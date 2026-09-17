Lula eleva un 15% la principal ayuda social mientras Flávio Bolsonaro lleva su campaña al corazón del nordeste petista

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), asiste a un mitin de campaña en Brasilia, Brasil, el 16 de septiembre de 2026. REUTERS/Adriano Machado

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este jueves en el Palacio de Planalto, en Brasilia, un decreto que aumenta un 15% el monto mínimo del Bolsa Família, el programa de transferencia de renta de su Gobierno. La medida llega a menos de tres semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, fijada para el 4 de octubre, en las que Lula busca un cuarto mandato.

El decreto eleva el piso del beneficio de 600 a 691 reales mensuales (USD 134), la cifra que reciben las familias con menores ingresos inscritas en el programa. Según datos del Gobierno, alrededor de 49 millones de personas se benefician actualmente del Bolsa Família en Brasil.

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El anuncio fue realizado en una ceremonia conjunta por el ministro de Hacienda, Dario Durigan, y el ministro de Planificación, Bruno Moretti. Durigan, que asumió la cartera económica en marzo tras la salida de Fernando Haddad —candidato del PT a la gobernación de São Paulo—, enmarcó la subida como parte de la estrategia del Ejecutivo para “cuidar” a las familias más pobres y “retomar” su poder adquisitivo.

El impacto fiscal de la medida asciende a 5.800 millones de reales (USD 1.130 millones) para lo que resta de 2026, y se proyecta en 22.000 millones de reales (USD 4.260 millones) para 2027, de acuerdo con las cifras oficiales difundidas por Moretti. Durigan insistió en que el reajuste se ejecutará de “forma responsable” y ya está contemplado en el presupuesto vigente.

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Varias personas reciben donaciones de comida en la favela de Paraisopolis, en la avenida Paulista, en Sao Paulo (Brasil), en una fotografía de archivo. EFE/ Fernando Bizerra

El anuncio se produce en un contexto de particular sensibilidad fiscal. Desde 2023, Brasil opera bajo un nuevo marco de responsabilidad fiscal que obliga al Gobierno a perseguir el equilibrio de las cuentas públicas y limita el crecimiento del gasto a una fracción del aumento real de la recaudación. El propio equipo económico ha reconocido en los últimos meses las dificultades para cumplir esa meta, lo que ha llevado a analistas de mercado a cuestionar la compatibilidad entre el ajuste prometido y el aumento de beneficios sociales en año electoral.

La decisión reproduce, en sentido inverso, un episodio de 2022. En aquel entonces fue el propio Jair Bolsonaro quien, como presidente y candidato a la reelección, amplió sustancialmente el Auxílio Brasil —antecesor del actual Bolsa Família— pocas semanas antes de los comicios que finalmente perdió frente a Lula. La maniobra fue entonces criticada por la oposición, encabezada por el propio Partido de los Trabajadores, como un uso electoral de la política social.

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El Bolsa Família fue creado en 2003, durante el primer mandato de Lula, mediante la fusión de varios programas de transferencia de renta heredados del Gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Según un estudio del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), organismo de investigación económica del Gobierno brasileño, sobre sus primeros quince años de funcionamiento, el programa contribuyó a reducir la pobreza en un 15% y la pobreza extrema en un 25%, con un costo equivalente a apenas el 0,5% del producto interior bruto brasileño.

El aumento se produce en la recta final de una campaña marcada por un empate técnico entre Lula y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Distintas encuestas difundidas en las últimas semanas —entre ellas Datafolha, BTG/Nexus y AtlasIntel— sitúan a ambos dentro del margen de error tanto en primera vuelta como en un eventual balotaje.

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En las últimas semanas, ya en plena campaña, Lula ha combinado el reajuste del Bolsa Família con otras medidas de corte social y económico, entre ellas líneas de crédito para taxistas y subsidios a los combustibles orientados a amortiguar el impacto de la inflación sobre los sectores populares. El desenlace de esa estrategia se conocerá el 4 de octubre, cuando los electores brasileños acudan a las urnas.

Flávio Bolsonaro lleva la campaña al nordeste

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), habla durante un mitin en la ciudad donde su padre, Jair Bolsonaro, fue apuñalado durante su campaña presidencial de 2018, en Juiz de Fora, Brasil, el 9 de septiembre de 2026. REUTERS/Pilar Olivares

Mientras Lula refuerza su apuesta social desde Brasilia, su rival más directo avanza sobre territorio rival. El senador Flávio Bolsonaro llevó este jueves su campaña al estado de Bahía —el más poblado del nordeste, con casi 15 millones de habitantes y un histórico bastión del PT— donde convocó a varios cientos de simpatizantes vestidos con los colores de la bandera brasileña en las calles de Vitória da Conquista. “Estoy viendo claramente la gran decepción del pueblo del nordeste con el Gobierno de Lula”, afirmó ante la multitud, al tiempo que describió al actual mandatario como “un producto cansado” que “prometió mucha cosa y no entregó nada”.

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La elección de Bahía como escenario no es casual. En 2022, Lula derrotó al entonces presidente Jair Bolsonaro —padre del actual candidato del Partido Liberal (PL)— con el 72 % de los votos frente al 28 % en ese estado, apoyándose en el peso de los programas sociales en la región más pobre del país. El senador ultraderechista, que también recorrió esta semana Pernambuco y Ceará, otros dos estados del nordeste clave para el PT, apeló además a la inseguridad: defendió clasificar al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital (PCC), las dos mayores facciones criminales del país, como organizaciones terroristas. “Van a ser presos o neutralizados”, advirtió.

Las últimas encuestas sitúan a ambos candidatos dentro del margen de error, con un 36 % de las intenciones de voto para Lula y un 31 % para Bolsonaro.

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Sea cual sea el resultado de octubre, el episodio confirma que, en la democracia brasileña reciente, la tentación de ajustar la política social al calendario electoral no distingue entre gobiernos de izquierda y de derecha.