El Niño podría costarle hasta $400 millones al Canal de Panamá

El Canal estima que 1.265 buques de alto calado menos transitarían en el año fiscal 2027 frente a 2025. Cortesía

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El Canal de Panamá podría dejar de recibir entre $200 millones y $400 millones durante el año fiscal 2027 si la menor disponibilidad de agua obliga a mantener restricciones a los buques.

La estimación fue presentada en la reunión mensual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), donde funcionarios de la vía explicaron cómo El Niño afecta las lluvias, los tránsitos y los ingresos.

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David Alberto Seda Reyes, contralor financiero de la Vicepresidencia de Finanzas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), expuso esa proyección como un escenario sujeto a la evolución de las precipitaciones. Para 2027, la entidad estima 10.750 tránsitos de alto calado, 1.265 menos que en 2025, año utilizado como referencia porque el ejercicio fiscal de 2026 aún no había cerrado.

La previsión también contempla 32 millones de toneladas menos de carga, una reducción del 7 % frente a 2025. Seda calculó que el menor volumen podría restar entre $300 millones y $600 millones en ingresos, aunque las subastas de cupos y otros efectos de precio aportarían entre $75 millones y $200 millones. El resultado dependerá, entre otros factores, de la reacción de las navieras.

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La experiencia de la sequía de 2024 explica la cautela. Ese año, el Canal perdió 2.700 tránsitos de alto calado y 88 millones de toneladas. Seda estimó en $827 millones los ingresos que dejó de generar por volumen, pero mayores peajes y pagos por subastas compensaron esa caída y permitieron cerrar con una variación neta positiva de $33 millones.

Entre mayo y agosto, las lluvias en la cuenca canalera estuvieron por debajo del promedio. REUTERS/Daniel Becerril

El funcionario advirtió que no espera una reacción idéntica del mercado ante otro período de restricciones. En 2024, las navieras afrontaron una reducción de cupos para la que muchas no estaban preparadas y algunas pagaron sumas elevadas por transitar. Ahora pueden modificar con anticipación sus itinerarios, en lugar de competir de la misma manera por cada espacio disponible.

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Erick Córdoba, de la División de Hidrometeorología de la ACP, explicó que las lluvias en la cuenca estuvieron por debajo del promedio de mayo a agosto. Septiembre registraba precipitaciones ligeramente superiores a lo habitual al momento de su presentación, pero señaló que ese repunte no permite anticipar el comportamiento de octubre y noviembre, meses decisivos para almacenar agua.

Según Córdoba, los modelos prevén que El Niño continúe intensificándose en los próximos meses. Consideró probable que las lluvias de octubre y noviembre no superen el promedio y que la estación seca comience antes de lo acostumbrado. Se trata de una previsión meteorológica, cuyo efecto final dependerá del agua que llegue a los embalses.

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El especialista aclaró que la lluvia observada en la ciudad de Panamá no refleja necesariamente lo que ocurre en la cuenca canalera. Si precipita fuera de sus límites, esa agua no llega a los lagos utilizados por la vía. Por eso, unos días lluviosos en la capital pueden coincidir con aportes insuficientes para la operación de las esclusas.

David Sedda, contralor financiero de la Vicepresidencia de Finanzas del Canal de Panamá, advirtió que El Niño podría reducir entre $225 millones y $400 millones los ingresos netos de la vía en el año fiscal 2027. Cortesía Apede

La ACP ya había empezado a ahorrar agua antes de esta reunión. Córdoba indicó que las medidas operativas permitieron reducir en más del 40 % el consumo destinado al tránsito de buques, desde unos diez millones de metros cúbicos diarios hasta una cifra cercana a cinco o seis millones. Conservar reservas ahora busca sostener las operaciones durante la próxima estación seca.

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Entre las medidas figuran el uso coordinado de cámaras de esclusas, las tinas de reutilización de agua y el paso simultáneo de embarcaciones pequeñas cuando es posible. La utilización de las tinas está limitada por la vigilancia de la intrusión salina. Córdoba añadió que se suspendió la generación hidroeléctrica en Gatún para reservar agua.

Las restricciones ya afectan la capacidad ofrecida a las navieras. El calado máximo de los buques neopanamax bajó de 50 a 48 pies, mientras el límite de tránsitos diarios pasó de 34, anunciado a comienzos de septiembre, a 32 desde mediados de mes. Un menor calado puede obligar a transportar menos carga en cada viaje.

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El impacto es especialmente sensible en el canal ampliado. Seda explicó que los tránsitos neopanamax aportan entre el 55 % y el 60 % de las utilidades de la vía. Para ofrecerles un calado de 50 pies se necesita un nivel más alto en el lago Gatún que el requerido por los panamax, de modo que son más sensibles a la caída del embalse.

Erick Córdoba, gerente de la División de Hidrometeorología del Canal de Panamá, explicó que entre mayo y agosto las lluvias estuvieron un 34% por debajo del promedio histórico, mientras que los aportes de agua a la cuenca disminuyeron un 44%. Cortesía Apede

Las restricciones también tienen un costo para los clientes. Seda presentó rutas alternativas que añadirían entre cinco y catorce días de navegación, según el origen y destino del buque. En sus ejemplos, el gasto adicional para un portacontenedores oscilaría entre $407.000 y $796.000 por viaje, sin incluir seguros ni posibles efectos sobre los compromisos de entrega.

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Por esa razón, el funcionario insistió en la confiabilidad de la ruta panameña. Las navieras planifican sus servicios con anticipación y necesitan saber si podrán obtener un cupo y cuánta carga podrán transportar. Si las restricciones se vuelven recurrentes, esas decisiones podrían favorecer otros trayectos incluso cuando navegar por Panamá represente menos días en condiciones normales.

Como respuesta de largo plazo, la ACP impulsa el proyecto hídrico de río Indio. Seda indicó que las inversiones nuevas previstas para el año fiscal 2027 suman $341,3 millones, de los cuales $82 millones corresponden a esa iniciativa. El costo total estimado del proyecto es de $1.500 millones e incluye compensaciones, tierras y obras.

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Alberto López Tom, presidente de Apede, pidió al Gobierno explicar con anticipación qué medidas tomará ante El Niño, cuánto costarán y dónde se aplicarán. También reclamó transparencia y participación del sector privado y los productores en las decisiones. Cortesía Apede

El presidente de Apede, Alberto López Tom, pidió preparación ante los posibles efectos económicos y ambientales de El Niño, que alcanzan tanto al interior del país como a su plataforma logística. También reclamó que, frente a la emergencia declarada, el Gobierno informe con anticipación qué medidas adoptará, cuánto costarán y a dónde se dirigirán, con participación de los sectores productivos.

Apede conformó un equipo multidisciplinario para seguir la evolución de El Niño y evaluar sus posibles efectos en Panamá. El grupo reúne especialistas en ambiente, finanzas, energía y agricultura, y dará seguimiento al abastecimiento de agua, los costos energéticos y la producción de alimentos para plantear medidas de prevención en los sectores más vulnerables.