestra con una obra centrada en la infancia afectada por la guerra y defendió la caricatura como herramienta para crear conciencia - crédito EFE
Vladdo participa en la muestra con una obra centrada en la infancia afectada por la guerra y defendió la caricatura como herramienta para crear conciencia - crédito EFE

Entre los expositores figura el colombiano Vladimir Flórez, conocido como Vladdo, quien cumple cuatro décadas de trayectoria y centra buena parte de su obra en la infancia afectada por la guerra, con referencias a los bombardeos del Ejército de Israel sobre la Franja de Gaza. Flórez atravesó recientemente una controversia luego de publicar una caricatura que mostraba a Abelardo de la Espriella caminar entre cadáveres, en alusión a una escena protagonizada por el presidente colombiano tras una operación militar. Noticias RCN canceló su contrato tras la publicación.

Para Flórez, la caricatura funciona como “una herramienta para tratar de crear conciencia, para un poquito sacudir a la gente y decirle: mire, esto está pasando”.

La directora de la Fundación Espiral Vital, Hanna Cuenca, coincide con ese propósito y señala que el salón busca “fomentar el pensamiento crítico y pensar cómo se ve la paz en los diferentes países”. Según Cuenca, “no es necesario ser de algún país para tener esa sensibilidad frente a lo que sucede en el mundo”.

La exposición se exhibe del 16 al 26 de septiembre en el Gimnasio Moderno de Bogotá - crédito EFE
La exposición se exhibe del 16 al 26 de septiembre en el Gimnasio Moderno de Bogotá - crédito EFE

La funcionaria destacó además que la exposición contiene más obras sobre el conflicto que sobre su ausencia, ya que “para hablar de paz parece que lo que más nos toca es la guerra”.

La convocatoria reunió 45 caricaturas de Irán, además de trabajos procedentes de Ucrania, Serbia, Fiyi, Países Bajos, Francia, Italia y España. El programa incluye también un espacio de diálogo titulado “Paz, opinión y ciudadanías”, centrado en el papel de la caricatura en la participación ciudadana y la construcción de paz.

Las fechas de la muestra coinciden con el Día Internacional de la Paz, conmemoración establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1981 y observada por primera vez en 1982. Desde 2001, la efeméride tiene fecha fija el 21 de septiembre y busca fortalecer los ideales de paz entre las naciones a través de un llamado global al cese de hostilidades. Las 150 piezas seleccionadas permanecerán en exhibición del 16 al 26 de septiembre en el Gimnasio Moderno de Bogotá.

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