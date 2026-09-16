Colombia

Con drones atacan radar de la Aeronáutica Civil en Candelaria, Valle: vecinos registraron en videos el bombardeo

La ofensiva ocurrió este miércoles en la mañana en el corregimiento rural de Candelaria, Valle del Cauca, a pocos kilómetros de Cali, donde habitantes reportaron al menos tres detonaciones y se resguardaron en viviendas

La ofensiva con drones se registró este miércoles por la mañana en la zona rural de Candelaria, a pocos kilómetros de Cali - crédito Captura video
La ofensiva con drones se registró este miércoles por la mañana en la zona rural de Candelaria, a pocos kilómetros de Cali - crédito Captura video
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En la mañana del miércoles 16 de septiembre, un ataque con drones tuvo como blanco el radar 3D de la Aeronáutica Civil, instalado en el corregimiento de El Carmelo, zona rural de Candelaria, Valle del Cauca.

La estructura apoyaba la vigilancia aérea y la detección de aeronaves clandestinas. Los habitantes de El Carmelo buscaron refugio en viviendas y otros lugares seguros durante la ofensiva, registrada a pocos kilómetros de Cali.

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La comunidad informó que escuchó al menos tres explosiones y que los artefactos estaban dirigidos contra el radar.

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