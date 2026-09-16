Con drones atacan radar de la Aeronáutica Civil en Candelaria, Valle: vecinos registraron en videos el bombardeo

En la mañana del miércoles 16 de septiembre, un ataque con drones tuvo como blanco el radar 3D de la Aeronáutica Civil, instalado en el corregimiento de El Carmelo, zona rural de Candelaria, Valle del Cauca.
La estructura apoyaba la vigilancia aérea y la detección de aeronaves clandestinas. Los habitantes de El Carmelo buscaron refugio en viviendas y otros lugares seguros durante la ofensiva, registrada a pocos kilómetros de Cali.
PUBLICIDAD
La comunidad informó que escuchó al menos tres explosiones y que los artefactos estaban dirigidos contra el radar.
Noticia en desarrollo...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín
El cuadro Verdolaga visitará la capital de Colombia en partido adelantado por la fecha 13 de la Liga BetPlay
Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 16 de septiembre
La moneda europea ha registrado un avance en comparación con la jornada anterior
Álvaro Montero volvió a ser figura con Boca, y así lo calificó la prensa de Argentina: “Manejó los tiempos”
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tendrá un partido clave ante el Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana
Vocero de Abelardo de la Espriella acusó de “negligencia” a Petro por polémica liquidación del Ministerio de Igualdad: “Se fundó como una vitrina ideológica”
Durante su declaración, Miller Soto puso la lupa en la forma en que la administración saliente expidió el decreto de liquidación el 19 de junio, a un día del vencimiento del plazo establecido por la Corte Constitucional
Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 16 de septiembre
Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada
MÁS NOTICIAS